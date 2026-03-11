Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessજો ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષનો અંત નહીં આવે, તો ગેસ સિલિન્ડર કેટલા મોંઘા થશે? જાણો

જો ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષનો અંત નહીં આવે, તો ગેસ સિલિન્ડર કેટલા મોંઘા થશે? જાણો

ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવ અને વૈશ્વિક સપ્લાયમાં આવેલી મુશ્કેલીને કારણે ભારતમાં LPG સિલિન્ડર મોંઘા થઈ ગયા છે. તેલ કંપનીઓએ ઘરેલું સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ વચ્ચે સરકારે ઉત્પાદન વધારવા અને ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:15 PM IST
  • 7 માર્ચ 2026ના તેલ કંપનીઓએ ઘરેલું LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં લગભગ 60 રૂપિયાનો વધારો કર્યો
  • મોટા શહેરોમાં કેટલીક હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટે ગેસની સપ્લાયમાં કમીની ફરિયાદ કરી
  • પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે તેલ રિફાઇનરીઓને એલપીજીનું ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો
  •  

Trending Photos

જો ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષનો અંત નહીં આવે, તો ગેસ સિલિન્ડર કેટલા મોંઘા થશે? જાણો

દેશમાં રસોઈ ગેસ (LPG) સિલિન્ડરના ભાવ વધવા અને કેટલાક શહેરોમાં સપ્લાયમાં સમસ્યાના સમાચારોએ લોકોની ચિંતા વધારી દીધી છે. તાજેતરમાં તેલ કંપનીઓએ ઘરેલું અને કોમર્શિયલ બંને પ્રકારના ગેસ સિલિન્ડરોની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. સરકારનું કહેવું છે કે આ સ્થિતિ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વધતી કિંમતો અને મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર છે.

મધ્ય-પૂર્વ સંકટની અસર
ભારતમાં LPG ની કિંમતોમાં વધારાનું મોટું કારણ ઈરાન-ઈઝરાયલ વચ્ચે વધી રહેલો તણાવ છે. ઈરાનની પાસે સ્થિત હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્યમમાં સપ્લાયમાં મુશ્કેલી આવવાને કારણે વૈશ્વિક સ્તર પર તેલ અને ગેસની કિંમતો વધી ગઈ છે. કારણ કે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો નોંધપાત્ર ગેસ હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં થયેલા વધારાની સીધી અસર દેશમાં જોવા મળી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત આયાત પર નિર્ભર
ભારતમાં રસોઈ ગેસની માંગના લગભગ 60 ટકા હિસ્સો આયાતથી પૂર્ણ થાય છે. તેમાંથી આશરે 80-90 ટકા એલપીજી સાઉદી અરબ, કુવૈત, કતર અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત જેવા મધ્ય-પૂર્વી દેશોથી આવે છે. તેવામાં જો આ ક્ષેત્રમાં કોઈ પ્રકારની સમસ્યા થાય છે તો તેની અસર ભારતની ગેસ બજાર પર તત્કાલ પડે છે.

કેટલો વધ્યો ગેસનો ભાવ
7 માર્ચ 2026ના તેલ કંપનીઓએ ઘરેલું LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં લગભગ 60 રૂપિયાનો વધારો કર્યો. ત્યારબાદ દિલ્હીમાં 14.2 કિલોનો સબસિડી વગરનો સિલિન્ડર 913 રૂપિયાનો થઈ ગયો છે. તો 19 કિલોવાળા કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત આશરે 114-115 રૂપિયા વધી લગભગ 1883 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. મુંબઈ, બેંગલુરૂ અને અન્ય મોટા શહેરોમાં કેટલીક હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટે ગેસની સપ્લાયમાં કમીની ફરિયાદ પણ કરી છે.

સરકારનું પગલું
સ્થિતિને સંભાળવા માટે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે તેલ રિફાઇનરીઓને એલપીજીનું ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ઘરેલું ઉપભોક્તાઓને પ્રાથમિકતા આપવાની સાથે-સાથે ગેસની કાળાબજારી રોકવા માટે સિલિન્ડર બુકિંગ વચ્ચે 25 દિવસનું અંતર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. હોસ્પિટલ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેવા જરૂરી ક્ષેત્રોને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.

ગભરાવાની જરૂર નથીઃ સરકાર
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યુ કે ઘરેલું ઉપભોક્તાઓ માટે ગેસની કોઈ અછત નથી અને સરકાર સતત સપ્લાય ચેન બનાવી રાખવા માટે પગલા ભરી રહી છે. તેમણે લોકોને ગભરાવા કે વધારાના સિલિન્ડર જમા કરવાથી બચવાની સલાહ આપી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
LPG price hikeIran-Israel conflict impact

Trending news