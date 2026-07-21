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IPOએ ચમકાવી કિસ્મત! SBI ફંડ્સના IPOથી 13 લોકો બન્યા કરોડપતિ, એકને તો મળ્યા પૂરા ₹121 કરોડ! જાણો

SBI Funds IPO: SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટના IPOના પ્રભાવશાળી લિસ્ટિંગથી 13 કર્મચારીઓ કરોડપતિ બન્યા છે. ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દેવિન્દર પાલ સિંહને આશરે ₹121 કરોડના શેર અને CIO શ્રીનિવાસન રામા ઐયરને આશરે ₹105 કરોડના શેર મળ્યા. 2018માં શરૂ કરાયેલ ESOP પ્રોગ્રામે કર્મચારીઓને આ નોંધપાત્ર લાભ પૂરો પાડ્યો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:48 PM IST
IPOએ ચમકાવી કિસ્મત! SBI ફંડ્સના IPOથી 13 લોકો બન્યા કરોડપતિ, એકને તો મળ્યા પૂરા ₹121 કરોડ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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