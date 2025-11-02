Prev
IPO માર્કેટમાં ધૂમ મચી જશે, આગામી સપ્તાહે Groww સહિત 4 કંપનીઓના ઈશ્યુ ઓપન થશે

શેરબજારની અસ્થિરતા છતાં, રોકાણકારોએ ઓક્ટોબરમાં નફો કર્યો. બજારમાં અસ્થિરતાનો અનુભવ થયો, અને આગામી સપ્તાહમાં પણ આ જ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ જોવા મળશે, જેમાં ચાર નવા ઇશ્યૂ IPO માર્કેટમાં પ્રવેશ કરશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:34 AM IST

Upcoming IPO: ભારતીય શેર બજારમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ખુબ ઉથલ-પાથલ જોવા મળી. સપ્તાહના છેલ્લા બે દિવસ સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો થયો હતો. તેમ છતાં ઓવરઓલ મહિનાભરમાં માર્કેટમાં રોકાણકારોને નફો થયો છે. પરંતુ હવે નવા મહિનાની શરૂઆતમાં લોકોને શેરબજારમાં કમાણીની તક મળી શકે છે. આગામી સપ્તાહે ચાર આઈપીઓ ખુલી રહ્યાં છે. આવો તે વિશે જાણીએ..

ગ્રો આઈપીઓ
ગ્રોની પેરેન્ટ કંપની બિલેનિયર્સ ગેરાજ વેન્ચર્સ લિમિટેડનો 6,632.30 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરથી 7 નવેમ્બર સુધી ખુલશે. તેમાં 1060 કરોડ રૂપિયાના ફ્રેશ શેર અને 5,572.30 કરોડ રૂપિયાના ઓફર ફોર સેલ સામેલ છે. કંપનીના શેરની કિંમત 95થી 100 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે અને એક લોટમાં 150 શેર હશે.

શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજી આઈપીઓ
શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીનો 85 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે, જે સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ ઈશ્યુ હશે. પ્રાઇસ બેન્ડ 120થી 125 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીનો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરથી 7 નવેમ્બર વચ્ચે ઓપન રહેશે. શેર 12 નવેમ્બરે NSE SME પર લિસ્ટ થશે. એક લોટમાં 2000 શેર છે.

ફિનબડ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસીસ આઈપીઓ
ફિનબડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ ₹71.68 કરોડનો IPO લોન્ચ કરશે, જે એક સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ છે. કિંમત બેન્ડ ₹140 થી ₹142 પ્રતિ શેર છે. અરજીઓ 6 નવેમ્બરથી 10 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લી છે. NSE SME પર 13 નવેમ્બરના રોજ લિસ્ટિંગ થશે. દરેક લોટમાં 2,000 શેર હશે, જે રિટેલ રોકાણકારો માટે ન્યૂનતમ રોકાણ છે.

ક્યુરિસ લાઇફસાયન્સિસ IPO
ક્યુરિસ લાઇફસાયન્સિસનો ₹27.52 કરોડનો IPO આવતા અઠવાડિયે લોન્ચ થશે, જે એક સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ છે. કિંમત બેન્ડ ₹120 થી ₹128 પ્રતિ શેર છે. આ ઇશ્યૂ 7 નવેમ્બરથી 11 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. NSE SME પર 14 નવેમ્બરના રોજ લિસ્ટિંગ થશે. દરેક લોટમાં 2,000 શેર હશે.
 

Trending news