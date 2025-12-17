Prev
IPOએ લિસ્ટિંગ પહેલા રચ્યો ઇતિહાસ, ₹360ના પ્રીમિયમ પર GMP, એક્સપર્ટે આપી કામની સલાહ

IPO News: પીએલ કેપીટલનું કહેવું છે કે એસેટ મેનેજમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આ IPOની મજબૂત પકડ, ભરોસેમંદ પેરેંટેજ અને સ્થિર બિઝનેસ મોડલ લાંબા ગાળા માટે આકર્ષક છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:48 PM IST

IPO News: કંપનીએ આઈપીઓ પર બ્રોકરેજ હાઉસનો વિશ્વાસ સતત વધી રહ્યો છે. પ્રભુ દાસ લીલાધર ગ્રુપની સ્થાનિક બ્રોકરેજ ફૉર્સ્ટ પીએલ કેપિટલ કંપની પર કવરેજ શરૂ કરે છે અને તેમને તેને ‘બાય’ રેટિંગ આપ્યું છે. બ્રોકરેજનો ટારગેટ ભાવ પ્રતિ શેર 3,000 રૂપિયા છે, જે IPOની કિંમતથી આશરે 40%ની સંભવિત વૃદ્ધિ સૂચવે છે. 

પીએલ કેપિટલ જણાવે છે કે એસેટ મેનેજમેન્ટ ઉદ્યોગમાં આઇસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ એએમસી(ICICI Prudential AMC)ની મજબૂત હાજરી, તેનું વિશ્વસનીય પેરેન્ટેજ અને તેનું સ્થિર બિઝનેસ મોડેલ તેને લાંબા ગાળા માટે આકર્ષક બનાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 26ના પ્રથમ આઠ મહિનામાં, કંપનીએ ઇક્વિટી નેટ ફ્લોમાં 17.5%નો બજાર હિસ્સો હાંસલ કર્યો, જે તમામ એએમસીમાં સૌથી વધુ છે.

બ્રોકરેજે શું કહ્યું

બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કંપનીની કમાણીની ગુણવત્તા પણ ખૂબ જ મજબૂત છે. ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCની ઇક્વિટી યીલ્ડ 67 બેસિસ પોઇન્ટ છે, જે ઉદ્યોગમાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, ડિસ્ટ્રિબ્યુટર પેઆઉટ્સ સૌથી નીચા, હકારાત્મક અસર કરતા માર્જિનમાંથી એક છે. 

કંપનીને ICICI બેંકના મજબૂત વિતરણ નેટવર્કથી પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થાય છે, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચાણમાં આશરે 73.7% હિસ્સો ધરાવે છે. વધુમાં, નોન-મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આવક કંપનીના કુલ આવકમાં 9.2% ફાળો આપે છે, જે તેને તેના ઘણા સ્પર્ધકો કરતાં વધુ વૈવિધ્યસભર બનાવે છે.

2025ના સૌથી વધુ હિટ IPO

IPO માટે રોકાણકારોનો ઉત્સાહ ઐતિહાસિક સ્તરે રહ્યો છે. 10,603 કરોડ રૂપિયાનો ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC IPO 12થી 16 ડિસેમ્બર વચ્ચે ખુલ્યો અને તેને આશરે 3 લાખ કરોડ રૂપિયાની અરજીઓ મળી. કુલ 55 લાખથી વધુ રોકાણકારોએ તેમાં ભાગ લીધો, જે તેને 2025નો સૌથી વધુ ચર્ચિત IPO બનાવ્યો. 

આ IPO એકંદરે 39.17 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જેમાં QIB કેટેગરીને 123 ગણો વધુ બિડ મળી હતી. ગ્રે માર્કેટમાં આ શેર લગભગ 350 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હોવાનું પણ કહેવાય છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગનો સંકેત આપે છે. રોકાણકારો હવે 19 ડિસેમ્બરે ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના શેર NSE અને BSE પર લિસ્ટ થશે તેના પર નજર રાખી રહ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 360 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

