ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની ભારતની રસોઈ અને ખિસ્સા પર અસર; આ સેક્ટર્સમાં મચી શકે છે હલચલ

Iran-Israel-US War: ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલની લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર વિશ્વ અશાંતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. ભારત પર તેની શું અસર પડશે અને શું તેનાથી ભારતમાં મોંઘવારી વધી શકે છે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:24 PM IST

Iran-Israel-US War: દુનિયાનું ધ્યાન મધ્ય પૂર્વ પર કેન્દ્રિત છે, જ્યાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે મોટા લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. એક રોકાણકાર અથવા ખાનગી નાગરિક તરીકે આ સ્થિતિ ચોક્કસપણે ચિંતાજનક છે, પરંતુ ગભરાવા કરતાં તેને સમજવું વધુ સારું છે. જ્યારે પણ દુનિયાના તે ભાગમાં અશાંતિ હોય છે, ત્યારે તેની અસર ભારતના રસોડા અને ખિસ્સા બંને પર સીધી અસર કરે છે. ચાલો સમજીએ કે આ યુદ્ધ ભારતના કયા ક્ષેત્રો માટે મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે.

ક્રૂડ ઓઇલનો ખેલ
ઈરાન અને ગલ્ફ દેશો ઉર્જાના મુખ્ય સ્ત્રોત છે. યુદ્ધનો અર્થ એ થાય છે કે સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ. જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે છે, તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાનું જોખમ રહેલું છે. તેલના ઊંચા ભાવનો અર્થ પરિવહન ખર્ચ પણ વધે છે, જેના કારણે દરેક ચીજવસ્તુ (શાકભાજીથી લઈને મોબાઇલ ફોન સુધી)નું પરિવહન મોંઘું થાય છે. આનાથી મોંઘવારી સીધી વધી શકે છે.

સોનું અને ચાંદી
ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે જ્યારે પણ વિશ્વમાં યુદ્ધની સ્થિતિ હોય છે, ત્યારે રોકાણકારો શેરબજારમાંથી પૈસા ઉપાડી લે છે અને સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરે છે, જેને સલામત માનવામાં આવે છે. સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો તફાવત જોવા મળી શકે છે. રોકાણકારો તેને સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે જોઈ રહ્યા છે.

શેરબજાર
ભારતીય બજારોમાં શુક્રવારે (27 ફેબ્રુઆરી) ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. સોમવારે બજારો ખૂબ જ અસ્થિર રહેવાની ધારણા છે. જોકે, ગભરાટમાં વેચવાલી ટાળો. આવા સમય દરમિયાન શેરબજાર ભય પર ચાલે છે. જો તમારું રોકાણ લાંબા ગાળા માટે છે, તો ઘટાડાને તક તરીકે જુઓ...

પ્રભાવિત થઈ શકે છે આ ક્ષેત્રો... 

  • ઉડ્ડયન: જેટ ઇંધણનો ખર્ચ એરલાઇન માર્જિન પર દબાણ લાવી શકે છે.
  • પેઇન્ટ્સ અને ઓટોમોબાઇલ્સ: આ ક્ષેત્રો સીધા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સાથે જોડાયેલા છે. ક્રૂડ ઓઇલમાં વધારો તેમના માટે ખરાબ સંકેત છે.
  • સંરક્ષણ: આવા સમય દરમિયાન સંરક્ષણ ક્ષેત્રના શેરોમાં ઘણીવાર અસ્થિરતા જોવા મળે છે, કારણ કે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ દેશોના સંરક્ષણ બજેટ અને શસ્ત્રોની માંગમાં વધારો કરે છે.

સામાન્ય માણસે શું કરવું જોઈએ?
યુદ્ધના સમાચાર ચોક્કસપણે ભયાનક છે, પરંતુ ભારતનું અર્થતંત્ર હજુ પણ મજબૂત છે. ત્રીજા ક્વાર્ટરના GDP આંકડા (7.8%) આ વાતનો પુરાવો છે. જો તમે ખૂબ જોખમ લીધું હોય, તો તેને સંતુલિત કરો. પરંતુ ફક્ત ડરથી સારા શેર વેચવાની ભૂલ ન કરો. હવે બધાની નજર ઈરાનના બદલો લેવાના હડતાલના સ્કેલ પર છે અને યુદ્ધ કેટલો સમય ચાલશે. આ પરિસ્થિતિ અનિશ્ચિતતાની છે. આગામી થોડા દિવસો માટે વૈશ્વિક બજારો અસ્થિર રહેશે. એક સમજદાર રોકાણકાર તરીકે તમારી રોકાણ વ્યૂહરચનામાં શિસ્ત જાળવી રાખો.
 

Israel Iran WarUS Israel Attack on IranIran Attack on Israeldonald trumpStrait of Hormuzcrude oil

