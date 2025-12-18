Prev
Rule Change : શું તમે પણ IPOમાં કરો છો રોકાણ ? તો બદલાવાના છે નિયમો, SEBIએ આપી મંજૂરી

IPO Rule Change : શેરબજાર રેગ્યુલેટરીએ IPO સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. SEBIએ IPOને સરળ બનાવવા માટે ફેરફારો કર્યા છે, જે રોકાણકારો માટે સકારાત્મક સંકેત છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:30 PM IST

IPO Rule Change : IPOમાં રોકાણ કરનારા લોકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સેબી નિયમોમાં સુધારો કરવા જઈ રહી છે. શેરબજાર રેગ્યુલેટરીએ IPOમાં રોકાણ કરવાનું સરળ અને સ્પષ્ટ બનાવવા માટે આ ફેરફારોને મંજૂરી આપી છે. રેગ્યુલેટરીએ પ્લેજ્ડ પ્રી-ઇશ્યૂ શેરને લોક-ઇન તરીકે યોગ્ય રીતે ચિહ્નિત કરવા માટે ટેકનોલોજી-આધારિત સિસ્ટમની જાહેરાત કરી છે. આ નિયમ IPO ઇશ્યૂ કરનારાઓ અને મધ્યસ્થીઓ માટે સરળતા રહેશે.

17 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલી તેની બેઠકમાં સેબી બોર્ડે સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસને બદલે સંક્ષિપ્ત ઓફર ડોક્યુમેન્ટ સમરી ઉપયોગને પણ મંજૂરી આપી હતી. આમાં બધી જરૂરી માહિતી હશે અને રોકાણકારો માટે IPO સંબંધિત ખુલાસાઓ સમજવાનું સરળ બનાવશે. IPO લોન્ચ કરતી કંપનીઓએ તેમના DRHP ફાઇલ કરતી વખતે ઓફર ડોક્યુમેન્ટની સમરી આપવી જરૂર બનશે.

પ્લેજ્ડ શેર IPO કંપનીના બિન-પ્રમોટર્સ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહીં. જે હવે IPO સંબંધિત અનિયમિતતાઓને અટકાવશે. આ પાછળના તર્કને સમજાવતા, સેબીના અધ્યક્ષ તુહિન કાંતા પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે બોર્ડે લીવરેજ્ડ વ્યવહારો અંગે પારદર્શિતા સુધારવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.

DRHPs સમજવામાં મુશ્કેલી

SEBIને જાણવા મળ્યું કે IPO ડોક્યુમેન્ટ ખાસ કરીને પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) જેમાં ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી હોય છે, તે ઘણીવાર ખૂબ લાંબા હોય છે, જેના કારણે રોકાણકારો માટે સંપૂર્ણ માહિતી સમજવી મુશ્કેલ બને છે. પરિણામે પરામર્શ દરમિયાન હિસ્સેદારોએ એક અલગ સારાંશ દસ્તાવેજ રજૂ કરવાનું સૂચન કર્યું. જોકે, બોર્ડે નિર્ણય લીધો કે આ ઉદ્દેશ્ય સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા વધુ સારી રીતે પૂર્ણ થશે, જે કંપની કાયદાની કલમ 33 હેઠળ પહેલાથી જ ફરજિયાત છે અને તેથી તેને દૂર કરી શકાતું નથી.

કંપનીની ઝડપી માહિતી હવે QR કોડ દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે

ડ્રાફ્ટ સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ હવે DRHP તબક્કે QR કોડ સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે રોકાણકારોને IPO સંબંધિત મુખ્ય ખુલાસાઓ અને ઘોષણાઓની સરળ એક્સેસ આપશે, જે તેમને લાંબા ડોક્યુમેન્ટમાં ઊંડા ઉતર્યા વિના આવશ્યક વિગતોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે. જે વિગતવાર ડ્યુ ડિલિજન્સ માટે સંપૂર્ણ માહિતી પણ પ્રદાન કરશે.

સેબીએ આ પણ સ્પષ્ટતા કરી

SEBI એ સ્પષ્ટતા કરી કે, પરામર્શ દરખાસ્તથી વિપરીત કોઈ અલગ ડોક્યુમેન્ટરહેશે નહીં. તેના બદલે સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. પ્રી-ઇશ્યૂ મૂડીના સંદર્ભમાં, હાલનું લોક-ઇન માળખું યથાવત રહેશે, પ્રમોટર્સના શેર પર છ મહિનાનું લોક-ઇન લાગુ પડશે અને નોન-પ્રમોટર્સના શેર પર સમાન છ મહિનાનું લોક-ઇન લાગુ પડશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

ipoIPO Rule ChangeSEBISEBI Rule Change

