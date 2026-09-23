/રોકાણકારો માલામાલ ! 50 ટકાથી વધારેના પ્રોફિટ સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, 107 ગણાથી વધારે થયો હતો સબસ્ક્રાઈબ

Share Listing: એસએસ રિટેલ લિમિટેડનું શેરબજારમાં જોરદાર લિસ્ટીંગ થયું છે. બુધવારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર SS રિટેલના શેર 639.10 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 50.73 ટકા પ્રીમિયમ હતું. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર, કંપનીના શેર 624 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 47.17 ટકા વધ્યા હતા. એસએસ રિટેલ લિમિટેડનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર ભાવ 424 રૂપિયા હતો. કંપનીના જાહેર ઇશ્યૂનું કુલ કદ 500 કરોડ રૂપિયા હતું.
મજબૂત લિસ્ટિંગ પછી કંપનીના શેર ઘટ્યા
મજબૂત લિસ્ટિંગ પછી, એસએસ રિટેલના શેર ઘટ્યા હતા. બીએસઈ પર કંપનીના શેર 603 રૂપિયા સુધી ઘટ્યા હતા. આ દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર, એસએસ રિટેલના શેર 603.05 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. IPO પહેલા, પ્રમોટર અને પ્રમોટર ગ્રુપ પાસે SS રિટેલ લિમિટેડમાં 75.74 ટકા હિસ્સો હતો, જે હવે ઘટીને 64.85 ટકા થઈ ગયો છે. આ દરમિયાન, કંપનીમાં જાહેર શેરહોલ્ડિંગ વધીને 35.15 ટકા થઈ ગયું છે. સિદ્ધાર્થ ગુણવંત શાહ, દીપા સિદ્ધાર્થ શાહ, હર્ષલ કિશોર પરીખ અને ભાવિની હર્ષલ પરીખ કંપનીના પ્રમોટર છે.
SS રિટેલના IPOને બિડની સંખ્યા કરતા 107.41 ગણી વધુ બોલીઓ મળી
SS રિટેલના IPOને બિડની સંખ્યા કરતા કુલ 107.41 ગણી વધુ બોલીઓ મળી હતી. કંપનીમાં સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા 35.81 ગણો ભરાયો હતો. કર્મચારીઓની શ્રેણીને 2.72 ગણો ભરાયો હતો. SS રિટેલના IPOમાં બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) શ્રેણીને 150.33 ગણો ભરાયો હતો. કંપનીના IPOમાં લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB) શ્રેણીને 214.22 ગણો ભરાયો હતો.
SS રિટેલના IPO માં, છૂટક રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 35 શેર હતા. કર્મચારીઓને SS રિટેલ IPOમાં 25 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું હતું. કંપનીનો IPO 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ બોલી લગાવવા માટે ખુલ્યો હતો અને 18 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.
SS રિટેલ શું કરે છે?
SS રિટેલ લિમિટેડ જૂન 2016માં સ્થાપિત થયું હતું. SS રિટેલ એ મોબાઇલ ફોન, એસેસરીઝ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ માટે મલ્ટી-બ્રાન્ડ રિટેલ ચેઇન છે. કંપની મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, ગોવા અને ગુજરાતમાં કાર્યરત છે.
SS રિટેલ લિમિટેડ મુખ્યત્વે ટાયર 2 અને ટાયર 3 બજારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, કંપનીના 215 શહેરોમાં 503 સ્ટોર્સ છે. SS રિટેલના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં મોબાઇલ ફોન, પ્રી-ઓન્ડ સ્માર્ટફોન, એસેસરીઝ, ટેલિવિઝન, લેપટોપ અને ટેબ્લેટનો સમાવેશ થાય છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.