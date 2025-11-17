લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારો માલામાલ ! 45 ટકા ચાલી રહ્યો છે GMP, કાલે છે મોટો દિવસ
IPO News: આ કંપનીના IPOની કિંમત 204 રૂપિયા છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 92 રૂપિયાના પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, કંપનીના શેર લગભગ 296 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
IPO News: વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના IPOને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. IPO 141 ગણાથી વધુ વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પણ તેજી લાવી રહ્યા છે. વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 45%થી વધુ પ્રીમિયમ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, કંપનીના શેર લિસ્ટિંગના દિવસે નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકે છે. વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના શેર મંગળવાર, 18 નવેમ્બર, 2025ના રોજ લિસ્ટ થશે.
કંપનીના શેર લગભગ 300 રૂપિયા પર થઈ શકે છે લિસ્ટ
વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના IPOની કિંમત 204 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 92 રૂપિયા અથવા 45.10%ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના શેર લગભગ 296 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. કંપનીનો IPO 11 નવેમ્બર, 2025ના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 13 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના જાહેર ઇશ્યૂનું કુલ કદ 69.84 કરોડ રૂપિયા છે.
IPO 141.38 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો
વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડનો IPO 141.38 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીના IPOને સામાન્ય રોકાણકારોની શ્રેણીમાં 111.64 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. જ્યારે, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોની શ્રેણીને 202.96 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
ફક્ત 2 લોટ માટે અરજી કરી શક્યા હતા
વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના IPOમાં, ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) કેટેગરીને 147.03 વખત અરજી મળી છે. વર્કમેટ્સ કોર2ક્લાઉડના IPOમાં, સામાન્ય રોકાણકારો ફક્ત 2 લોટ માટે અરજી કરી શક્યા હતા. IPOના 2 લોટમાં 1200 શેર હતા. એટલે કે, સામાન્ય રોકાણકારોએ 2 લોટ માટે 2,44,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડતું હતું. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 98.10 ટકા હતો, જે હવે ઘટીને 72.02 ટકા થશે.
