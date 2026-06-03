/ઈરાનનો કુવૈત અને બહેરીન પર હુમલો, ક્રૂડના ભાવમાં ભડકો, શું વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?

Petrol Price in Ahmedabad: મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટના પગલે હવે ધીરે ધીરે ભારતમાં પણ તેના પડઘા જોવા મળી રહ્યા છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. એક બાજુ અમેરિકા અને ઈરાનની શાંતિ સમજૂતિ અંગે ચાલી રહેલી વાતચીતથી સકારાત્મક પરિણામો કાઢવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી. બંને દેશો વચ્ચે 60 દિવસ માટે સીઝફાયર પર સમજૂતિ બાદ એવી આશા હતી કે આ યુદ્ધ અટકવાની શરૂઆત છે. પરંતુ કુવૈત અને બહેરીન પર ઈરાન તરફથી મિસાઈલ અને ડ્રોનથી કરાયેલા હુમલા બાદ યુદ્ધ ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. ઈરાનના હુમલાઓ વચ્ચે કુવૈતની સેનાએ કહ્યું કે તેમની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દુશ્મનની મિસાઈલો અને ડ્રોનને રોકી રહ્યા છે. ફરીથી યુદ્ધ તેજ થવાની આહટથી ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના રેટમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. તણાવ વધ્યો તો ક્રૂડ ઓઈલ ફરીથી 100 ડોલર પાર જઈ શકે છે.
જો કે કુવૈત તરફથી એવું જણાવવામાં આવ્યું નથી કે હુમલા ક્યાંથી કરાયા છે. પરંતુ ઈરાની મીડિયાએ એવું કહ્યું હતું કે કેશમ આઈલેન્ડ વિસ્તારમાં ધડાકાના અવાજ સંભળાયા છે. આ પહેલા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર પર સહમતિ બન્યા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ નીચે આવ્યા હતા. પરંતુ હવે ફરીથી બ્રેન્ટ ક્રૂડ અને WTI ક્રૂડના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. બુધવારે સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ એક ડોલર પ્રતિ બેરલની તેજી સાથે 96.86 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને WTI ક્રૂડ 94.58 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો. ઈઝરાયેલી હુમલાઓથી પહેલા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ લગભગ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર હતા. જે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધતાની સાથે 125 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગઈ. જો કે બંને દેશો વચ્ચે વાતચીતની આશાથી ભાવમાં કઈક ઘટાડો આવ્યો હતો. પરંતુ ઈઝરાયેલ તરફથી લેબનોન અને હવે ઈરાન તરફથી કુવૈત પર હુમલા બાદ તેમાં ફરીથી તેજી જોવા મળી રહી છે. જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સહમતિ બની જાય તો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ નીચે આવી શકે છે.
તાજેતરમાં 7 રૂપિયા જેટલો થયો વધારો
15મી મેથી લઈને 25મી મે વચ્ચે દેશમાં સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ચાર ટુકડે ક્રૂડમાં તેજીના પગલે ઓઈલના ભાવમાં 7 રૂપિયા જેટલો વધારો કર્યો હહતો. ગત એક અઠવાડિયામાં ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. આ પહેલા વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડના ભાવમાં વધારા છતાં ઓઈલ કંપનીઓએ ઘરેલુ સ્તરે ભાવ વધાર્યા નહતા. અને દેશની જનતાને લાંબા સમય સુધી ઓઈલમાં ભાવ વધારાના કહેરથી બચાવી રાખ્યા હતા. પરંતુ સતત વધતા નુકસાનના કારણે આખરે કંપનીઓએ ઘરેલુ બજારમાં ભાવ વધારવા પડ્યા.
ક્યારે ક્યારે વધ્યા ભાવ
ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.