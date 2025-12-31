Prev
Bank Holiday : 1 જાન્યુઆરીએ બેંકો ખુલી રહેશે કે બંધ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

1 January Bank Holiday 2026 : 1 જાન્યુઆરીએ લોકો નવા વર્ષની ઉજવણી કરતા હોય છે, તેથી તેમના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે શું આ દિવસે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ? ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને નવા વર્ષના દિવસે બેંકો ક્યાં ક્યાં બંધ રહેશે તેના વિશે જણાવીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:04 PM IST

1 January Bank Holiday 2026 : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દર વર્ષે રજાઓનું કેલેન્ડર બહાર પાડે છે અને નવા સમયપત્રક અનુસાર, 1 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે નહીં. જો કે, કેટલાક પ્રાદેશિક સ્થળોએ બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 1 જાન્યુઆરીએ નવા બેંકિંગ અપડેટ્સ સાથે નવા વર્ષની શરૂઆત કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે તમારી બેંકમાં જતા પહેલા જાણવું જોઈએ કે, 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે નહીં ?

નવા વર્ષના દિવસે બેંકો બંધ રહેશે ?

નવા વર્ષની શરૂઆતથી સમગ્ર ભારતમાં ઉજવણીઓ શરૂ થશે. પરંતુ જ્યારે બેંકિંગ સેવાઓની વાત આવે છે, ત્યારે 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ દરેક જગ્યાએ કાર્યકારી દિવસ રહેશે નહીં. ઘણા મોટા શહેરો અને રાજ્યો નવા વર્ષની ઉજવણી અને સ્થાનિક તહેવારોને કારણે જાહેર રજાઓ પાળશે. 

1 જાન્યુઆરીએ બેંક બંધ રહેવાની વાત કરીએ તો, આઈઝોલ, ચેન્નઈ, ગંગટોક, ઈમ્ફાલ, ઈટાનગર, કોહિમા, કોલકાતા અને શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે. 

આ વિસ્તારોમાં ચેક ડિપોઝિટ, પાસબુક અપડેટ્સ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પૂછપરછ અને લોન દસ્તાવેજો જેવી શાખા-સ્તરની સેવાઓ 1 જાન્યુઆરીએ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ જરૂરી કાર્યો અગાઉથી પૂર્ણ કરે અથવા બેંક કામગીરી ફરી શરૂ થાય ત્યાં સુધી રાહ જુએ.

કોઈપણ છેલ્લી ઘડીની મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે 1 જાન્યુઆરી પછી તમારી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરો, ખાસ કરીને જો તમે રજાઓથી પ્રભાવિત શહેરોમાં રહો છો. જો બેંકિંગ તમારા નવા વર્ષના આયોજનનો ભાગ છે, તો તમારી સ્થાનિક બેંક શાખાની સ્થિતિ અગાઉથી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. કેટલાક વિસ્તારોમાં રજાઓ હોવાથી થોડી તૈયારી તમારો સમય બચાવશે અને બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓ ટાળશે.

