TATAના આ શેરને વેચી નિકળી રહ્યા છે રોકાણકારો, એક્સપર્ટે કહ્યું: 20% વધશે ભાવ
Expert Advice: 11 ફેબ્રુઆરીએ ટાટા ગ્રુપની કંપનીના શેર 52 અઠવાડિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા હતા. જો કે, ત્યારથી આ શેર પ્રોફિટ બુકિંગ મોડમાં આવી ગયો છે. જોકે, એક્સપર્ટ ટાટા કંપનીના આ શેર પર બુલિશ છે અને ખરીદવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.
- સારા ત્રિમાસિક બાદ શેર 4,379.95 રૂપિયાની હાઈ લેવલે પહોંચ્યા
- બ્રોકરેજ એલારા સિક્યોરિટીઝે ટાઇટન કંપનીના શેરને બાય રેટિંગ આપ્યું
- આ બ્રોકરેજિસે એમ પણ કહ્યું: ખરીદો
Expert Advice: સારા ત્રિમાસિક પરિણામો પછી, ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટન(Titan Share Price)ના શેર 4,379.95 રૂપિયાની હાઈ લેવલે પહોંચ્યા હતા. જો કે 11 ફેબ્રુઆરીથી શેરમાં પ્રોફિટ બુકિંગના કારણે 13 ફેબ્રુઆરીએ શેર 2.23 ટકા ઘટીને 4,181.30 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, શેર 4,165 રૂપિયાની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો. જોકે, એક્સપર્ટ ટાટા કંપનીના આ શેર પર બુલિશ છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
બ્રોકરેજ એલારા સિક્યોરિટીઝે ટાઇટન કંપનીના શેરને બાય રેટિંગ આપ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સ્ટોક ખરીદવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. મજબૂત પરિણામો અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓના આધારે, બ્રોકરેજ ફર્મે સ્ટોક માટે 5,000 રૂપિયાના ટારગેટ ભાવ નક્કી કરી છે. આનાથી અંદાજે 20 ટકાના ઉછાળાના સંકેત છે. શેરનો 52-સપ્તાહનો નીચો ભાવ 2,947.55 રૂપિયા છે, જે એપ્રિલ 2025માં પહોંચ્યો હતો.
ટાઈટનના શેર અંગે, અન્ય બ્રોકરેજ, UBSએ કહ્યું કે તે 5,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ દરમિયાન, મેક્વેરીએ શેર પર તેનું આઉટપર્ફોર્મ રેટિંગ જાળવી રાખ્યું અને પ્રતિ શેર 4,450 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ નક્કી કર્યો છે. તેણે કહ્યું કે સોનાના ભાવમાં તાજેતરની અસ્થિરતા પછી માંગના દૃષ્ટિકોણ પર સ્પષ્ટતા અને દાગીનાના માર્જિન માટેનું વલણ મુખ્ય પરિબળો છે. આનો અર્થ એ છે કે મોટાભાગના એક્સપર્ટ સ્ટોક પર તેજીમાં છે.
ટાઈટન ત્રિમાસિક પરિણામો
ટાટા ગ્રુપની અગ્રણી ગ્રાહક કંપની, ટાઇટન કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં મજબૂત પ્રદર્શન નોંધાવ્યું. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે ટાઇટનનો ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરનો નફો 60.84 ટકા વધીને 1,684 કરોડ રૂપિયા થયો, જે તેના સ્થાનિક દાગીના વ્યવસાયને કારણે થયો. કંપનીએ એક વર્ષ પહેલા ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર સમયગાળામાં 1,047 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં વેચાણ 42 ટકા વધીને 24,915 કરોડ રૂપિયા થયું છે.
ત્રિમાસિક સમયગાળા દરમિયાન, ટાઇટનનો જ્વેલરી વ્યવસાય 45.6 ટકા વધીને 23,492 કરોડ રૂપિયા થયો. ભારતીય જ્વેલરી શ્રેણીનો વ્યવસાય 41 ટકા વધીને 21,458 કરોડ રૂપિયા થયો. ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન કંપનીના જ્વેલરી વ્યવસાયે 49 નવા સ્ટોર ઉમેર્યા.
વધુમાં, તનિષ્કે ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન બોસ્ટન અને ઓર્લાન્ડો, યુએસએમાં બે નવા સ્ટોર ખોલ્યા. ટાઇટન ટાટા ગ્રુપ અને તમિલનાડુ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (TIDCO) વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
