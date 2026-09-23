Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /રોકાણકારો માલામાલ ! 50 ટકાથી વધારેના પ્રોફિટ સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, 107 ગણાથી વધારે થયો હતો સબસ્ક્રાઈબ

રોકાણકારો માલામાલ ! 50 ટકાથી વધારેના પ્રોફિટ સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, 107 ગણાથી વધારે થયો હતો સબસ્ક્રાઈબ

Share Listing: આ કંપનીના શેર BSE પર 639.10 પર લિસ્ટ થયા છે, જે 50.73 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. NSE પર કંપનીના શેર 624 પર લિસ્ટ થયા, જે પ્રીમિયમ 47.17% છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 424 હતો. આ કંપનીનું નામ SS રિટેલ છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 23, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:29 AM IST
રોકાણકારો માલામાલ ! 50 ટકાથી વધારેના પ્રોફિટ સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, 107 ગણાથી વધારે થયો હતો સબસ્ક્રાઈબ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે ચોથા દિવસે ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું, 3 દિવસમાં 16 લા
2
3
4
5