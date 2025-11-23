આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 3 કંપનીઓના IPO, કિંમત, GMP સહિતની ડીટેલ્સ ચેક કરો
IPO News: આઈપીઓ પર રોકાણ કરીને પૈસાની કમાણી કરતા લોકો માટે આવતુ અઠવાડિયું 3 IPO લઈને આવી રહ્યું છે, આ આઈપીઓ કઈ કંપનીના છે અને IPO કયા સેગમેન્ટના છે તે પણ ચાલો જાણીએ.
IPO News: આ અઠવાડિયે રોકાણની ત્રણ તકો છે. ત્રણેય કંપનીઓ SME સેગમેન્ટ માટે IPO લઈને આવી રહી છે. ચાલો આ ત્રણ કંપનીઓ પર નજીકથી નજર કરીએ.
1. SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા IPO
આ IPOનું કદ 34.09 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 28 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 25 નવેમ્બરે ખુલશે, અને 27 નવેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે.
SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 114 રૂપિયાથી 121 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2,000 લોટ પર બોલી લગાવવી પડશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 242,000 રૂપિયા રોકાણ કરવું પડશે.
2- K K સિલ્ક મિલ્સ IPO(K K Silk Mills IPO)
આ IPO 26 નવેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 28 નવેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે. આ IPOનું કદ 28.50 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 75 લાખ શેર જાહેર કરશે.
KK સિલ્ક મિલ્સ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 36 રૂપિયાથી 38 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 3,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 6,000 શેર માટે અરજી કરવી પડશે. રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 228,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
3- મધર ન્યુટ્રી ફૂડ્સ IPO(Mother Nutri Foods IPO)
આ SME સેગમેન્ટ IPOનું કદ 39.59 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 2.7 મિલિયન ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. કંપની વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 0.07 કરોડ શેર જાહેર કરશે.
આ SME સેગમેન્ટ IPO 26 નવેમ્બરથી 28 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ 111 રૂપિયાથી 117 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. કંપનીએ 1,200 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 280,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછો 2,400 શેર માટે અરજી કરવી પડશે.
ત્રણેય કંપનીઓના IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં શૂન્ય રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
