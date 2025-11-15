Prev
Smart Investment Tips: 20,000 પગારમાં બની જશે 2 કરોડનું ફંડ! આ છે સુપર સ્માર્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રિક

Investment Tips: મોંઘવારીથી બધા પરેશાન છે, પરંતુ 20 હજારના પગારમાં પણ કરોડપતિ બનવું અશક્ય નથી. આ વાંચી તમને વિશ્વાસ નહીં થાય પરંતુ માત્ર એક સરળ અને સ્માર્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રણનીતિથી તમે 30 વર્ષ બાદ બે કરોડનું ફંડ ભેગું કરી શકો છો. આ બજેટ પ્લાનમાં તમારે કઈ-કઈ વસ્તુનો હિસાબ રાખવાનો છે, આવો જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:40 PM IST

Investment Tips: મોંઘવારીના સમયમાં 20 હજારના પગારમાં ઘર ચલાવવું અને તેમાંથી બચત કરવી સાંભળવામાં મુશ્કેલ લાગે છે. પરંતુ એક સ્માર્ટ ટ્રિકની મદદથી તમે સરળતાથી 20 હજારના પગારમાં 2 કરોડનું ફંડ બનાવી શકો છો. તે માટે તમારે થોડી સમજદારી અને ડિસિપ્લિન અપનાવવી પડશે.

અંકુર વારિકૂએ પોતાના યુટ્યુબ શોર્ટમાં એક ટ્રિક જણાવી છે જેમાં તે માત્ર 20 હજારના પગારથી 2 કરોડનું ફંડ બનાવવાની રણનીતિ જણાવી રહ્યો છે. જો તમે સ્માર્ટ રીતે રોકાણ કરશો તો માત્ર 30 વર્ષ બાદ તમારી પાસે 2 કરોડ 40 લાખ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે.

આ રીતે એક સંપૂર્ણ માસિક બજેટ બનાવો:
ધારો કે તમારો પગાર મહિને 20,000 રૂપિયા છે. આ પગારથી, તમે દિલ્હી કે મુંબઈ જેવા શહેરોમાં પણ 2 કરોડ રૂપિયા સુધી કમાઈ શકો છો. હવે, ચાલો સમજાવીએ કે આ બજેટ યોજનામાં તમારે શું ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. પહેલા, રહેવાનો ખર્ચ. જો તમે શેર કરેલ પીજી અથવા શેર કરેલ ફ્લેટમાં રહો છો, તો ભાડું 7,000-8,000 રૂપિયા હોઈ શકે છે. પછી, વીજળી, પાણી અને ઇન્ટરનેટ બધા 1,000-1,500 રૂપિયા સુધી ઉમેરી શકાય છે. આનાથી કુલ રહેવાનો ખર્ચ 9,000 રૂપિયા થાય છે. હવે, ખોરાક વિશે વાત કરીએ તો, સ્વસ્થ ખોરાક ખરીદવા અને તેને ઘરે રાંધવાનો ખર્ચ 5,000-6,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.

વધુમાં, જો તમે દરરોજ જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરો છો, તો મેટ્રો, બસ અને ક્યારેક ઓટો ભાડા ઉમેરવાથી મહિનામાં 1,500-2,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. તે પછી, ફોન બિલ અને ઇન્ટરનેટને અલગથી ધ્યાનમાં લો, જે 700-800 રૂપિયા હોઈ શકે છે. પછી, નેટફ્લિક્સ પ્રાઇમ અને અન્ય એપ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સનો વિચાર કરો, જેની કિંમત 500 રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. તમે કપડાં, પર્સનલ કેર અને કરિયાણા માટે 1500 રૂપિયા પણ અલગ રાખી શકો છો.

રોકાણ કરવાની છે આ રીત
ત્યારબાદ રોકાણની વાત કરીએ. હેલ્થ અને ટર્મ પ્લાન લો તો 800-1000 રૂપિયા સુધી જસે. ઈમરજન્સી ફંડ માટે અલગથી 1000 રૂપિયા એકાઉન્ટમાં રાખો. હવે બધાનો સરવાળો કરો તો કુલ ખર્ચ આશરે 15થી 16 હજાર રૂપિયા સુધી જસે. એટલે કે 20 હજારના પગારમાં તમે મહિને 4-5 હજાર સુધીની બચત કરી શકશો.

તમે આ બાકીના ₹4,500નું રોકાણ SIP દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરી શકો છો. ધારો કે તમે સરેરાશ 12% વળતર મેળવી શકો છો, જે ઇક્વિટી ફંડ્સ લાંબા ગાળે સરળતાથી આપે છે. તમે દર વર્ષે તમારા SIPમાં 10% વધારો કરી શકો છો, કારણ કે જ્યારે તમે નોકરી બદલો છો ત્યારે દર વર્ષે પગાર વધે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી SIP રકમમાં પહેલા વર્ષે ₹4,500, બીજા વર્ષે ₹4,950 અને ₹5,445નો વધારો કરી શકો છો.

જો તમે 30 વર્ષ સુધી આ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરો છો, તો તમને ચક્રવૃદ્ધિનો પણ ફાયદો થશે. જો તમે 30 વર્ષ સુધી દર મહિને ₹4,500નું 12% ના વ્યાજ દરે રોકાણ કરો છો અને દર વર્ષે તમારા રોકાણમાં 10% વધારો કરો છો, તો કુલ રોકાણ આશરે ₹45-50 લાખ થશે. જોકે, ચક્રવૃદ્ધિને કારણે, આ રકમ વધીને ₹24 મિલિયન થશે.

20 હજારના પગારથી ચાલુ કરવા પર 50 વર્ષની ઉંમરમાં તમે કરોડપતિ બની શકો છો. ઘર, કાર, બાળકોના અભ્યાસ અને નિવૃત્તિ બધો ખર્ચ આ ફંડમાંથી નીકળી જશે. તેમાં બસ તમારે એક વાક પર ધ્યાન રાખવું પડશે કે ખર્ચ પર કંટ્રોલ કરો અને રોકાણની આદત રાખો. આ સિવાય જો તમે તમારૂ બજેટ સારી રીતે બનાવો છો અને દર મહિનાના ખર્ચનું લિસ્ટ ચેક કરશો તો તમારૂ બચત વધુ વધી શકે છે. તમે ઈચ્છો તો કોઈ સારા નાણાકીય એડવાઇઝર સાથે વાત કરી શકો છો કે ખુદ રિસર્ચ કરી ફંડ પસંદ કરી શકો છો.

