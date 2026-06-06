/આ કંપનીના IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો! 300 ગણાથી વધારે થયો સબસ્ક્રાઇબ, GMPમાં જોરદાર વધારો

IPO News: રોકાણકારોએ આ કંપનીના IPOમાં ભારે રોકાણ કર્યું છે. ત્રણ દિવસના સબ્સ્ક્રિપ્શન સમયગાળા દરમિયાન, તે 300થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. જે રોકાણકારોએ દાવ લગાવ્યો હતો તેમના માટે સારા સમાચાર એ છે કે IPO હજુ પણ ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. બધાની નજર હવે તેના લિસ્ટિંગ પર છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, આ IPO કુલ 315.36 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
ગ્રે માર્કેટમાં IPOની સ્થિતિ મજબૂત
ઇનવેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, IPO આજે 6 જૂને 62 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 41.61 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 93 રૂપિયા છે, જ્યારે સૌથી ઓછો GMP પ્રતિ શેર 45 રૂપિયા છે. જો ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ લિસ્ટિંગ દિવસની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તો IPO પહેલા દિવસે રોકાણ કરનારાઓ રોકાણકારોને નોંધપાત્ર વળતર આપવામાં સફળ રહેશે.
IPO ક્યારે ખુલ્યો?
SME IPO રોકાણકારો માટે 1 જૂન, 2026ના રોજ ખુલ્યો. છૂટક રોકાણકારો પાસે 3 જૂન, 2026 સુધી રોકાણ કરવાની તક પણ હતી. કંપનીનું લિસ્ટિંગ આગામી સપ્તાહ, 8 જૂન, 2026ના રોજ BSE SME પર થવાનું છે. મેરિટ્રોનિક્સ IPOનું કદ 70.03 કરોડ રૂપિયા છે. IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર છે. કંપની IPO દ્વારા કુલ 47 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારોએ IPO દ્વારા એક પણ શેર વેચ્યો નથી.
કિંમત બેન્ડ અને કદ શું હતું?
આ SME સેગમેન્ટ IPO માટે કિંમત બેન્ડ 149 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો, જેના માટે છૂટક રોકાણકારોએ એક સાથે 2,000 શેર પર ઓછામાં ઓછો દાવ લગાવવો જરૂરી હતો. છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 298,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડે છે. 29 મે, 2026ના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે IPO ખુલ્યો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 19.91 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા.
IPOના ભંડોળનું કંપની શું કરશે?
કંપની મૂડી ખર્ચ માટે 21.36 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. કાર્યકારી મૂડી માટે 21.95 કરોડ રૂપિયા. 12.72 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ દેવા અને અન્ય દેવાની જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે અને 7.91 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ખર્ચ કરવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.