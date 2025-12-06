Prev
ટાટાનો આ શેર વેચી નિકળી રહ્યા છે રોકાણકારો ! કિંમત છે 50ની નીચે, લાગ્યો વધુ એક ઝટકો

Sell Share: શુક્રવારે ટાટાના આ શેરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે 50 રૂપિયાથી નીચે આવી ગયો છે. આ 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ દર્શાવે છે. સોમવારે પણ શેરમાં હલચલ જોવા મળી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:18 PM IST

ટાટાનો આ શેર વેચી નિકળી રહ્યા છે રોકાણકારો ! કિંમત છે 50ની નીચે, લાગ્યો વધુ એક ઝટકો

Sell Share: ગયા શુક્રવારે, જ્યારે શેરબજારમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળી, ત્યારે કેટલાક શેર વેચવાલી કરતા જોવા મળ્યા. આવો જ એક સ્ટોક ટાટા ગ્રુપ કંપની TTML, અથવા ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડ છે. TTMLના શેરમાં શુક્રવારે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે ₹50 થી નીચે આવી ગયો. આ 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ છે. કંપની સંબંધિત સમાચારને કારણે સોમવારે પણ શેર પર રોકાણકારો નજર રાખશે.

TTMLએ સ્ટોક એક્સચેન્જને શું કહ્યું?

TTML એ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી કે તેને 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (મહારાષ્ટ્ર LSA) તરફથી બે દંડના આદેશો મળ્યા હતા. એપ્રિલ 2007થી એપ્રિલ 2012 ના સમયગાળા દરમિયાન ગ્રાહકોની યોગ્ય ચકાસણી કરવામાં અને લાયસન્સ શરતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ આ દંડ લગાવવામાં આવ્યો હતો. 

ખુલાસો SEBI નિયમન 30 હેઠળ કરવામાં આવ્યો

પહેલો દંડ (એપ્રિલ 2007-માર્ચ 2009) 29.32 લાખ રૂપિયા અને બીજો દંડ (એપ્રિલ 2009-એપ્રિલ 2012) 4.39 કરોડ રૂપિયા છે, જેનાથી કુલ દંડ 4.68 કરોડ રૂપિયા થયો છે. કંપની આ આદેશોની સમીક્ષા કરી રહી છે અને અપીલ દાખલ કરવા જેવી યોગ્ય કાર્યવાહી પર વિચાર કરશે. આ રકમ માટે હજુ સુધી કોઈ જોગવાઈ કે ચુકવણી કરવામાં આવી નથી. આ ખુલાસો SEBI નિયમન 30 હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો અને કંપનીના સંચાલન પર કોઈ નોંધપાત્ર તાત્કાલિક અસરની અપેક્ષા રાખતો નથી.

સ્ટોક પ્રદર્શન

Ttmlના શેરે લાંબા ગાળામાં રોકાણકારોને સારૂ વળતર આપ્યું છે. ત્રણ વર્ષ, બે વર્ષ અને એક વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન વળતર નકારાત્મક હતું. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, આ શેર 88.88 રૂપિયા પર હતો. આ શેરનો 52-સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ ભાવ છે. તેનો 52-સપ્તાહનો નીચો ભાવ 49.01 રૂપિયા છે. ગયા શુક્રવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન આ શેર છેલ્લે આટલા નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

