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આ IPO પર રોકાણકારો ફિદા, એક જ કલાકમાં ભરાઈ ગયો, 300 રૂપિયા ચાલી રહ્યો છે GMP

IPO News: મંગળવારે ખુલતાની સાથે જ આ કંપનીનો IPO ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં, કંપનીનો IPO 1.74 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. IPOમાં કંપનીના શેર 331 રૂપિયા હતા, અને ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 300 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:54 PM IST
આ IPO પર રોકાણકારો ફિદા, એક જ કલાકમાં ભરાઈ ગયો, 300 રૂપિયા ચાલી રહ્યો છે GMP

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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