પહેલા દિવસે ભરાઈ ગયો IPO, રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક, GMP ₹120ને પાર
IPO News: આ IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના IPO પર રોકાણ કરવાની વધુ બે તકો છે. IPO આજે અને કાલે ખુલ્લો રહેશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી સકારાત્મક સમાચાર એ છે કે ગ્રે માર્કેટમાં IPOની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે.
IPO News: આ IPO સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો છે. IPO કાલ સુધી ખુલ્લો રહેશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી સકારાત્મક સમાચાર એ છે કે ગ્રે માર્કેટમાં સુદીપ ફાર્મા IPO(Sudeep Pharma IPO)ની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે. GMP 120 રુપિયાને વટાવી ગયો છે.
આજનો GMP શું છે?
સુદીપ ફાર્મા IPOનો આજે GMP પ્રતિ શેર 121 રૂપિયા છે, જે લિસ્ટિંગના સમયથી 20.40 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. રોકાણકારોને પ્રતિ લોટ 3,025 રૂપિયા કમાવવાની અપેક્ષા છે. કંપનીના GMPમાં છેલ્લા બે દિવસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
પ્રાઈસ બેન્ડ શું છે?
સુદીપ ફાર્માના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 563 રૂપિયાથી 593 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 25 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,825 રૂપિયા રોકાણ કરવાની જરૂર છે. સુદીપ ફાર્માનો IPO 20 નવેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 268.50 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
IPOનું કદ શું છે?
સુદીપ ફાર્માનો IPO 895 કરોડ રૂપિયાનો છે. કંપની IPO દ્વારા 16 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારો IPOમાં 13.5 કરોડ શેર વેચી રહ્યા છે.
IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો
સુદીપ ફાર્માનો IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO પહેલા દિવસે 1.43 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 1.53 ગણો, QIB વિભાગમાં 0.09 ગણો અને NII વિભાગમાં 3.01 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો.
ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડને IPO માટે લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કંપનીની સ્થાપના 1989માં થઈ હતી. તે હાલમાં 100 દેશોમાં તેના ઉત્પાદનો વેચે છે. સુદીપ ફાર્માના પોર્ટફોલિયોમાં 200થી વધુ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
