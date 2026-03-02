Prev
Stock Market News: ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે શેર બજારમાં હાહાકાર મચ્યો, એક ઝટકે રોકાણકારોના 6 લાખ કરોડ સ્વાહા!

Iran-Israel War Effect On Stock Market: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળતા જે ડર હતો તે જોવા મળી રહ્યું છે. શેર બજારમાં પણ કોહરામ મચ્યો છે. આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં જોરદાર કડાકા સાથે ટ્રેડિંગની શરૂઆત થઈ. રોકાણકારોના 6 લાખ કરોડ ડૂબ્યા. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Mar 02, 2026, 10:37 AM IST
  •  
  • ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે શેર બજારમાં હડકંપ
  • સેન્સેક્સમાં 2400 પોઈન્ટ અને નિફ્ટીમાં 1300 અંકનો ખુલતા જ કડાકો
  • 162 શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગી, 6 લાખ કરોડ જેટલી મૂડીનું ધોવાણ!
     

Stock Market News: ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે શેર બજારમાં હાહાકાર મચ્યો, એક ઝટકે રોકાણકારોના 6 લાખ કરોડ સ્વાહા!

ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા, સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોપ નેતાઓ માર્યા ગયા ત્યારબાદ ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો અને એક સાથે 8 દેશો પર હુમલા કર્યા. યુદ્ધ ફાટી નીકળતા શેર બજાર અને સોના ચાંદી પર હાહાકાર મચે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી હતી અને હવે એ સાચી પડતી જોવા મળી રહી છે. સોના ચાંદી પણ આજે ખુબ ઉછળ્યા અને શેર બજારમાં પણ ખુલતાની સાથે જ મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. 

ભારે કડાકા સાથે ખુલ્યા સેન્સેક્સ નીફ્ટી
આજે સેન્સેક્સ 2743 પોઈન્ટ તૂટીને 78543 પર ખુલ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી 519 પોઈન્ટ ઘટીને 24659 પર ખુલ્યો હતો. બેંક નિફ્ટીમાં 1300 અંકથી વધુનો કડાકો બોલાયો હતો. જો કે ત્યારબાદ શેર બજાર રિકવર થતું પણ જોવા મળ્યું. સેન્સેક્સ 1000 પોઈન્ટ તૂટીને 80282 પોઈન્ટ પર જોવા મળ્યો અને નિફ્ટી 300 અંકના ઘટાડા સાથે 24900 પર આવ્યો હતો. હાલની સ્થિતિ જોઈએ તો સવારે 10.10 કલાકે સેન્સેક્સ 923.93 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 80363.26 પોઈન્ટ પર અને નિફ્ટી 279.95 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24898.70 પોઈન્ટ પર જોવા મળ્યો. 

કયા સેક્ટર પર દબાણ
ઓટો, એફએમસીજી, આઈટી, બેંક, હેલ્થકેર, ફાઈનાન્શિયલ અને અન્ય તમામ સેક્ટરો લાલ નિશાન પર કારોબાર કરતા જોવા મળ્યા હતા. ફક્ત મેટલમાં તેજી જોવા મળી. કારણ કે રોકાણકારો અત્યારે સુરક્ષિત રોકાણ સમજીને તેમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તમામ સેકટરમાં 1 ટકાથી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો. 

6 લાખ કરોડ ડૂબ્યા
શેર બજારમાં ભારે કડાકાના કારણે રોકાણકારોને આજે ભારે નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. બીએસઈ માર્કેટ કેપમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. શુક્રવારના રોજ બીએસઈ માર્કેટ કેપ 463.50 લાખ ક રોડ રૂપિયા હતી. જ્યરે સોમવારે ઘટીને 457.50 લાખ કરોડ થઈ. જે  રોકાણકારોની વેલ્યૂએશનમાં 6 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. 

162 શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગી
ઈરાન પર હુમલાના કારણે શેર બજાર જે તૂટ્યું તે વચ્ચે બીએસઈ પર એક્ટિવ 3660 શેરોમાંથી 510 શેર ઉછળતા જોવા મળ્યા. જ્યારે 2985 શેરોમાં કડાકો જોવા મળ્યો. 165 શેર અનચેન્જ હતા. 43 શેર સપ્તાહના હાઈ પર ક્લોઝ થયા અને 663 શેર 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તરે હતા તથા 162 શેરોમાં લોઅર સર્કિટ લાગી. 

એશિયન બજારો પણ તૂટ્યા
ભારતીય બજારોની સાથે સાથે એશિઆઈ બજારોમાં પણ હાહાકાર જોવા મળ્યો. જાપાનનો નિક્કેઈ ઘટીને 57,976.20  પર ખુલ્યો. ચીનનો શંખાઈ કમ્પોઝિટ ઈન્ડેક્સ 11.08 પોઈન્ટ ઘટીને 4151.80 પર ખુલ્યો. હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઈન્ડેક્સ શરૂઆતી ટ્રેડમાં 2 ટકાથી વધુ તૂટ્યો અને 324.96 પોઈન્ટ નીચે 26305.58 પર ખુલ્યો. આ ઉપરાંત તાઈવાન સ્ટોક એક્સચેન્જનો મેઈન ઈન્ડેક્સ 2.3 ટકા તૂટ્યો અને 137.01 પોઈન્ટ ઘટીને 35277.48 પર ખુલ્યો. 

