પૈસા રાખજો તૈયાર! આવી રહ્યા છે 8 સરકારી કંપનીના IPO, સરકારે આપી લીલી ઝંડી

IPO News: કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને જવાબદારીમાં સુધારો લાવવાના હેતુથી વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO)એ કોલસા મંત્રાલયને નિર્દેશ આપ્યો છે કે, તેઓ સરકારી કંપની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)ની તમામ પેટા કંપનીઓને (Subsidiaries) વર્ષ 2030 સુધીમાં શેરબજારમાં લિસ્ટ કરવામાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:03 PM IST

IPO News: સરકારી ક્ષેત્રે મોટા ફેરફારના સંકેત મળી રહ્યા છે. કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને જવાબદારીમાં સુધારો લાવવાના હેતુથી વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO)એ કોલસા મંત્રાલયને નિર્દેશ આપ્યો છે કે, તેઓ સરકારી કંપની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)ની તમામ પેટા કંપનીઓને (Subsidiaries) વર્ષ 2030 સુધીમાં શેરબજારમાં લિસ્ટ કરવામાં આવશે.

શુક્રવારે કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડનો શેર 0.16 ટકાના ઘટાડા સાથે બીએસઈ (BSE) પર 401.85 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. નોંધનીય છે કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં અંદાજે 4 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

2030 સુધીમાં શેર બજારમાં લિસ્ટિંગની યોજના
આ પગલાનો હેતુ CILમાં શાસનને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો, પારદર્શિતા વધારવાનો અને એસેટ મોનેટાઈઝેશન દ્વારા મૂલ્યનું સર્જન કરવાનો છે. કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દેશના કુલ સ્થાનિક કોલસા ઉત્પાદનમાં 80 ટકાથી વધુ યોગદાન આપે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોલ ઇન્ડિયાની બધી પેટાકંપનીઓને 2030 સુધીમાં લિસ્ટ કરવાની યોજના છે. સરકારી સૂત્રએ જણાવ્યું કે, કંપનીના સંચાલનને મજબૂત બનાવવા માટે આ નિર્દેશ સીધા વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) તરફથી આપવામાં આવ્યો છે.

કઈ 8 કંપનીઓના આવશે IPO?
કોલ ઇન્ડિયા હાલમાં તેની 8 પેટા કંપનીઓ દ્વારા કાર્યરત છે, ઇસ્ટર્ન કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (ECL), ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (BCCL), સેન્ટ્રલ કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (CCL), વેસ્ટર્ન કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (WCL), સાઉથ ઇસ્ટર્ન કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (SECL), નોર્ધન કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (NCL), મહાનદી કોલફીલ્ડ્સ લિમિટેડ (MCL) અને સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDI) સામેલ છે.

2026 સુધીમાં આ બે કંપનીઓનું થશે લિસ્ટિંગ 
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (BCCL) અને સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ (CMPDI)ને માર્ચ 2026 સુધીમાં શેરબજારમાં લિસ્ટ કરવામાં આવશે. જેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. BCCL માટે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રોડ મેપ પણ પૂરા થઈ ગયા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડને લિસ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા હાલમાં પૂરઝડપે આગળ વધી રહી છે અને આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ કે વિલંબ નથી.

