/IPOનો GMP પહોંચ્યો 241 પર, 90 ગણાથી વધારે થયો સબસ્ક્રાઈબ, આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ

IPO GMP News: રોકાણકારો હવે કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સના IPOના લિસ્ટિંગ પર નજર રાખી રહ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની સ્થિતિ ઘણી સારી છે. પરિણામે, રોકાણકારો મજબૂત લિસ્ટિંગની આશા રાખી રહ્યા છે. ત્રણ દિવસના ઓપનિંગ દરમિયાન IPO 90 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
દરેક કેટેગરીમાં કેટલું સબ્સ્ક્રિપ્શન?
રિટેલ સેગમેન્ટમાં IPO 20.51 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB સેગમેન્ટમાં 215 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. NII કેટેગરીમાં IPO 87.74 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલ્યો હતો. રોકાણકારોને 10 સપ્ટેમ્બર સુધી IPO પર રોકાણકારોને રોકાણ કરવાની તક મળી હતી.
કંપનીનો IPO 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 3176.72 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. વર્તમાન GMP પ્રતિ શેર 241 રૂપિયા છે, જે લિસ્ટિંગમાં 38 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી વધુ માંગમાં આવે છે. IPO માટે સૌથી ઓછો GMP પ્રતિ શેર 200 રૂપિયા છે.
લિસ્ટિંગ ક્યારે અને ક્યાં થશે
કંપનીએ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 632 રૂપિયા નક્કી કર્યો છે. IPOનું લોટ સાઈઝ 23 શેરનો છે, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14,536 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. કંપનીનું અપેક્ષિત લિસ્ટિંગ 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ છે. આ IPO BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટ થશે.
કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ IPOનું કદ 1,055.74 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપનીએ IPO દ્વારા 47.4 લાખ નવા શેર જાહેર કર્યા છે. હાલના રોકાણકારોએ વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 755.74 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા છે.
IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંનું કંપની શું કરશે?
64.18 કરોડ રૂપિયા મૂડી ખર્ચ પર ખર્ચવામાં આવશે. 155 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી માટે કરવામાં આવશે. 55.50 કરોડ રૂપિયા સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ખર્ચવામાં આવશે. 65.25 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ ઇશ્યૂ માટે કરવામાં આવશે.
કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો કેટલો છે?
IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 95.47 ટકા હતો. તે હવે ઘટીને 74.65 ટકા થઈ ગયો છે. જાહેર જનતાનો હિસ્સો 4.53 ટકાથી વધીને 25.35 ટકા થઈ ગયો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.