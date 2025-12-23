Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સોનું-ચાંદી નહીં પરંતુ આ ધાતુ હશે આગામી કિંગ! એકસ્પર્ટે કહ્યું- કરોડપતિ બનાવી શકે છે

સોનું અને ચાંદીએ આ વર્ષે જબરદસ્ત ધમાલ મચાવી છે અને રોકાણકારોને માલામાલ કર્યા છે. પરંતુ એક ધાતુ એવી છે જેને એક્સપર્ટ કરોડપતિ બનાવે તેવી ધાતુ ગણાવી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 23, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

સોનું-ચાંદી નહીં પરંતુ આ ધાતુ હશે આગામી કિંગ! એકસ્પર્ટે કહ્યું- કરોડપતિ બનાવી શકે છે

એકબાજુ જ્યાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વર્ષે આવેલા ઉછાળાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે અને હજુ પણ ભાવ સતત વધી રહ્યા છે ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે ગોલ્ડ કે સિલ્વર નહીં પરંતુ એક ધાતુ એવી છે જે આ બજારમાં પણ કિંગ બનીને આગળ વધી રહી છે. જી હા અમે જેની વાત કરીએ છે તે છે તાંબુ. તાંબાના  ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવવાની વાતો એક્સપર્ટ કરી રહ્યા છે. આ અમારો નહીં પરંતુ એક્સપર્ટ પોતે આ દાવો કરે છે અને આ સાથે જ કોપર પ્રાઈસમાં બૂમ આવવા પાછળનું કારણ પણ તેઓ જણાવે છે. 

તાંબુ કમાલ કરશે?
તાંબું હંમેશા એક સ્થિર ઔદ્યોગિક ધાતુ કરીકે જોવામાં આવે છે. પરંત હવે તેને આગામી મોટા વ્યાપારિક સ્ત્રોત તરીકે પણ રજૂ કરાઈ રહ્યું છે. તેની ઉપયોગિતા વધવાની સાથે તેના ભાવમાં પણ ઉછાળો આશે. એક મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એક્સપર્ટ RKB Ventures ના ફાઉન્ડર રાકેશ બંસલે કહ્યું કે સપ્લાયમાં બાધાઓ અને AI, વિદ્યુતીકરણ, EVs  અને એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનથી વધેલી ડિમાન્ડ તાંબાને એક નવા દૌરમાં લઈ જનારી સાબિત થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે કોપર પ્રાઈસમાં ભારે ઉછાળો આવવાનો છે, આપૂર્તિમાં કમી અને અનેક વર્ષો સુધી તેના ભાવમાં તેજી આવે તેવી સંભાવના છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સતત કમી, ભાવમાં ભડકો કરશે
રોયટર્સના એક રિપોર્ટનું માનીએ તો તાંબાના બજારમાં આ વર્ષે 1,24,000 ટન અને આગામી વર્ષે 2026માં 1,50,000 ટનની કમીની આશંકા છે. આ સૌથી મોટું કારણ છે કે આ ધાતુના ભાવમાં આગ લાગી શકે છે. બંસલે બિઝનેસ ટુડે સાથે ખાસ વાતચીતમાં પોતાની વાત પર ભાર મૂકતા તેના ભાવમાં રેલીની વાત કરી છે અને તેને વીજળીના ઉપયોગમાં સંરચનાત્મક વૃદ્ધિ સાથે જોડ્યો, આ સાથે જ વાયરિંગ, ગ્રિડ અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં તાંબીની મોટી ભૂમિકાને પણ ઉજાગર કરી. 

એક્સપર્ટે કહ્યું કે એલ્યુમિનિયમ અને તાંબું બંનેમાં તેજી આવી છે અને તેમાં આવનારા દિવસોમાં વધુ ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. ઈલેક્ટ્રિફિકેશનથી લઈને AIનો વિકાસ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. ભારતમાં પણ અનેક એઆઈ ડેટા સેન્ટર બની રહ્યા છે અને કોપર વગર આ તેજી સંભવ નથી. 

સોના અને ચાંદીએ 2025માં રોકાણકારો પર જાણે પૈસાનો વરસાદ કર્યો છે અને તેના રિટર્નથી તેઓ માલામાલ થયા છે. રાકેશ બંસલનું કહેવું છે કે હવે તાંબાનો વારો છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે "તાંબુ નવો કિંગ છે, જે ધમાકો કરવાનો છે! આપૂર્તિની કમી+ AI ડેટા સેન્ટર + EVs + ગ્રીન ઉર્જામાં ઉછાળો = તાંબાના ભાવમાં અકલ્પનીય રીતે વધારો આવવાનો છે. હવે તાંબાનો વારો છે કરોડપતિ બનાવવાનો". તેમણે વધુમાં લખ્યું કે AIથી અલગ જોઈએ તો તાંબા વગર વીજળીનો બેઝિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ શક્ય નથી. સોના અને ચાંદીની જેમ તાંબુ પણ એક સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે. કારણ કે તેની માંગ વાસ્તવિક છે. ઈલેક્ટ્રિક વાહનોમાં પણ તાંબીની જરૂર પડે છે પરંતુ આપૂર્તિ મર્યાદિત છે. 

— Dr. Rakesh Bansal (@iamrakeshbansal) December 22, 2025

ગ્લોબલ માર્કેટમાં તાંબાની ધમાલ
રોયટર્સે પોતાના 12 ડિસેમ્બરના એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે એઆઈને તાકાત આપનારા ડેટા સેન્ટર્સથી વધતી માંગ અને મર્યાદિત આપૂર્તિના કારણે તાંબુ 12,000 ડોલર પ્રતિ મેટ્રિક ટન નજીક પહોંચી રહ્યું છે. જેમાં એ પણ કહેવાયું કે તાંબાના ભાવમાં આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 35% વધી છે અને 2009 બાદથી સૌથી મોટી વૃદ્ધિ તરફ છે. ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકિંગ ફર્મ મેક્વેરીનું અનુમાન છે કે 2026માં વૈશ્વિક તાંબાની ડિમાન્ડ 27 મિલિયન ટન હશે. જે 2024ની સરખામણીમાં 2.7 ટકા વધુ છે. જેમાં ચીનમાં માંગમાં 3.7 ટકાનો વધારો સામેલ છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને એક્સપર્ટ્સના અભિપ્રાયો પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
goldsilvercopper

Trending news