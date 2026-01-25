Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

2 દિવસમાં IPO 100% ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટે વધાર્યું ટેન્શન, રોકાણ કરવા હજી છે તક

IPO News: આ કંપનીના IPOને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા બે દિવસમાં સંપૂર્ણ રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. આ SME IPO પહેલા દિવસે 1.36 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 1.18 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

2 દિવસમાં IPO 100% ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટે વધાર્યું ટેન્શન, રોકાણ કરવા હજી છે તક

IPO News: શાયોના એન્જિનિયરિંગના IPO(Shayona Engineering IPO)ને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા બે દિવસમાં પુરો ભરાઈ ગયો છે. આ SME IPO પહેલા દિવસે 1.36 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 1.18 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB કેટેગરીમાં પણ 3.33 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. NII કેટેગરીમાં 1.67 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યું હતું.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

શાયોના એન્જિનિયરિંગના IPO (Shayona Engineering IPO) માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 140 રૂપિયાથી 144 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2,000 શેર માટે અરજી કરવાની રહેશે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 288,000 રૂપિયાના રોકાણની જરૂર પડશે. આ IPO 22 જાન્યુઆરીએ ખુલ્યો હતો. રોકાણકારોને 27 જાન્યુઆરી સુધી અરજી કરવાની તક મળશે. કંપની BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.

આ SME IPOનું કદ 14.86 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો છે. કંપની IPO દ્વારા 10 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા એક પણ શેર વેચી રહ્યા નથી.

ગ્રે માર્કેટની નબળી સ્થિતિ

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. IPOનો GMP તેની શરૂઆતથી જ નિસ્તેજ રહ્યો છે. કંપનીની સ્થાપના 2017માં થઈ હતી. કંપનીએ હોરાઇઝન મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.

કંપની IPOની આવકનો ઉપયોગ તેના હાલના દેવાની ચુકવણી માટે કરશે. હાલમાં, તેનું દેવું 2.17 કરોડ રૂપિયા (₹21.7 મિલિયન) છે. કાર્યકારી મૂડી માટે 4 કરોડ રૂપિયાનો (₹40 મિલિયન)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipoipo newsstock market newsShare Market UpdatesGujarati NewsBusiness NewsinvestIPO Invest NewsIPO gray market

Trending news