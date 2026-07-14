/આ IPO પર રોકાણકારો ફિદા, એક જ કલાકમાં ભરાઈ ગયો, 300 રૂપિયા ચાલી રહ્યો છે GMP

IPO News: મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસનો IPO પહેલા કલાકમાં 1.74 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં સારો દેખાવ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 90 ટકાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 16 જુલાઈ સુધી અરજી માટે ખુલ્લો રહેશે. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 160 કરોડ રૂપિયા સુધી છે.
શેરની કિંમત 331, ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 300
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસનો IPO શેરની કિંમત 331 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 300 રૂપિયાના વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસના શેર લગભગ 631 રૂપિયામાં લિસ્ટ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ ટ્રેન્ડના આધારે, રોકાણકારો કંપનીના સ્ટોક લિસ્ટિંગમાંથી નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી 17 જુલાઈના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે. કંપનીના શેર 21 જુલાઈ, 2026ના રોજ બજારમાં લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે.
માત્ર એક કલાકમાં IPO 1.74 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસનો IPO પહેલા કલાકમાં 1.74x સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીમાં રિટેલ રોકાણકારો માટેનો ક્વોટા 2.37x સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. મંગળવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં, કંપનીના IPOને બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) શ્રેણીમાં 2.59 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. વ્યક્તિગત રોકાણકારો કંપનીના IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે અરજી કરી શકે છે. IPOના બે લોટમાં 800 શેર હોય છે.
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસ શું કરે છે?
મિલવર્કસ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ એક પ્રિસિઝન એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે. કંપનીની સ્થાપના નવેમ્બર 2021માં કરવામાં આવી હતી. કંપની રેલ્વે, એરોસ્પેસ, સંરક્ષણ, મેટ્રો રેલ, ડ્રોન અને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગો માટે ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા ઘટકો અને એસેમ્બલી ડિઝાઇન, વિકાસ અને ઉત્પાદન કરે છે.
મિલવર્કસ ટેક્નોલોજીસ રેલ્વે કોચ ઘટકો, બ્રેકિંગ સિસ્ટમ્સ, ડોર મિકેનિઝમ્સ, મેટ્રો ટ્રેન કપ્લર્સ, એરોસ્પેસ અને એરોનોટિકલ ઘટકો, ડ્રોન ભાગો અને સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન સાધનો માટે પ્રિસિઝન ઘટકોનું ઉત્પાદન કરે છે. શ્રીધર આચાર્ય, એચ.કે. મધુ, સૌમ્ય મધુ અને રશ્મિ શ્રીધર આચાર્ય કંપનીના પ્રમોટર છે.
IPO પહેલા, પ્રમોટરો કંપનીમાં 65.08% હિસ્સો ધરાવતા હતા. IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ પ્લાન્ટ અને મશીનરી ખરીદવા, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.