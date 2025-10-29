Prev
ખુલતા પહેલા જ 69 રૂપિયા પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો IPO, 31 તારીખથી રોકાણની તક, જાણો ડિટેલ

Upcoming IPO: આ IPO 4 નવેમ્બર, 2025 સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ તેના IPO માટે પ્રતિ શેર 382 રૂપિયાથી 402 રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી છે. કુલ IPOના 10% રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. એક લોટમાં 37 શેર હશે, અને લઘુત્તમ રોકાણ 14,874 રૂપિયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:47 PM IST

Upcoming IPO: જો તમે પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO)માં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અહીં કેટલાક સારા સમાચાર છે. દેશના અગ્રણી ગ્લાસના સ્ટાર્ટઅપ, લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડનો IPO આ અઠવાડિયે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. સોફ્ટબેંક-સમર્થિત કંપનીનો IPO 7,278.02 કરોડ રૂપિયાનો છે. 

કંપનીનો IPO શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. આ IPO 4 નવેમ્બર, 2025 સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ તેના IPO માટે પ્રતિ શેર ₹382થી ₹402 ની કિંમત નક્કી કરી છે. કુલ IPOના 10% રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. દરેક લોટમાં 37 શેર હશે અને લઘુત્તમ રોકાણ 14,874 રૂપિયા છે.

GMP શું છે?

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, લેન્સકાર્ટના શેર આજે ગ્રે માર્કેટમાં આશરે 18%ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 69 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. જોકે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) ફક્ત એક બિનસત્તાવાર સૂચક છે અને તે ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. IPOમાં 2,150 કરોડ રૂપિયાના નવા શેરનો નવો ઇશ્યૂ, 128 મિલિયન ઇક્વિટી શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ છે. OFS કંપનીના હાલના રોકાણકારો સ્થાપકો, સોફ્ટબેંક અને ટેમાસેક - તેમના કેટલાક હિસ્સાનું વેચાણ કરશે.

દામાનીની એન્ટ્રીથી વધે છે આત્મવિશ્વાસ

IPO પહેલાં, કંપનીએ એવન્યુ સુપરમાર્ટ્સના સ્થાપક, અબજોપતિ રોકાણકાર રાધાકિશન દમાણીના નેતૃત્વમાં ₹90 કરોડનો પ્રી-IPO ફંડિંગ રાઉન્ડ બંધ કર્યો હતો. ગુરુગ્રામ સ્થિત લેન્સકાર્ટ ભારત, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને મધ્ય પૂર્વમાં તેનો વ્યવસાય વિસ્તારી રહ્યું છે. 

કંપનીના હાલમાં ભારતમાં 2,067 સ્ટોર્સ અને વિદેશમાં 656 સ્ટોર્સ છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં મજબૂત કામગીરી નોંધાવી હતી, 297 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો, જે નાણાકીય વર્ષ 2024માં 10 કરોડ રૂપિયાના નુકસાનથી નોંધપાત્ર સુધારો છે. આવક 22% વધીને 6,625 કરોડ રૂપિયા થઈ છે.

પ્રમોટર્સ અને રોકાણકારો

કંપનીના પ્રમોટર્સમાં સોફ્ટબેંક, કેદારા કેપિટલ એડવાઇઝર્સ અને ટેમાસેક જેવા મુખ્ય રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે. RHP ફાઇલ કરતી વખતે, પ્રમોટર્સ 19.85%, જાહેર શેરધારકો 79.72% અને કર્મચારી ટ્રસ્ટ 0.43% હિસ્સો ધરાવતા હતા. 

IPO માટે બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની, મોર્ગન સ્ટેનલી ઇન્ડિયા કંપની, એવેન્ડસ કેપિટલ, સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઇન્ડિયા, એક્સિસ કેપિટલ અને ઇન્ટેન્સિવ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ છે. IPO શેર ફાળવણી 6 નવેમ્બર, 2025ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે કંપનીના શેર 10 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

