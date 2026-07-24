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ઈરાન-અમેરિકા જંગની હોળીમાં હોમાઈ સામાન્ય જનતા: ક્રૂડ ઓઈલથી લઈને દૈનિક વસ્તુઓ સુધી કેવી રીતે વધી રહી છે મોંઘવારી?

Iran-US War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા સપ્તાહમાં શરૂ થયું, જેનાથી કાચા તેલની કિંમતો પર મોટી અસર પડી. પરંતુ તેની અસર માત્ર ક્રૂડ ઓયલ સુધી સીમિત રહી નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:45 PM IST
ઈરાન-અમેરિકા જંગની હોળીમાં હોમાઈ સામાન્ય જનતા: ક્રૂડ ઓઈલથી લઈને દૈનિક વસ્તુઓ સુધી કેવી રીતે વધી રહી છે મોંઘવારી?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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