માત્ર 5 લાખના રોકાણથી બની જશે 15 લાખ રૂપિયા, ધાંસૂ છે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ
Post Office Investment: પોસ્ટ ઓફિસની એફડી ઓછા જોખમમાં સારૂ રિટર્ન મેળવવાની શાનદાર સ્કીમ છે. આ સ્કીમ દ્વારા તમે સુરક્ષિત રોકાણની સાથે તમારા પૈસા વધારી શકો છો. જો તમે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો 15 વર્ષમાં 15 લાખ સુધી વધારી શકો છો. આવો જાણીએ..
Post Office FD: દરેક માતા-પિતાનું સપનું હોય છે કે તેના બાળકનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ હોય. આ વિચારની સાથે તે પોતાના બાળકો માટે નાણાકીય સુરક્ષાના ઘણા ઉપાય અપનાવે છે. ઘણા લોકો બાળકના જન્મની સાથે પીપીએફ, આરડી, સુકન્યા જેવી યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. આ સિવાય કેટલાક લોકો બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખતા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) જેવી સુરક્ષિત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે.
જો તમે પણ તમારા પૈસાને સુરક્ષિત રીતે ઈન્વેસ્ટ કરવા ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી સ્કિમ છે, જે તમને ઓછા સમયમાં સારૂ રિટર્ન આપી શકે છે. ખાસ વાત છે કે તેમાં તમે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી 15 લાખ રૂપિયા બનાવી શકો છો, આવો આ સ્કિમ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.
5 લાખને 15 લાખ બનાવવાની રીત
જો તમે એકસાથે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ સ્કીમમાં, તમને 5 વર્ષની FD પર 7.5% વ્યાજ દર મળે છે, જે બેંક FD કરતા ઘણો વધારે છે. જો તમે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો 5 વર્ષ પછી તમારી FD ની પાકતી મુદત 7,24,974 રૂપિયા થઈ જશે. પરંતુ અહીં રસપ્રદ વાત એ છે કે તમારે આ રકમ ઉપાડવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેને બીજા 5 વર્ષ માટે રિન્યુ કરાવો. આ રીતે, આગામી 5 વર્ષમાં તમને 7,24,974 રૂપિયા પર 5,51,175 રૂપિયાનું વધારાનું વ્યાજ મળશે અને તમારી રકમ 10,51,175 રૂપિયા થઈ જશે.
તમારે તેને બીજીવાર 5 વર્ષ માટે રોકાણ કરવું પડશે. તેથી આ રકમ 15 વર્ષના અંતમાં 15 લાખ સુધી પહોંચી શકે. એટલે કે 15 વર્ષના અંતમાં તમારા 5 લાખ રૂપિયાના રોકાણ પર લગભગ 10,24,149 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે અને તમારી કુલ રકમ 15,24,149 રૂપિયા થઈ જશે. તો 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી આ રીતે તમારૂ ફંડ 15 લાખ થઈ જશે.
આ છે પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટના વ્યાજદર
પોસ્ટ ઓફિસની એફડી સ્કીમમાં બેંકોની જેમ વિવિધ સમયગાળાનો વિકલ્પ હોય છે, જેના પર અલગ-અલગ વ્યાજદર મળે છે. જો તમે 1 વર્ષ, 2 વર્ષ કે 3 વર્ષની એફડી કરાવવા ઈચ્છો છો તો આ પ્રમાણે વ્યાજ મળશે.
એક વર્ષ માટેઃ 6.9% વાર્ષિક વ્યાજ
બે વર્ષ માટેઃ 7.0% વાર્ષિક વ્યાજ
ત્રણ વર્ષ માટેઃ 7.1% વાર્ષિક વ્યાજ
પાંચ વર્ષ માટેઃ 7.5% વાર્ષિક વ્યાજ.
