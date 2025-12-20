IPO Market માં આગામી સપ્તાહે રહેશે ધૂમ, કુલ 11 કંપનીઓના ઈશ્યુ ખુલશે, એક ગુજરાતી કંપની પણ સામેલ
IPO Market: વર્ષ 2025ના છેલ્લા સપ્તાહમાં પ્રાયમરી માર્કેટમાં જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળશે. આગામી સપ્તાહે કુલ 11 કંપનીઓ આઈપીઓ દ્વારા 750 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાની તૈયારીમાં છે. તેમાં ગુજરાત કિડની એન્ડ સુપર સ્પેશિયાલિટીનો 251 કરોડનો મેનબોર્ડ આઈપીઓ સૌથી મોટો રહેશે.
Trending Photos
IPO News: વર્ષના છેલ્લા સપ્તાહમાં આઈપીઓ બજાર સક્રિય રહેશે. ખાસ કરી SME સેગમેન્ટમાં જબરદસ્ત હલચલ છે, જ્યાં આગામી સપ્તાહે કુલ 11 કંપનીઓ ફંડ એકત્ર કરવા જઈ રહી છે. કુલ મળી આ કંપનીઓ ઈશ્યુ દ્વારા 750 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા જઈ રહી છે.
આ બધા વચ્ચે સૌથી વધુ ચર્ચા ગુજરાત કિડની એન્ડ સુપર સ્પેશિયાલિટીનો મેનબોર્ડ આઈપીઓ ઓપન થશે, જે આકારની દ્રષ્ટિએ આગામી સપ્તાહનો સૌથી મોટો ઈશ્યુ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ગુજરાત કિડની IPO પર રોકાણકારોની નજર
હેલ્થકેર સેક્ટરની કંપની ગુજરાત કિડની એન્ડ સુપર સ્પેશિયાલિટી આશરે 251 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા માટે આઈપીઓ લાવી રહી છે. આ ઈશ્યુ 22 ડિસેમ્બરે ખુલશે. કુલ એકત્ર રકમમાંથી એક તૃતિયાંશ હિસ્સો કંપનીના ખાતામાં જશે. ઈશ્યુ ખુલતા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં તેનું પ્રીમિયમ અપર પ્રાઇસ બેન્ડ 114 રૂપિયાના મુકાબલે આશરે 7 ટકા છે, જેનાથી રોકાણકારો વચ્ચે ઉત્સાહજનક માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
કંપનીનો કારોબાર અને વિસ્તારની યોજના
ગુજરાત કિડની એન્ડ સુપર સ્પેશિયાલિટી ગુજરાતમાં મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના નેટવર્કનું સંચાલન કરે છે. કંપનીનું મુખ્ય ફોકસ કિડની સાથે જોડાયેલી બીમારીઓ, રીનલ સાયન્સ અને સેકેન્ડરી તથા ટર્શિયરી કેર સેવાઓ પર છે.
કંપની IPO થી મળતી રકમનો નોંધપાત્ર હિસ્સો તેના વિસ્તરણમાં રોકાણ કરશે, જેમાં અમદાવાદમાં પારેખ હોસ્પિટલનું સંપાદન, વડોદરામાં નવી હોસ્પિટલની સ્થાપના અને રોબોટિક સિસ્ટમ્સ જેવા અત્યાધુનિક તબીબી ઉપકરણોની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, કેટલીક રકમનો ઉપયોગ દેવું ઘટાડવા અને તેની બેલેન્સ શીટને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવશે.
આ IPO સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ ઇશ્યુ છે, અને કંપનીનું પ્રી-ઇશ્યૂ માર્કેટ કેપ આશરે ₹900 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
SME સેગમેન્ટ રહેશે ચર્ચામાં
ગુજરાત કિડની સિવાય આગામી સપ્તાહે આઈપીઓ ગતિવિધિઓ પર SME સેગમેન્ટનો દબદબો રહેશે. આશરે 10 નાની અને મજબૂત કંપનીઓ BSE SME અને NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટિંગ દ્વારા લગભગ 420 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાની તૈયારીમાં છે.
આ કંપનીઓમાં એપોલો ટેક્નો ઈન્ડસ્ટ્રી, બાઈ કાકાજી પોલીમર્સ, એડમેચ સિસ્ટમ્સ, નાંતા ટેક, ધારા રેલ પ્રોજેક્ટ્સ, સુંદરેક્સ ઓયલ, શ્યામ ધાની ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, ડાચેપલ્લી પબ્લિશર્સ અને EPW ઈન્ડિયા સામેલ છે. SME ઈશ્યુની સાઇઝ આશરે 31 કરોડ રૂપિયાથી લઈને 105 કરોડ રૂપિયા સુધીની છે.
બાઈ કાકાજી પોલિમર્સ સૌથી મોટો એસએમઈ ઈશ્યુ
એસએમઈ શ્રેણીમાં સૌથી મોટો ઈશ્યુ બાઈ કાકાજી પોલિમર્સનો છે, જે આશરે 105 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા ઈચ્છે છે. આ કંપની પ્લાસ્ટિક અને પોલિમર આધારિત ઉત્પાદન બનાવે છે. તેના આઈપીઓની પ્રાઇઝ બેન્ડ 186 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે.
લિસ્ટિંગ કેલેન્ડર પણ વ્યસ્ત રહેશે
ફંડ એકત્ર કરવાની સાથે-સાથે આગામી સપ્તાહે લિસ્ટિંગ કેલેન્ડર પણ વ્યસ્ત રહેશે. આશરે પાંચ આઈપીઓ શેર બજારમાં લિસ્ટ થશે. તેમાં કેએસએચ ઈન્ટરનેશનલ એકમાત્ર મેનબોર્ડ સ્ટોક હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે