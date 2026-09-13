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પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે NSE સહિત 11 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP

Upcoming IPO News: NSEનો IPO આ અઠવાડિયે ખુલવાનો છે. રિટેલ રોકાણકારો 17 સપ્ટેમ્બરથી IPO પર પોતાનો રોકાણ કરી શકશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:29 PM IST
પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે NSE સહિત 11 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે NSE સહિત 11 કંપનીઓના IPO, જાણો GMP
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