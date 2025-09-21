પૈસા તૈયાર રાખજો ! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 11 મોટી કંપનીઓના IPO, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP
Upcoming IPO: આ અઠવાડિયે 11 મેઈનબોર્ડ કંપનીઓના IPO પણ ખુલી રહ્યા છે. આ યાદીમાં આનંદ રાઠી શેર્સ અને BMW વેન્ચર્સ જેવી જાણીતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Upcoming IPO: આ અઠવાડિયુ રોકાણકારો માટે ખુબ જ ખાસ રહેવાનું છે, શેરબજારમાં આ 8 દિવસમાં 11 IPO ખુલવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે 3 આઈપીઓ પ્રિમિયમ પર પહોંચી ગયા છે.
- 22 સપ્ટેમ્બરે કઈ કંપનીના IPO ખોલી રહી છે?
1. એટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ (Atlanta Electricals Ltd)
આ કંપનીના IPOનું કદ ₹687.34 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹718 થી ₹754 ની પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. આ મેઇનબોર્ડ IPO માટે લોટ સાઈઝ 19 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી ₹14,326 ની શરત લગાવવી જરૂરી છે. કંપનીના IPO માટે GMP પ્રતિ શેર ₹137 છે.
2. ગણેશ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ IPO (Ganesh Consumer Products IPO)
આ IPOનું કદ ₹408.80 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹306 થી ₹322 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 46 શેર છે. ન્યૂનતમ રોકાણ રકમ ₹14,182 છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹12 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
- 23 સપ્ટેમ્બરે ચાર મુખ્ય IPO ખુલશે
3. આનંદ રાઠી શેર IPO(Anand Rathi Share IPO)
કંપની IPO દ્વારા ₹745 કરોડ એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹393 થી ₹414 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 36 શેર છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી ₹14,904 ની શરત લગાવવાની જરૂર પડશે. આ મેઈનબોર્ડ IPO માટે GMP આજે પ્રતિ શેર ₹24 છે.
4. શેષાસાઈ ટેક્નોલોજીસ IPO(Seshaasai Technologies IPO)
આ IPO 23 સપ્ટેમ્બરથી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. કંપનીએ ₹402 થી ₹423 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ IPO માટે લોટ સાઈઝ 35 શેર છે. આનો અર્થ એ કે લઘુત્તમ રોકાણ ₹14,805 હશે. આજે GMP પ્રતિ શેર ₹115 છે.
5 .જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ IPO (Jaro Institute IPO)
આ IPOનું કદ ₹450 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹846 થી ₹890 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટના IPOનું લોટ સાઈઝ 16 શેર છે, જેના પરિણામે ₹14,240 નું રોકાણ થશે. IPO માટે વર્તમાન GMP પ્રતિ શેર ₹105 છે.
6. સોલારવર્લ્ડ એનર્જી સોલ્યુશન્સ IPO(Solarworld Energy Solutions IPO)
IPOનું કદ ₹490 કરોડ છે. IPO 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹333 થી ₹351 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 42 શેર છે, જેના પરિણામે ન્યૂનતમ રોકાણ ₹14,742 થાય છે. IPO માટે GMP પ્રતિ શેર ₹56 છે.
- ત્રણ કંપનીઓના IPO 24 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે
7- Epack Prefab Technologies IPO
IPO ની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 194 થી 204 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 73 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, લઘુત્તમ રોકાણ 14,892 રૂપિયા હશે. આ IPO ની લોટ સાઇઝ 504 કરોડ રૂપિયા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 14 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
8- BMW Ventures IPO
BMW Ventures IPO નું કદ 2.34 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO 24 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. કંપનીએ હજુ સુધી પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કર્યો નથી.
9- જૈન રિસોર્સ રિસાયક્લિંગ IPO(Jain Resource Recycling IPO)
આ IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 220 થી 232 રૂપિયા છે. કંપનીએ 64 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી 14848 રૂપિયાની શરત લગાવવી પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
- 25મી સપ્ટેમ્બરે બે IPO ખુલશે
10- Trualt Bioenergy IPO
IPO 25મી સપ્ટેમ્બરથી 29મી સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપની IPO દ્વારા ₹૭૫૦ કરોડના નવા શેર જારી કરશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ હજુ નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી.
11 - જિનકુશલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO(Jinkushal Industries IPO)
કંપનીએ 115 રૂપિયાથી 121 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ IPOની લોટ સાઈઝ 120 શેર છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ન્યૂનતમ 14,520 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹51ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
