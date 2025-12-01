Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

રોકાણ કરવું તો આવા IPOમાં ! ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ, શેરના ભાવને વટાવી ગયો GMP, બે દિવસમાં 299 ગણો થયો સબ્સક્રાઈબ


IPO Grey Market Premium: આ કંપનીના IPOમાં શેરનો ભાવ 140 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 150 રૂપિયા અથવા 107.14% ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના IPO પર બે દિવસમાં 299 વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:46 PM IST

Trending Photos

રોકાણ કરવું તો આવા IPOમાં ! ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ, શેરના ભાવને વટાવી ગયો GMP, બે દિવસમાં 299 ગણો થયો સબ્સક્રાઈબ

IPO Grey Market Premium: એક્સાટો ટેક્નોલોજીસ(Exato Technologies) ના IPO પર ભારે રોકાણ કરવામાં લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. માત્ર બે દિવસમાં, એક્સાટો ટેક્નોલોજીસનો IPO 299 વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પણ મજબૂત હાજરીનો આનંદ માણી રહ્યા છે. 

એક્સાટો ટેક્નોલોજીસના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 107 ટકાથી વધુના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. હવે કંપનીના IPO પર રોકાણ કરવાની સમય છે. એક્સાટો ટેક્નોલોજીસનો IPO 2 ડિસેમ્બર સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો છે. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 37.45 કરોડ રૂપિયા હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

શેરની કિંમત 140 રૂપિયા છે, GMP 150 રૂપિયા 

એક્સાટો ટેક્નોલોજીસના IPOમાં શેરની કિંમત 140 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 150 રૂપિયા અથવા 107.14% ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. એક્ઝાટો ટેક્નોલોજીસના IPOમાં શેરનું ફાળવણી 3 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ અંતિમ થશે. કંપનીના શેર 5 ડિસેમ્બરે BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થશે. એક્ઝાટો ટેક્નોલોજીસના પ્રમોટર્સ અપૂર્વ કે. સિંહા અને સ્વાતિ સિંહા છે. IPO પહેલા, પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 75.85% હિસ્સો ધરાવતા હતા.

IPO 299 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો

એક્સાટો ટેક્નોલોજીસનો IPO બે દિવસમાં કુલ 299.90 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીમાં સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા 391.68 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 467.29 ગણો સબસ્ક્રાઇબ મળ્યો છે. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) શ્રેણીમાં કંપનીનો IPO 13.24 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. જાહેર રોકાણકારો કંપનીના IPO ના ફક્ત બે લોટ પર બિડ કરી શકે છે. દરેક લોટમાં 2,000 શેર હોય છે. આનો અર્થ એ થયો કે જાહેર રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં ₹280,000નું રોકાણ કરવું પડશે.

કંપની શું કરે છે

એક્સાટો ટેક્નોલોજીસની સ્થાપના 2016 માં થઈ હતી. એક્ઝાટો ટેક્નોલોજીસ એક ગ્રાહક પરિવર્તન ભાગીદાર છે જે ટેકનોલોજી-આધારિત ઉકેલો પૂરા પાડે છે જે ગ્રાહક જોડાણ અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. કંપની CX અને એનાલિટિક્સ, યુનિફાઇડ કોમ્યુનિકેશન્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એક્ઝાટો IQ સહિત વિવિધ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Exato Technologies IPOExato Technologies IPO Price BandExato Technologies IPO Grey Market PremiumExato Technologies IPO GMPGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news