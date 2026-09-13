/પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે NSE સહિત 11 કંપનીઓના IPO, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP

Upcoming IPO News: રોકાણકારોનો 10 વર્ષનો પ્રતીક્ષાનો અંત આવવાનો છે. આ અઠવાડિયે NSE IPO ખુલી રહ્યો છે. વધુમાં, આગામી 5 દિવસમાં 10 વધુ કંપનીઓના IPO ખુલશે. આમાં SME સેગમેન્ટ માટે કેટલાક IPOનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો તેમને એક પછી એક જણાવીએ.
15 સપ્ટેમ્બરે ખુલનારા 3 IPO
1- ક્વોન્ટો એગ્રોવર્લ્ડ IPO
કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર 67 રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી છે. કંપનીએ 2,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. કોઈપણ છૂટક રોકાણકારે એકસાથે 4,000 શેર પર ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું પડશે. IPO 17 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે.
2- શક્તિ પોલીટાર્પ IPO
આ કંપનીના IPOનું કદ 27 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીના IPO માટે પ્રતિ શેર 56 રૂપિયાથી 59 રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 2,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. કોઈપણ છૂટક રોકાણકારે એકસાથે 4,000 શેર પર ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું પડશે.
3- વામા વુવનફેબ આઈપીઓ
આ આઈપીઓ પણ 15 સપ્ટેમ્બરે ખુલી રહ્યો છે. આ કંપનીના આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 324થી 341 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ઇશ્યૂનું કદ 49 રૂપિયા છે.
4- હીરો મોટર્સ
આ આઈપીઓ 16 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 18 સપ્ટેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે. આઈપીઓનું કદ 1000 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની આઈપીઓ દ્વારા 7.14 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 79થી 84 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીનો આઈપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં 24 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
5- જિંદાલ સુપ્રીમ (ઇન્ડિયા) આઈપીઓ
આ આઈપીઓ પણ 17 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. ઇશ્યૂનું કદ 124 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 88થી 93 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 25 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
6- SS રિટેલ IPO
આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 403 રૂપિયાથી 424 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 35 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,840 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. આ IPO માટે GMP 99 રૂપિયા છે.
7- NSE IPO
કંપનીએ આ IPO માટે ઇશ્યૂનું કદ 22,561.57 કરોડ રૂપિયા નક્કી કર્યું છે. આ IPO સંપૂર્ણપણે OFS-આધારિત છે. IPO 17 સપ્ટેમ્બરથી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ IPO માટે 1,700 રૂપિયાથી 1,785 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 8 શેર છે. રોકાણકારોએ 14,280 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. આ IPO માટે GMP 209 રૂપિયા છે.
8- સોનાસેલેક્શન ઇન્ડિયા IPO
આ કંપનીના IPOનું ઇશ્યૂ કદ 141.57 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીનો IPO 17 સપ્ટેમ્બરથી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. કંપનીએ IPO માટે પ્રતિ શેર 94 રૂપિયાથી 99 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
9- ખેરિયા ઓટોકોમ્પ IPO
આ SME સેગમેન્ટ માટે IPO છે. IPO 17 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે. કંપનીએ IPO કદ ₹46 કરોડ નક્કી કર્યું છે. IPO 45.98 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹96 થી 101 રૂપિયા પ્રતિ શેર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
10- સ્પેક્ટ્રાએ ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સ IPO
આ IPO 17 સપ્ટેમ્બરે પણ ખુલશે. કંપનીએ IPO માટે પ્રતિ શેર 112થી 118 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. IPO માટે 1200 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. રોકાણકારોએ એક સાથે 2400 શેરની ઓછામાં ઓછી અરજી કરવી પડશે.
11- એક્સિઓમ ગેસ એન્જિનિયરિંગ IPO
આ અઠવાડિયાનો અંતિમ IPO શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રોકાણ કરી શકશે. એક્સિઓમ ગેસ એન્જિનિયરિંગ IPOનું મૂલ્ય 49.81 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 50 રૂપિયાથી 53 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.