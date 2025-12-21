પૈસા તૈયાર રાખજો! વર્ષના અંતમાં ખુલી રહ્યા છે ગુજરાતી સહિત 11 કંપનીઓના IPO, જાણો ડિટેલ
Upcoming IPO: આવતુ અઠવાડિયુ IPO માર્કેટમાં માટે ખુબ જ વ્યસ્ત રહેવાનું છે, ત્યારે હવે તમને જણાવીએ કે વડોદરાની કંપની સહિત 11 કંપનીના IPO આવી રહ્યા છે, આમા મેઈનબોર્ડ IPOનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Upcoming IPO: આ અઠવાડિયે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં ઘણા IPO ખુલી રહ્યા છે, જેમાં મેઇનબોર્ડ IPOનો પણ સમાવેશ થાય છે. ચાલો જાણીએ કે કયા IPO કયા દિવસે ખુલશે. તેમની પ્રાઇસ બેન્ડ, કદ અને અન્ય વિગતો શું છે?
1. ગુજરાત કિડની IPO(Gujarat Kidney IPO)
આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટ IPO છે. કંપનીનો IPO કદ ₹250.80 કરોડ છે. IPO 22 ડિસેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 24 ડિસેમ્બર સુધી તેમના દાવ લગાવવાની તક મળશે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹100 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. આ મેઇનબોર્ડ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹108 થી ₹114 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
2. સુંડ્રેક્સ ઓઇલ (Sundrex Oil)
કંપનીનો IPO કદ ₹32.25 કરોડ છે. IPO 22 ડિસેમ્બરથી 24 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹81 થી ₹86 પ્રતિ શેર છે.
3- શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO (Shyam Dhani Industries IPO)
IPO 22 ડિસેમ્બરથી 24 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ ₹65 થી ₹70 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ IPO ની ઇશ્યૂ સાઇઝ ₹38.49 કરોડ છે.
4- ડાચેપલ્લી પબ્લિશર્સ IPO(Dachepalli Publishers IPO)
IPO નું કદ ₹40.39 કરોડ છે. કંપની IPO દ્વારા 40 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 22 ડિસેમ્બરથી 24 ડિસેમ્બર સુધી ખુલશે. આ SME સેગમેન્ટ IPOની કિંમત ₹100થી ₹102 પ્રતિ શેર રાખવામાં આવી છે.
5- EPW ઇન્ડિયા IPO (EPW India IPO)
કંપનીએ ₹95 થી ₹97 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. IPOની લોટ સાઇઝ 1,200 શેર છે. IPOનું ઇશ્યૂ સાઇઝ ₹31.81 કરોડ છે. IPO 22 ડિસેમ્બરથી 24 ડિસેમ્બર સુધી ખુલશે.
6- એપોલો ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO (Apollo Techno Industries IPO)
IPO 23 ડિસેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર સુધી ખુલશે. ઇશ્યૂ સાઇઝ ₹47.96 કરોડ છે. કંપનીએ IPO માટે ₹123 થી ₹130 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
7- બાઈ કાકાજી પોલિમર્સ IPO (Bai Kakaji Polymers IPO)
આ SME સેગમેન્ટ IPO નું ઇશ્યૂ કદ ₹105.17 કરોડ છે. કંપનીનો IPO 23 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 26 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹177 થી ₹186ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
8- એડમાચ સિસ્ટમ્સ IPO (Admach Systems IPO)
આ IPO 23 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 26 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹227થી ₹239ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. IPOનું કદ ₹42.60 કરોડ છે.
9- નાન્તા ટેક IPO (Nanta Tech IPO)
આ SME સેગમેન્ટ IPO 23 ડિસેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 26 ડિસેમ્બર સુધી તેમના દાવ લગાવવાની તક મળશે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹209થી ₹220 નક્કી કરવામાં આવી છે.
10- ધારા રેલ પ્રોજેક્ટ્સનો IPO (Dhara Rail Projects IPO)
કંપનીનો IPO કદ ₹50.20 કરોડ છે. IPO 23 ડિસેમ્બરથી 26 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹120 થી ₹126 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
11- E થી E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IPO (E to E Transportation Infrastructure IPO)
કંપનીએ પ્રાઇસ બેન્ડ ₹164 થી ₹174 પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. IPO 26 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 30 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે.
