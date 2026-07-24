/ઈરાન-અમેરિકા જંગની હોળીમાં હોમાઈ સામાન્ય જનતા: ક્રૂડ ઓઈલથી લઈને દૈનિક વસ્તુઓ સુધી કેવી રીતે વધી રહી છે મોંઘવારી?

Iran-US War Impact: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શરૂ થયેલા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓયલની કિંમતો રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગઈ છે. માર્ચ-એપ્રિલમાં પશ્ચિમ એશિયામાં શરૂ થયેલા સૈન્ય સંઘર્ષ અને હોર્મુઝથી એનર્જીની સપ્લાય રોકાવાને કારણે કાચુ તેલ 120 ડોલરના સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું. જૂનમાં બંને વચ્ચે વચગાળાની યુદ્ધવિરામ સમજુતિ બાદ કિંમતો ઘટી 68-77 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તર પર આવી ગઈ, પરંતુ જુલાઈમાં સંકટ ફરી ગંભીર બની રહ્યું છે.
કાચા તેલ પર સંકટ
એક તરફ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સૈન્ય સંઘર્ષ વધી રહ્યો છે અને બીજીતરફ લાલ સાગરમાં હૂતી વિદ્રોહીઓ દ્વારા સાઉદી અરબના તેલ ટેન્કરને નિશાન બનાવ્યા બાદ બ્રેન્ટ ક્રૂડ એકવાર ફરી 100 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તરને પાર કરી ચૂક્યું છે. દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક Goldman Sachs એ ચેતવણી આપી છે કે જો આવનાર સમયમાં પણ આ સ્થિતિ રહી તો કિંમતો ફરી 120 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર જઈ શકે છે.
રૂપિયા પર અસર
ક્રૂડ ઓયલની કિંમતોમાં આવેલી નવી તેજી અને પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકી ડોલરના મુકાબલો નબળો થઈ 95.11 ના ઐતિહાસિક નીચલા સ્તર પર તૂટી ગયો છે. જોકે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 80 ટકાથી વધુ તેલ આયાત કરે છે. તેવામાં તેલની કિંમતોમાં 100 ડોલરના વધારાથી દેશનું આયાત બિલ વધશે, જેની અસર રિટેલ મોંઘવારી પર પડી શકે છે.
સોનાની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવ
સામાન્ય રીતે વૈશ્વિક સંકટ અને યુદ્ધની સ્થિતિમાં લોકો શેરબજારમાંથી પૈસા ઉપાડી સોના પર લગાવે છે અને તેથી તેને સેફ હેવન કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પણ તણાવનો માહોલ વધે છે તો સોનાની માગ વધી જાય છે. 22 જુલાઈ 2026ના જ્યારે લાલ સાગરમાં હૂતી વિદ્રોહીઓએ સાઉદી અરબના તેલ કેન્ટરોને નિશાન બનાવ્યા અને અમેરિકાએ તેના પર કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી તો રોકાણકારોમાં ડર ફેલાયો. તેના કારણે વૈશ્વિક બજારમાં સોનું 4100 ડોલર પ્રતિ ઔંસને પાર પહોંચી ગયું.
EMI ઘટવાની આશા નહીં
કાચું તેલ મોંઘુ થશે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો વધશે. તેની અસર છૂટક મોંઘવારી પર પડશે. ફ્લૂ મોંઘુ થવાથી ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન પર અસર પડશે. તેના કારણે ફળ, દૂધ, શાકભાજીની કિંમતો વધશે. દેશમડાં મોંઘવારીનું સ્તર વધવાથી રિઝર્વ બેંક માટે વ્યાજદરોમાં ઘટાડો કરવાનું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેવામાં હોમ લોન, ઓટો લોન અને પર્સનલ લોન પર વ્યાજદરમાં ઘટાડાની આશા ઓછી થઈ જાય છે.