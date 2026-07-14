/રેલ મુસાફરો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ! 15 જુલાઈથી બદલાઈ જશે IRCTCનું બુકિંગ પોર્ટલ, ટિકિટ બુકિંગનો નવો નિયમ થશે લાગુ

Railway Ticket Update : ટ્રેન મુસાફરો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે બે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે. 15 જુલાઈથી નવી IRCTC વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન પર ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી અને સરળ બનશે. મુસાફરોને હવે તેમની વિગતો વારંવાર દાખલ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, એકવાર સેવ થઈ ગયા પછી સિસ્ટમ માહિતી સાચવી રાખશે. પોપ-અપ્સ અને બિનજરૂરી સ્ક્રીનો દૂર કરવામાં આવી છે અને તમામ ક્લાસમાં સીટની ઉપલબ્ધતા એક જ સ્ક્રીન પર દેખાશે. ચેકઆઉટ પ્રક્રિયા પણ સુવ્યવસ્થિત કરવામાં આવી છે.
જનરલ ટિકિટ માટે કડક નિયમો
રેલવન એપ્લિકેશન દ્વારા બુક કરાયેલ જનરલ ટિકિટ માટે હવે ફોટો ઓળખ કાર્ડ ફરજિયાત છે. આ નિયમ રેલવે કાઉન્ટર પર ખરીદેલી ટિકિટો પર લાગુ પડતો નથી. જો કે, ઓનલાઈન બુકિંગ કરનારાઓએ મુસાફરી દરમિયાન તેમનું મૂળ ID સાથે રાખવું જરૂરી છે. ટિકિટ ફક્ત બુકિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોબાઇલ નંબર પર જ માન્ય રહેશે. WhatsApp દ્વારા શેર કરાયેલ ટિકિટ અથવા સ્ક્રીનશોટ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
3% બોનસ સ્કીમ લંબાવવામાં આવી
રેલવન એપના R-Wallet દ્વારા જનરલ ટિકિટ બુક કરવા માટેની 3% બોનસ સ્કીમ 24 ઓગસ્ટ, 2028 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ ફેરફારોનો હેતુ ટિકિટના અનધિકૃત ઉપયોગને રોકવા સાથે બુકિંગને વધુ અનુકૂળ બનાવવાનો છે. મુસાફરોને બુકિંગ પછી તેમનું મૂળ ID સાથે રાખવા અને વ્યવહાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સમાન મોબાઇલ ડિવાઈસ પર ટિકિટ એક્સેસ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. 15 જુલાઈથી નવા અપડેટ થયેલા IRCTC પોર્ટલ પર બુકિંગ કરી શકાશે.
રેલવેએ બુકિંગ પ્રક્રિયાને સરળ અને વધુ પારદર્શક બનાવવા માટે સકારાત્મક ફેરફારો રજૂ કર્યા છે. મુસાફરોએ નવી સુવિધાઓનો લાભ લેવો જોઈએ અને નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આનાથી મુસાફરીનો અનુભવ વધશે.