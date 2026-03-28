ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessભારતીય રોકાણકારોને મોંઘુ પડી રહ્યું છે ઈરાન યુદ્ધ, 1 મહિનામાં ગુમાવ્યા 41 લાખ કરોડ રૂપિયા

ભારતીય રોકાણકારોને મોંઘુ પડી રહ્યું છે ઈરાન યુદ્ધ, 1 મહિનામાં ગુમાવ્યા 41 લાખ કરોડ રૂપિયા

ઈરાન યુદ્ધને કારણે શેર બજારમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. ઘરેલું શેર બજારમાં સેન્સેક્સ છેલ્લા એક મહિનામાં 7700થી વધુ પોઈન્ટ તૂટી ગયો છે. તેનાથી રોકાણકારોને 41.4 લાખ કરોડની ખોટ ગઈ છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં પણ સ્થિતિ બદલવાની નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:14 PM IST
  • બીએસઈ સેન્સેક્સમાં એક મહિનામાં 7700 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો
  • રોકાણકારોને 41.4 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
  • 1.1 લાખ કરોડના શેર વિદેશી રોકાણકારો વેચી ચૂક્યા છે.

Trending Photos

ભારતીય રોકાણકારોને મોંઘુ પડી રહ્યું છે ઈરાન યુદ્ધ, 1 મહિનામાં ગુમાવ્યા 41 લાખ કરોડ રૂપિયા

નવી દિલ્હીઃ ઈરાન યુદ્ધનો એક મહિનો થઈ ગયો છે અને આ દરમિયાન ભારતીય રોકાણકારોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન અને અમેરિકા/ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ સેન્સેક્સમાં 7700 પોઈન્ટથી વધુ એટલે કે આશરે 9.5 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેનાથી રોકાણકારોને 41.4 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. એનએસડીએલ અને બીએસઈના આંકડા પ્રમાણે આ દરમિયાન વિદેશી ઈન્વેસ્ટરોએ ભારતીય બજારમાં 1.1 લાખ કરોડ રૂપિયાની બિકવાલી કરી છે.

27 ફેબ્રુઆરીએ સેન્સેક્સ 81287 પોઈન્ટ પર હતો, જ્યારે 27 માર્ચે તે 73583 પોઈન્ટ પર આવી ગયો. સેન્સેક્સના શેરના છેલ્લા એક મહિનાનું સરવૈયું જોઈએ તો આ દરમિયાન ટેક મહિન્દ્રામાં સૌથી વધુ 2.2 ટકાની તેજી આવી છે, જ્યારે સન ફાર્માનો શેર 1.7 ટકા વધ્યો છે. બીજીતરફ દેશની સૌથી મોટી ઓટો કંપની મારૂતિ સુઝુકીના શેરમાં 17.8 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે બજાજ ફાઈનાન્સ 17.4 ટકા નીચે ગયો છે.

એક મહિનાનો હિસાબ-કિતાબ
બીએસઈ સેન્સેક્સમાં એક મહિનામાં 7700 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો
રોકાણકારોને 41.4 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
1.1 લાખ કરોડના શેર વિદેશી રોકાણકારો વેચી ચૂક્યા છે.
મારૂતિ અને બજાજ ફાઈનાન્સમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો છે.
ટેક મહિન્દ્રા અને સન ફાર્મામાં સૌથી વધુ તેજી આવી છે.

રિલાયન્સના શેરમાં ઘટાડો
શુક્રવારે દેશની સૌથી મોટી કંપની રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં 4.6 ટકાનો ઘટાડો થયો. તેનાથી સેન્સેક્સ 1690 પોઈન્ટ એટલે કે 2.3 ટકાના ઘટાડા સાથે 73583 પોઈન્ટ પર આવી ગયો. સરકારે પેટ્રો પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ્સ પર ફરીથી વિન્ડફોલ ટેક્સ લગાવી દીધો છે. તેનાથી રિલાયન્સના શેરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સાથે રૂપિયો પણ ડોલરના મુકાબલે ઓલ-ટાઈમ લો પર પહોંચી ગયો, બોન્ડ યીલ્ડ વધી ગયો અને વિદેશી ફંડનું સેલિંગ વધી ગયું.

આ ઘટાડાથી બીએસઈ લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 9 લાખ કરોડ રૂપિયા ઘટી 422.2 લાખ કરોડ રૂપિયા રહી ગયું. જિયોજિત ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સના વિનોદ નાયરનું કહેવું છે કે બોલ્ડ યીલ્ડમાં તેજી અને પશ્ચિમી બજારોમાં મળેલા નકારાત્મક સંકેતોથી ભારતીય બજારમાં ઘટાડો આવ્યો. નાયરનું માનવું છે કે જિયો-પોલિટિકલ જોખમ અને સપ્લાય ચેનમાં મુશ્કેલીને કારણે નજીકના ભવિષ્યમાં બજાર માટે માહોલ નબળો રહી શકે છે.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

