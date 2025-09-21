Prev
Next

પૈસા તૈયાર રાખજો ! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 11 મોટી કંપનીઓના IPO, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP

Upcoming IPO: આ અઠવાડિયે 11 મેઈનબોર્ડ કંપનીઓના IPO પણ ખુલી રહ્યા છે. આ યાદીમાં આનંદ રાઠી શેર્સ અને BMW વેન્ચર્સ જેવી જાણીતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

પૈસા તૈયાર રાખજો ! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 11 મોટી કંપનીઓના IPO, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP

Upcoming IPO: આ અઠવાડિયુ રોકાણકારો માટે ખુબ જ ખાસ રહેવાનું છે, શેરબજારમાં આ 8 દિવસમાં 11 IPO ખુલવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે 3 આઈપીઓ પ્રિમિયમ પર પહોંચી ગયા છે.  

  • 22 સપ્ટેમ્બરે કઈ કંપનીના IPO ખોલી રહી છે?

1. એટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ (Atlanta Electricals Ltd)

Add Zee News as a Preferred Source

આ કંપનીના IPOનું કદ ₹687.34 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹718 થી ₹754 ની પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. આ મેઇનબોર્ડ IPO માટે લોટ સાઈઝ 19 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી ₹14,326 ની શરત લગાવવી જરૂરી છે. કંપનીના IPO માટે GMP પ્રતિ શેર ₹137 છે.

2. ગણેશ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ IPO (Ganesh Consumer Products IPO)

આ IPOનું કદ ₹408.80 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹306 થી ₹322 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 46 શેર છે. ન્યૂનતમ રોકાણ રકમ ₹14,182 છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹12 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

  • 23 સપ્ટેમ્બરે ચાર મુખ્ય IPO ખુલશે

3. આનંદ રાઠી શેર IPO(Anand Rathi Share IPO)

કંપની IPO દ્વારા ₹745 કરોડ એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹393 થી ₹414 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 36 શેર છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી ₹14,904 ની શરત લગાવવાની જરૂર પડશે. આ મેઈનબોર્ડ IPO માટે GMP આજે પ્રતિ શેર ₹24 છે.

4. શેષાસાઈ ટેક્નોલોજીસ IPO(Seshaasai Technologies IPO)

આ IPO 23 સપ્ટેમ્બરથી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. કંપનીએ ₹402 થી ₹423 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ IPO માટે લોટ સાઈઝ 35 શેર છે. આનો અર્થ એ કે લઘુત્તમ રોકાણ ₹14,805 હશે. આજે GMP પ્રતિ શેર ₹115 છે.

5 .જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ IPO (Jaro Institute IPO)

આ IPOનું કદ ₹450 કરોડ છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹846 થી ₹890 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટના IPOનું લોટ સાઈઝ 16 શેર છે, જેના પરિણામે ₹14,240 નું રોકાણ થશે. IPO માટે વર્તમાન GMP પ્રતિ શેર ₹105 છે.

6. સોલારવર્લ્ડ એનર્જી સોલ્યુશન્સ IPO(Solarworld Energy Solutions IPO)

IPOનું કદ ₹490 કરોડ છે. IPO 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹333 થી ₹351 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 42 શેર છે, જેના પરિણામે ન્યૂનતમ રોકાણ ₹14,742 થાય છે. IPO માટે GMP પ્રતિ શેર ₹56 છે.

  • ત્રણ કંપનીઓના IPO 24 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે

7- Epack Prefab Technologies IPO

IPO ની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 194 થી 204 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 73 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, લઘુત્તમ રોકાણ 14,892 રૂપિયા હશે. આ IPO ની લોટ સાઇઝ 504 કરોડ રૂપિયા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 14 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

8- BMW Ventures IPO

BMW Ventures IPO નું કદ 2.34 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO 24 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. કંપનીએ હજુ સુધી પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કર્યો નથી.

9- જૈન રિસોર્સ રિસાયક્લિંગ IPO(Jain Resource Recycling IPO)

આ IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 220 થી 232 રૂપિયા છે. કંપનીએ 64 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી 14848 રૂપિયાની શરત લગાવવી પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

  • 25મી સપ્ટેમ્બરે બે IPO ખુલશે

10- Trualt Bioenergy IPO

IPO 25મી સપ્ટેમ્બરથી 29મી સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપની IPO દ્વારા ₹૭૫૦ કરોડના નવા શેર જારી કરશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ હજુ નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી.

11 - જિનકુશલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO(Jinkushal Industries IPO)

કંપનીએ 115 રૂપિયાથી 121 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ IPOની લોટ સાઈઝ 120 શેર છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ન્યૂનતમ 14,520 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં ₹51ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
IPO News UpdatesUpcoming IPOBusiness Newsbusiness news in gujaratiIPO next weekinvestshare marketGujarati News

Trending news