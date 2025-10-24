IPO માર્કેટમાં હલચલ: Lenskart, Groww, Pine Labs જેવી કંપનીઓ એકત્ર કરશે 35000 કરોડ, રોકાણકારોમાં જબરદસ્ત જોશ
ભારતીય શેરબજાર નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યું છે, અને આ ભાવનામાં, લેન્સકાર્ટ, ગ્રોવ, પાઈન લેબ્સ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC અને boAt જેવી મોટી કંપનીઓ નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં IPO લોન્ચ કરી રહી છે. કુલ ₹35,000 કરોડનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં નવા ભંડોળ એકત્ર કરવામાં આવશે, જે નવી બજાર પ્રવૃત્તિને વેગ આપશે તેવી શક્યતા છે.
Upcoming IPO: ભારતનું શેર બજાર ફરી ગરમ થઈ રહ્યું છે. તાજેતરમાં નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં તેજી જોવા મળી છે. આ સાથે પ્રાઇમરી માર્કેટ એટલે કે આઈપીઓ બજારમાં ફરી જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં શાનદાર લિસ્ટિંગ બાદ હવે આવનાર બે મહિનામાં પાંચ મોટી કંપનીઓ લગભગ 35000 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્લાન બનાવી રહી છે.
આગામી IPO ની યાદી
આ નવા પ્રવાહમાં ભારતની કેટલીક સૌથી ચર્ચિત ગ્રાહક અને ફિનટેક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં Lenskart, Groww, Pine Labs, ICICI Prudential AMC અને Boatનો સમાવેશ થાય છે. આ બ્રાન્ડ્સના પ્રવેશને દલાલ સ્ટ્રીટમાં વિશ્વાસ પાછો ફરવા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. અગાઉ, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા અને ટાટા કેપિટલના IPO, જેમણે એકસાથે ₹27,000 કરોડથી વધુ એકત્ર કર્યા હતા, તેમણે મોટા પાયે ઇશ્યૂ માટે રોકાણકારોનો ઉત્સાહ ફરીથી જાગૃત કર્યો હતો.
નિફ્ટી રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરની નજીક, ગૌણ બજાર મજબૂત બન્યું
IPO બજારમાં આ ઉછાળો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી 50 લગભગ 3% વધીને 26,277 ની સર્વકાલીન ઉચ્ચ સપાટીની નજીક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં પણ રિકવરી જોવા મળી રહી છે, જેનાથી બજાર ભાગીદારી વધુ વધી રહી છે. 2025 માં અત્યાર સુધી, કંપનીઓએ IPO દ્વારા ₹1 લાખ કરોડથી વધુ એકત્ર કર્યા છે, જે તાજેતરના વર્ષોમાં સૌથી મજબૂત પ્રદર્શન છે.
રોકાણકારોમાં વધી ભાગીદારી, એનાલિસ્ટ્સમાં જોવા મળી રહ્યો છે ભરોસો
બોનાન્ઝાના સિનિયર રિસર્ચ એનાલિસ્ટ નીતિન જૈને જણાવ્યું હતું કે હાલમાં, મજબૂત પ્રવાહિતા, સક્રિય છૂટક રોકાણકારો અને સ્થિર આર્થિક વાતાવરણે IPO બજાર માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનાવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે રોકાણકારો હવે નફાકારકતા અને મૂલ્યાંકન પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. જ્યારે LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો IPO 50% પ્રીમિયમ પર લિસ્ટેડ થયો હતો, ત્યારે ટાટા કેપિટલના મોટા ઇશ્યૂએ અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો દેખાવ કર્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે માત્ર ઉત્સાહ સફળતા તરફ દોરી જતો નથી.
Lenskart ની મોટી તૈયારીઃ 8000 કરોડ રૂપિયાનો IPO
લેન્સકાર્ટનો આઈપીઓ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં આવવાની સંભાવના છે. કંપનીનું લક્ષ્ય 8000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનું છે. ટીમસેક અને કેકેઆર જેવા દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટરોનું સમર્થન મળ્યા બાદ લેન્ચકાર્ટ હવે ભારતના મોટા શહેરોમાં પોતાની ઉપસ્થિતિ બધારવા અને પોતાની Omni-Channel ટેક્નોલોજી તથા લોજિસ્ટિક નેટવર્કને મજબૂત કરવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે.
Groww નો પણ ધમાકેદાર આઈપીઓ
ઓનલાઈન બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ ગ્રો પણ નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં 7000 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ લાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
કંપનીની પાસે 1 કરોડથી વધુ સક્રિય યુઝર્સ છે અને તે ભારતમાં રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોના ઉભારનો મોટી લાભાર્થી રહી છે.
ગ્રોનો આ આઈપીઓ દેશના ઝડપથી વધતા ફિનટેક સેક્ટરમાં રોકાણની એક નવી તક હશે.
Pine Labs, ICICI AMC અને boAt પણ લાઇનમાં
આવનાર સમયમાં પાઇન લેબ્સ, આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂડેન્શિયલ એએમસી અને બોટ, સનશાઇન પિક્ચર્સ, હીરો મોટોકોર્પ, ઓમની ટેક એન્જીનિયરિંગ, ઓરિએન્ટ કેબલ્સ અને પ્રાયોરિટી જ્વેલર્સ જેવી કંપનીઓ પણ બજારમાં ઉતરશે. બધી કંપનીઓ ડિસેમ્બર પહેલા પોતાનો ઈશ્યુ લાવવાની તૈયારીમાં છે. તેનાથી બજારમાં ભારે હલચલ થવાની સંભાવના છે.
રોકાણકારો માટે પડકાર અને તક બંને
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ નવી લહેર રોકાણકારોની શિસ્ત અને સમજદારીની કસોટી કરશે. કોટક ઇક્વિટીઝના અહેવાલ મુજબ, 200 થી વધુ કંપનીઓ આગામી વર્ષમાં આશરે ₹2.9 લાખ કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. નાના IPO ની સંખ્યા વધુ હોવા છતાં, Lenskart અને Groww જેવા મોટા ઇશ્યૂ કુલ એકત્ર કરાયેલા ભંડોળના આશરે 25% હિસ્સો ધરાવશે.
IPO બજારમાં મોટી તક, પરંતુ સાવધાની જરૂરી
ભારતીય બજાર હવે IPO ના સુવર્ણ યુગમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. જો કે, બજાર ઉચ્ચ સ્તરે છે અને રોકાણકારો વધુ પસંદગીયુક્ત બની રહ્યા છે. ફક્ત મજબૂત નફાકારકતા, સ્થિર વ્યવસાય મોડેલ અને વૃદ્ધિની વાર્તાઓ ધરાવતી કંપનીઓ જ લાંબા ગાળે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતી શકશે.
