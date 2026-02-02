17 વર્ષ જૂની કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO, 26 જિલ્લામાં ફેલાયેલો છે બિઝનેસ
Upcoming IPO: આવનારા સમયમાં વધુ એક દિગ્ગજ કંપનીનો આઈપીઓ આવી રહ્યો છે, જેનો 26 જિલ્લાઓમાં બિઝનેસ ફેલાયેલો છે, કંપની ઓફર ફોર સેલ અને ફ્રેશ શેર પર IPO લઈને આવી રહી છે, કંપનીની સ્થાપના 1999માં થઈ છે. કંપની માટે રોકાણકારો 27 લાખ શેર વેચી રહ્યા છે.
Upcoming IPO: હૈદરાબાદ સ્થિત મેરી રિટેલ લિમિટેડે IPO (Marri Retail Limited IPO) માટે અરજી કરી છે. 17 વર્ષ જૂની કંપની 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુ પર શેર ઇશ્યૂ દ્વારા 522 કરોડ રૂપિયા જાહેર કરશે. આ IPO ફ્રેશ શેર અને વેચાણ માટે ઓફર બંને પર આધારિત હશે. કંપનીના પ્રમોટર્સ 27,000,000 શેર વેચી રહ્યા છે.
ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંનું કંપની શું કરશે?
કંપની દેવાની ચુકવણી માટે એકત્ર કરાયેલા નવા શેરમાંથી 115.60 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. 250.50 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ મૂડી ખર્ચ માટે કરવામાં આવશે. કંપની આ નાણાંનો ઉપયોગ 10 નવા કપડાની દુકાનો ખોલવા માટે કરશે. જો કંપની પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટ દ્વારા 104.40 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં સફળ થાય છે, તો ફ્રેશ શેરનું કદ ઘટાડવામાં આવશે.
IPOમાં કોને કેટલો હિસ્સો ઓફર કરવામાં આવે છે?
IPOના કદના મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. બિન-સંસ્થાકીય બોલી લગાવનારાઓ પાસે 15 ટકા હિસ્સો હશે, જ્યારે છૂટક રોકાણકારો પાસે મહત્તમ 35 ટકા હિસ્સો હશે.
Marri Retail Limited કંપનીની સ્થાપના 1999માં થઈ હતી. હાલમાં, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રના 26 જિલ્લાઓમાં તેના 34 સ્ટોર્સ છે. કંપની ચેન્નાઈ શોપિંગ મોલ, જેસી મોલ, જેસી બ્રધર્સ અને જીન્સ કોર્નર સહિત વિવિધ બ્રાન્ડ નામો હેઠળ તેના સ્ટોર્સ ચલાવે છે, જે એપેરલ કેટેગરીમાં છે. ચેન્નાઈ શોપિંગ મોલ જ્વેલર્સ જ્વેલરી કેટેગરીમાં છે.
નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે?
ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં, કંપનીની આવક (કામગીરીમાંથી) 1,301.42 કરોડ રૂપિયા હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 83.52 કરોડ રૂપિયા હતો.
નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ, IIFL કેપિટલ સર્વિસીસ લિમિટેડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
