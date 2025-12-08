Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ગુજરાતી કંપનીના IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો ! પહેલા જ દિવસે GMP દેખાડે છે 260 રૂપિયાનો ફાયદો, જાણો

Gujarati Company IPO: આ ગુજરાતી કંપનીના IPOને પહેલા દિવસે રોકાણકારો તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. સાંજે 4:32 વાગ્યા સુધીમાં, IPO 63 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીને સૌથી વધુ 0.90 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતી કંપનીના IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો ! પહેલા જ દિવસે GMP દેખાડે છે 260 રૂપિયાનો ફાયદો, જાણો

Gujarati Company IPO: કંપનીના IPOને NII કેટેગરીમાં IPO ને 0.79 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. IPO આજે રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો છે. કંપનીનો IPO 5 ડિસેમ્બરે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 194.86 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.

IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

કોરોના રેમેડીઝનો IPO 8 ડિસેમ્બરથી 11 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1,008 રૂપિયાથી 1,062 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 14 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી 14,868 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 54 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે.

GMP 260 રૂપિયા

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આજે, કંપનીનો IPO 260 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 24.48 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP 365 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતો. આ 5 ડિસેમ્બરના રોજ ગ્રે માર્કેટ ભાવ હતો. ત્યારથી GMPમાં ઘટાડો થયો છે.

655 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ

કોરોના રેમેડીઝ IPOનું કદ 655.37 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 62 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા કોઈ શેર વેચી રહ્યા નથી.

ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની પાસે 71 બ્રાન્ડ

કંપનીની સ્થાપના 2004માં થઈ હતી. હાલમાં, આ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની પાસે બજારમાં 71 બ્રાન્ડ છે. આ કંપની મહિલાઓની સમસ્યાઓ, કાર્ડિયોલોજી, ડાયાબિટીસ, પીડા, યુરોલોજી વગેરે માટે દવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipoipo newsstock market newsshare marketGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiinvestGujarati company IPOIPO InvestCorona Company IPOCorona Remedies IPOGujarati CompanyFarma Company IPO

Trending news