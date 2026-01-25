2 દિવસમાં IPO 100% ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટે વધાર્યું ટેન્શન, રોકાણ કરવા હજી છે તક
IPO News: આ કંપનીના IPOને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા બે દિવસમાં સંપૂર્ણ રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. આ SME IPO પહેલા દિવસે 1.36 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 1.18 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
IPO News: શાયોના એન્જિનિયરિંગના IPO(Shayona Engineering IPO)ને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા બે દિવસમાં પુરો ભરાઈ ગયો છે. આ SME IPO પહેલા દિવસે 1.36 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 1.18 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB કેટેગરીમાં પણ 3.33 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. NII કેટેગરીમાં 1.67 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યું હતું.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
શાયોના એન્જિનિયરિંગના IPO (Shayona Engineering IPO) માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 140 રૂપિયાથી 144 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2,000 શેર માટે અરજી કરવાની રહેશે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 288,000 રૂપિયાના રોકાણની જરૂર પડશે. આ IPO 22 જાન્યુઆરીએ ખુલ્યો હતો. રોકાણકારોને 27 જાન્યુઆરી સુધી અરજી કરવાની તક મળશે. કંપની BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.
આ SME IPOનું કદ 14.86 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો છે. કંપની IPO દ્વારા 10 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા એક પણ શેર વેચી રહ્યા નથી.
ગ્રે માર્કેટની નબળી સ્થિતિ
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. IPOનો GMP તેની શરૂઆતથી જ નિસ્તેજ રહ્યો છે. કંપનીની સ્થાપના 2017માં થઈ હતી. કંપનીએ હોરાઇઝન મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.
કંપની IPOની આવકનો ઉપયોગ તેના હાલના દેવાની ચુકવણી માટે કરશે. હાલમાં, તેનું દેવું 2.17 કરોડ રૂપિયા (₹21.7 મિલિયન) છે. કાર્યકારી મૂડી માટે 4 કરોડ રૂપિયાનો (₹40 મિલિયન)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
