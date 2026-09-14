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IPOનો GMP પહોંચ્યો 241 પર, 90 ગણાથી વધારે થયો સબસ્ક્રાઈબ, આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ

IPO GMP News: આ કંપનીનો IPO મજબૂત લિસ્ટિંગ થવાની અપેક્ષા છે. કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સનો IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે. રોકાણકારોને ભારે આશા છે કે IPO જોરદાર પ્રિમિયમ સાથે લિસ્ટ થઈ શકે છે, રોકાણકારો 16 તારીખની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:09 PM IST
IPOનો GMP પહોંચ્યો 241 પર, 90 ગણાથી વધારે થયો સબસ્ક્રાઈબ, આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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