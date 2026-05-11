/રોકાણકારો મુશ્કેલીમાં ! લિસ્ટિંગ પછી એક દિવસમાં સૌથી મોટો ક્રેશ, 57 ગણું વધ્યું કંપનીનું નુકસાન, જાણો

Company Loss Increase: સોમવારે અર્બન કંપની લિમિટેડ(Urban Company Share Price)ના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. ચોથા ક્વાર્ટરના નબળા પરિણામોને પગલે, અર્બન કંપનીના શેર તૂટી ગયા. સોમવારે BSE પર અર્બન કંપનીના શેર 11 ટકા ઘટીને 124.50 રૂપિયા થયા છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં લિસ્ટિંગ પછી આ સૌથી મોટો એક દિવસમાં ઘટાડો છે. કંપનીનો 52 સપ્તાહનો હાઈ લેવલ 201 રૂપિયા છે, જ્યારે તેનો 52 સપ્તાહનો લો લેવલ 96.35 રૂપિયા છે.
કંપનીનો ત્રિમાસિક નુકસાન 57 ગણો વધ્યો
31 માર્ચ, 2026ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં અર્બન કંપની લિમિટેડનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખુ નુકસાન 161 કરોડ રૂપિયા હતુ. એક વર્ષ પહેલાના સમાન સમયગાળામાં, અર્બન કંપનીને 2.8 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરમાં, અર્બન કંપની લિમિટેડનું નુકસાન 57 ગણું વધ્યું. જો કે, ચોથા ક્વાર્ટરમાં કંપનીની આવકમાં 43 ટકાનો વધારો થયો. માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરમાં, અર્બન કંપની લિમિટેડની આવક 426 કરોડ રૂપિયા રહી, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 298 કરોડ રૂપિયા હતી.
ત્રિમાસિક ધોરણે નુકસાન લગભગ 8 ગણું વધ્યું
ત્રિમાસિક ધોરણે અર્બન કંપની લિમિટેડનું નુકસાન પણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. ત્રિમાસિક ધોરણે, અર્બન કંપનીનું નુકસાન લગભગ 8 ગણું વધ્યું. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં, કંપનીને 21 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. અર્બન કંપનીની આવક ત્રિમાસિક ધોરણે 11 ટકા વધીને 383 કરોડ રૂપિયા થઈ. વ્યાવસાયિક સેવાઓ આપતી કંપની, અર્બન કંપનીનું ચોખ્ખું વ્યવહાર મૂલ્ય (NTV) વાર્ષિક ધોરણે 42 ટકા વધીને 1148 કરોડ રૂપિયા થયું છે.
અર્બન કંપનીના શેર 5 દિવસમાં 18% ઘટ્યા
છેલ્લા 5 દિવસમાં અર્બન કંપની લિમિટેડના શેર આશરે 18 ટકા ઘટ્યા છે. 5 મે, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 152.20 રૂપિયા પર હતા. 11 મે, 2026ના રોજ અર્બન કંપનીના શેર 124.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. બે અઠવાડિયામાં કંપનીના શેર 13 ટકા ઘટ્યા છે.
આ દરમિયાન, 17 સપ્ટેમ્બર, 2025થી, અર્બન કંપનીના શેર લગભગ 25 ટકા ઘટ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના શેર 167.05 રૂપિયાથી ઘટીને 125 રૂપિયાની નીચે આવી ગયા છે. અર્બન કંપનીનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 10 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ અરજી કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 12 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 103 રૂપિયા હતો.
