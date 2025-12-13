Prev
એક જ દિવસમાં 73% ભરાઈ ગયો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં દેખાય છે 255નો નફો, GMPમાં 105ના ઉછાળાથી રોકાણકારો ખુશ !

IPO News: IPOએ રોકાણકારોને સારા સમાચાર આપ્યા છે, કંપનીએ ગ્રે માર્કેટમાં પણ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી. 11 તારીખના રોજ ગ્રે માર્કેટમાં ભાવ કરતા 105 રૂપિયાનો ઉછાળો આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:45 PM IST

એક જ દિવસમાં 73% ભરાઈ ગયો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં દેખાય છે 255નો નફો, GMPમાં 105ના ઉછાળાથી રોકાણકારો ખુશ !

IPO News: આ IPOએ અંગે બે સારા સમાચાર છે. IPOને પહેલા દિવસે 73 ટકા સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું, સાથે જ ગ્રે માર્કેટમાં પણ નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે IPOનો GMP 250 રૂપિયાના આંકડાને વટાવી ગયો હતો. IPO આવતા અઠવાડિયે 16 ડિસેમ્બર, મંગળવાર સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ IPO 12 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો.

GMP શું ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે?

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ IPOનો GMP આજે, શનિવારે 255 રૂપિયા છે. આજનો GMP 2,400 રૂપિયાથી ઉપર લિસ્ટિંગ ભાવ દર્શાવે છે. 11 ડિસેમ્બરની તુલનામાં, GMPમાં 105 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે આજે, 13 ડિસેમ્બરે, IPO ગ્રે માર્કેટમાં તેની સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે.

કંપની 4.90 કરોડ શેર જાહેર કરશે

ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC IPO શરૂઆતના દિવસે 73% સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPOને 0.21 ગણું, QIB કેટેગરીમાં 1.97 ગણું અને NII કેટેગરીમાં 0.38 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું. ICICI પ્રુડેન્શિયલ IPOનું કદ 10,602.65 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 4.90 કરોડ શેર જારી કરશે. આ શેર હાલના રોકાણકારો દ્વારા વેચવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 2,061 રૂપિયાથી 2,165 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 6 શેરનો હિસ્સો બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 12,990 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે, અને તેથી, તે BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે. કંપની 1993માં સ્થાપિત થઈ હતી.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

