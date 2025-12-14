આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 4 કંપનીઓના IPO, મેઈનબોર્ડના IPO પણ ખુલશે, જાણો ખુલવાની તારીખ, પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP
IPO Next Week: આવતા અઠવાડિયે 4 કંપનીના આઈપીઓ રોકણ માટે ઓપન થવાના છે, સાથે એક મેઈનબોર્ડ આઈપીઓ પણ છે. જ્યારે બાકીના ત્રણ એસએમઈ છે. ચાલે તમને દરેક IPO વિશે માહિતી આપીએ અને GMP જણાવીએ.
Trending Photos
IPO Next Week: આ અઠવાડિયે ચાર કંપનીઓ તેમના IPO લઈને આવી રહી છે. આમાંથી એક મેઈનબોર્ડ પણ છે. ત્રણ કંપનીઓ SME સેગમેન્ટમાંથી તેમના IPO લોન્ચ કરી રહી છે. ચાલો દરેક કંપનીના પ્રાઇસ બેન્ડ અને અન્ય વિગતો વિશે જાણીએ.
1. KSH ઇન્ટરનેશનલ IPO(KSH International IPO)
આ IPO 16 ડિસેમ્બરે ખુલશે. રોકાણકારોને 18 ડિસેમ્બર સુધી IPO પર રોકાણ કરવાની તક મળશે. કંપનીનો IPOનું કદ 710 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તે આ મેઇનબોર્ડ IPO દ્વારા 1.09 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 76 લાખ શેર પણ જાહેર કરશે.
KSH ઇન્ટરનેશનલ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 365 રૂપિયાથી 384 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 39 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,976 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
2. નેપ્ચ્યુન લોજીટેક IPO (Neptune Logitek IPO)
આ IPO 15 ડિસેમ્બરથી 17 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીનો IPO કદ 46.62 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 37 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 126 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. આ કંપનીએ 1,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. જોકે, છૂટક રોકાણકારોએ બે લોટ પર રોકાણ કરવું પડશે.
3. MARC ટેક્નોક્રેટ્સ IPO (MARC Technocrats IPO)
આ કંપનીના IPOનું કદ 42.59 કરોડ રૂપિયા છે. પ્રાઇસ બેન્ડ 88 રૂપિયાથી 93 રૂપિયા છે. કંપનીએ 1200 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. આ IPO 17 ડિસેમ્બરથી 19 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ખુલ્લો રહેશે.
4. ગ્લોબલ ઓશન લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ડિયા (Global Ocean Logistics India)
આ IPOનું કદ 30.41 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 39 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO 17 ડિસેમ્બરથી 19 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ IPO માટે 74 રૂપિયાથી 80 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ બનાવી છે. કંપનીએ 1600 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. કોઈપણ છૂટક રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 3200 શેર ખરીદવા પડશે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, બધી કંપનીઓ ગ્રે માર્કેટમાં શૂન્ય રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે