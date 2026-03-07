Dubai Gold Discount: અચાનક બંપર ડિસ્કાઉન્ટ પર સોનું વેચી રહ્યા છે વેપારીઓ, જાણો કેમ અને શું ભાવ?
Gold Rate: વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ઉથલપાથલભર્યો માહોલ છે. મીડલ ઈસ્ટ ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધને પગલે ભડકે બળી રહ્યું છે. અનેક દેશો તેની લપેટમાં આવ્યા છે. આ બધા વચ્ચે સામાન રઝળી પડ્યા છે. રિપોર્ટ મુજબ ગોલ્ડના અનેક શિપમેન્ટ દુબઈમા ફસાયા છે જેને પગલે આ સ્ટોક કાઢવા માટે ઓછા ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- મીડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે એરસ્પેસ બંધ
- ગોલ્ડ શીપમેન્ટ દુબઈમાં ફસાયા છે જેના કારણે સ્ટોકનો ભરાવો
- સ્ટોક કાઢવા માટે ઓછા ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે- રિપોર્ટ
Trending Photos
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે સ્થિતિ વકરી રહી છે. જો કે સોના અને ચાંદી વિશે એવું કહેવાતું હતું કે તેના ભાવ વધશે પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે તેના ભાવ ઘટતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે હવે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના કારણે આયાત નિકાસની અનેક ખેપ ફસાયેલી હોવાના પણ સમાચાર છે. જેમાં ગોલ્ડ શિપમેન્ટ પણ ફસાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેના કારણે સોનું બંપર ડિસ્કાઉન્ટ પર વેચાઈ રહ્યું છે.
બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટ મુજબ ગોલ્ડના અનેક શિપમેન્ટ દુબઈમાં ફસાયેલા છે. કારણ કે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ ને ઈરાન વચ્ચે જે સંઘર્ષ ચાલુ છે તેના કારણે સંયુક્ત આરબ અમીરાતનો એરસ્પેસ બંધ છે. જો કે સપ્તાહના મધ્યમાં થોડું સોનું જઈ રહેલા વિમાનોમાં લોડ કરી દેવાયું પરંતુ હજુ પણ ઘણી ખેપ અટવાઈ પડી છે. દુબાઈમાં સોનું ફસાઈ જવાના કારણે ઘણી અડચણો આવી રહી છે. જે વૈશ્વિક સોના બજારમાં હલચલ પેદા કરી રહ્યા છે. ઈરાન ઈઝરાયેલનું યુદ્ધ આઠમાં દિવસમાં પ્રવેશ્યું અને હજુ પણ સ્થિતિ ખુબ તણાવવાળી છે જેના પગલે નિકાસકારો અને ખરીદારો બંને માટે અનિશ્ચિતતાઓ અને અનેક પડકારો મો વકાસીને ઊભા છે.
સોના પર બંપર છૂટ મળી રહી છે
સોનાના શિપમેન્ટમાં વિલંબના કારણે દુબઈના વેપારીઓ ફસાયેલા સ્ટોકને વેચવા માટે ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક પ્રાઈસની સરખામણીએ ઓછા ભાવે સોનું વેચી રહ્યા છે. મામલાના જાણકારે કહ્યું કે છૂટ લંડનના બેન્ચમાર્ક પ્રાઈસથી 30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ (લગભગ 900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ) સુધી ઘટી રહી છે. સ્ટોરેજ અને હેન્ડલિંગ ખર્ચમાં વધારો થવાના કારણે ઓછા ભાવે સોનું વેચવાનો નિર્ણય લેવાઈ રહ્યો છે.
વૈશ્વિક સોના બજારમાં દુબઈની મોટી ભૂમિકા
અત્રે જણાવવાનું કે યુએઈ, ખાસ કરીને દુબઈ વૈશ્વિક ગોલ્ડ બજારમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તે એશિયામાં ખરીદારો માટે સોનાના રિફાઈન સેન્ટર અને એક્સપોર્ટ સેન્ટર બંને તરીકે કામ કરે છે. દુબઈ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, બ્રિટન અને અનેક આફ્રીકી દેશોથી આવતા માલ માટે સેન્ટર્સનું કામ કરે છે. ઈરાનની મિસાઈલ ગતિવિધિઓને કારણે હવાઈ માર્ગનું સતત બંધ રહેવું આ અવરજવર પર સીધી અસર કરી રહી છે. જેનાથી સ્ટોક સપ્લાયની માત્રા અને સમય બંને પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે.
ભારત પર શું અસર
દુબઈ સોનાના સૌથી મોટા આયાતકારોમાંથી એક ભારત પાસે હાલ પૂરતો ભંડાર હોવાના કારાણે તત્કાળ પ્રભાવ સિમિત છે. મેટલ્સ ફોક્સના દક્ષિણ એશિયાના પ્રમુખ સલાહકાર ચિરાગ શેઠે કહ્યું કે હાલ તો પૂરતો સ્ટોક છે પરંતુ જો આ સ્થિતિ આગામી મહિનાઓ સુધી રહી તો સમસ્યા થઈ શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે હાજર સોનાના ભાવમાં આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 20 ટકાનો વધારો થયો છે અને તે 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ઉપર બનેલું છે. જો કે હાલમાં કારોબારમાં ભારે ઉતાર ચડાવ પણ જોવા મળ્યા છે. તથા ડોલર મજબૂત થવાના કરાણે આ સપ્તાહે ભાવ પર દબાણ પણ જોવા મળ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે