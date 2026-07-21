/IPOએ ચમકાવી કિસ્મત! SBI ફંડ્સના IPOથી 13 લોકો બન્યા કરોડપતિ, એકને તો મળ્યા પૂરા ₹121 કરોડ! જાણો

SBI Funds IPO: દેશની સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક, SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટના સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટિંગ સાથે, ઘણા કર્મચારીઓને તેમની વર્ષોની મહેનતનું સુંદર ફળ મળ્યું છે. કંપનીના IPOએ 13 કર્મચારીઓને કરોડપતિ બનાવ્યા છે. સૌથી મોટો ફાયદો કંપનીના ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દેવિન્દર પાલ સિંહને થયો હતો, જેમના શેર આશરે 121 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્ય સુધી પહોંચી ગયા છે.
આ દરમિયાન, કંપનીના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર (CIO), શ્રીનિવાસન રામા ઐયરના હિસ્સાનું મૂલ્ય આશરે 105 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું હતું. કંપનીના ESOP (કર્મચારી સ્ટોક ઓનરશીપ પ્લાન)ને કારણે આ શક્ય બન્યું હતું, જેના હેઠળ કર્મચારીઓને પહેલાથી જ કંપનીના શેર ખરીદવાની તક આપવામાં આવી હતી.
જોરદાર લિસ્ટિંગથી નોંધપાત્ર નફો
SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટનો IPO પ્રતિ શેર ₹574ના ઇશ્યૂ ભાવે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. શેરબજારમાં આ શેરનો મજબૂત પ્રારંભ થયો હતો, લિસ્ટિંગના દિવસે તે લગભગ 7% ના પ્રીમિયમ સાથે ખુલ્યો હતો. BSE પર આ શેર ₹610 અને NSE પર ₹613.30 પર લિસ્ટેડ થયો હતો. આ પ્રભાવશાળી લિસ્ટિંગથી કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સંપત્તિમાં એક જ વારમાં કરોડો રૂપિયાનો વધારો થયો.
કોને કેટલા મળ્યા?
કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટસ મુજબ, દેવિન્દર પાલ સિંહ પાસે આશરે 21.14 લાખ વેસ્ટેડ શેર છે, જે IPO કિંમતના આધારે આશરે ₹121 કરોડના મૂલ્યના છે. તેમની પાસે ESOP પણ છે જે ભવિષ્યમાં અમલમાં મુકવા પર, આશરે ₹30 કરોડનું વધારાનું મૂલ્ય મેળવી શકે છે. આ દરમિયાન, CIO શ્રીનિવાસન રામા ઐયર પાસે 18.25 લાખ વેસ્ટેડ શેર છે, જે આશરે ₹105 કરોડના મૂલ્યના છે. તેમના બિન-નિવેશિત વિકલ્પોનું સંભવિત મૂલ્ય પણ આશરે ₹51 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
ફક્ત આ બે અધિકારીઓ જ નહીં, પરંતુ કંપનીના અન્ય ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓને પણ IPOથી નોંધપાત્ર ફાયદો થયો. શ્રીનિવાસ જૈન (ચીફ સ્ટ્રેટેજી, ડિજિટલ અને ટેકનોલોજી અને ઇન્વેસ્ટર રિલેશન્સના વડા) પાસે આશરે ₹59 કરોડનો હિસ્સો છે, રાજીવ રાધાકૃષ્ણન (ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર - ફિક્સ્ડ ઇન્કમ) આશરે ₹36 કરોડ, અપર્ણા નિર્ગુડે (ચીફ રિસ્ક ઓફિસર) આશરે ₹31 કરોડ અને વિનયા દાતાર (ચીફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર) પાસે આશરે ₹21 કરોડનો હિસ્સો છે. વધુમાં, કંપનીના CFO, HR હેડ, સાયબર સિક્યુરિટી હેડ અને ઘણા ફંડ મેનેજરો પણ કરોડપતિ ક્લબમાં જોડાયા છે.
ESOP પ્રોગ્રામ 2018માં શરૂ થયો હતો
હકીકતમાં, SBI ફંડ્સે 2018માં તેનો ESOP પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો હતો. તે સમયે, કર્મચારીઓને ₹39 થી ₹455 પ્રતિ શેર સુધીના વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા હતા. હવે, જ્યારે કંપનીનો IPO ₹574 પ્રતિ શેર પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ શેરનું મૂલ્ય અનેકગણું વધી ગયું હતું. આ જ કારણ છે કે વર્ષોથી કંપની સાથે રહેલા કર્મચારીઓને આજે નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ મળ્યો છે.
કંપનીના IPO ને રોકાણકારો તરફથી પણ જબરદસ્ત ટેકો મળ્યો હતો. લિસ્ટિંગ પહેલા પણ, કંપનીએ 129 મુખ્ય એન્કર રોકાણકારો પાસેથી આશરે ₹2663 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. આમાં બ્લેકરોક અને ગોલ્ડમેન સૅક્સ જેવા વૈશ્વિક રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, કંપનીએ પહેલાથી જ આશરે ₹1880 કરોડનું પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ કરી લીધું હતું.
ત્રણ દિવસ માટે ખુલેલા આ IPOને રોકાણકારો દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. સમગ્ર ઇશ્યૂ લગભગ 42 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB (ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ) ભાગ લગભગ 140 વખત, NII (નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ) ભાગ 22.5 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, અને રિટેલ રોકાણકાર ભાગ 3.6 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ઘણી બ્રોકરેજ કંપનીઓએ આ IPO ને "સબ્સ્ક્રાઇબ" રેટિંગ પણ આપ્યું હતું, જેમાં SBI ના મજબૂત બ્રાન્ડ, વ્યાપક નેટવર્ક અને એસેટ-લાઇટ બિઝનેસ મોડેલને તેની સૌથી મોટી શક્તિ ગણાવી હતી.
આ IPO સંપૂર્ણપણે OFS (ઓફર ફોર સેલ) હોવા છતાં, કંપનીને કોઈ સીધી નવી મૂડી મળી ન હતી. જોકે, આ લિસ્ટિંગ ચોક્કસપણે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે યોગ્ય સમયસર ESOP અને કંપનીની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ કર્મચારીઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે.
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