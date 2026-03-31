બુકિંગ વગર મળશે સિલિન્ડર, LPG સંકટ વચ્ચે આવ્યા સારા સમાચાર, સીધા આવો અને લઈ જાવ!
ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન (IOCL) એ 5KG નો છોટૂ એલપીજી સિલિન્ડર લોન્ચ કર્યો છે. તેને ખરીદવા માટે તમારે કોઈ રજીસ્ટ્રેશન કે બુકિંગ કરાવવાની જરૂર નથી.
- IOLCએ લોન્ચ કર્યો 5 કિલોનો નાનો સિલિન્ડર
- સીધા એજન્સી પહોંચી મેળવી શકશો સિલિન્ડર
- નહીં પડે કોઈ સરનામાના પુરાવાની જરૂર
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધની ભારતમાં સૌથી વધુ અસર ઘરેલું ગેસ એટલે કે LPG પર પડી છે. ભારતમાં ગેસ બુકિંગનો સમયગાળો વધારી દેવામાં આવ્યો છે. ઘણી જગ્યાએ ગેસ એજન્સી પર લાંબી-લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. પરંતુ સરકારે જનતાને ભરોસો અપાવ્યો છે કે દેશમાં રસોઈ ગેસનો પર્યાપ્ત સ્ટોક છે. એલપીજીની અછત વચ્ચે તમને ખબર પડે કે તમને કોઈ રજીસ્ટ્રેશન વગર સીધો ગેસ મળી શકે છે તો તે તમારા માટે રાહતના સમાચાર હશે. ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશને એક એવો સિલિન્ડર લોન્ચ કર્યો છે, જેનું નામ તેણે 'છોટૂ સિલિન્ડર' રાખ્યું છે. છોટૂ એલપીજીની સૌથી સારી વાત છે કે તે માટે તમારે બુકિંગની જરૂર નથી. તમારે રિફિલ માટે દિવસો સુધી રાહ જોવી પડશે નહીં. તમે નજીકના સ્ટોરમાં જઈ સિલિન્ડર ખરીદી શકો છો અને તત્કાલ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
એડ્રેસ પ્રૂફ નથી? કોઈ ચિંતા નહીં
LPG કનેક્શન લેવામાં હંમેશા પેપરવર્ક, વેરિફિકેશ અને વિલંબ થાય છે. પરંતુ છોટૂ સિલિન્ડર સંપૂર્ણ રીતે અલગ છે. તમારી પાસે માત્ર કોઈ પ્રૂફ હોવું જોઈએ, એડ્રેસ પ્રૂફની કોઈ જરૂર નથી. આ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રવાસીઓ અને તે લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે જે હંમેશા શહેર બદલતા રહે છે.
Need a quick LPG solution without the wait?
Meet Chhotu — the handy 5 kg free trade LPG cylinder from Indane, available at Indane Gas Agencies near you. Compact, convenient, and easy to access, it is designed for moments when you need a dependable cooking companion without… pic.twitter.com/SjFqUqNDLO
— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 30, 2026
ઉપાડવામાં પણ સરળ
માત્ર 5 kg ની સાથે આ સિલિન્ડરને પોર્ટેબિલિટી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તમે તેને સરળતાથી ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકો છો. તે નાની રસોઈ, ભોજન પકાવવા કે સિમિત સેટઅપ માટે ઉપયોગી છે.
IOCL એ કર્યો લોન્ચ
આ પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરતા IOCL એ કહ્યું- છોટૂને મળો, ઈન્ડેનનો 5 કિલોનો સરળ ફ્રી ટ્રેડ એલપીજી સિલિન્ડર. આ તમારા આસપાસની ઇન્ડેન ગેસ એજન્સીઓ પર સરળતાથી મળશે. આ તે ક્ષણો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તમારે વિલંબ કર્યા વગર ભોજન પકાવવા માટે વિશ્વાસપાત્ર સાથીની જરૂર હોય છે. IOCL ના સત્તાવાર ઈન્ડેન પ્લેટફોર્મ પ્રમાણે 5 કિલોનો છોટૂ સિલિન્ડર ફ્રી ટ્રેડ LPG (FTL) કેટેગરીમાં આવે છે અને તેને રેહુલર ઘરેલું એલપીજી કનેક્શન સાથે જોડાયેલી સમસ્યાને દૂર કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
ક્યાં થશે રિફિલિંગ?
કંપનીનું કહેવું છે કે આ સિલિન્ડરને માત્ર ઓળખપત્રની સાથે ખરીદી શકાય છે. તે માટે સરનામાના પુરાવાની જરૂર નથી. તે માટે સ્ટાન્ડર્ડ ઘરેલું એલપીજી કનેક્શનની જેમ લાંબા સમયના કમિટમેન્ટની જરૂર નથી અને ગ્રાહક રિફિલ માટે કોઈ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાથે બંધાયેલો નથી. સિલિન્ડર માટે રિફિલ એક મોટા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ઈન્ડેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની સાથે-સાથે કિરાણા સ્ટોર અને ઓથોરાઇઝ્ડ આઉટલેટ જેવા બીજા રિટેલ પોઈન્ટ પણ સામેલ છે. તેનાથી ગ્રાહકો સરળતાથી સિલિન્ડરને ખરીદી શકે છે.
