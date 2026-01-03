Prev
શું ફરી થશે નોટબંધી, માર્ચ 2026થી ATMમાંથી નહીં નીકળે 500ની નોટ? જાણી લો સત્ય

Rs 500 Note: શું માર્ચ 2026 સુધીમાં ખરેખર 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ જશે? શું ATM માંથી 500 રૂપિયાની નોટો મળવાનું બંધ થઈ જશે? આ દાવાઓ અંગે લોકો વધુને વધુ ચિંતિત થઈ રહ્યા છે, અને તેઓ માને છે કે સરકાર આ વખતે 500 રૂપિયાની નોટને બંધ કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:32 AM IST

RBI on Rs 500 Notes: 8 નવેમ્બર 2016મા સરકારે નોટબંધીની જાહેરાત કરી દેશમાં 500 અને 1000 રૂપિયાની નોટ બંધ કરી દીધી હતી. સરકારની જાહેરાત બાદ લોકોને જૂની નોટો બદલવાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. હવે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ફરી દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે સરકાર 500 રૂપિયાની નોટ બંધ કરી શકે છે. સરકાર 500 રૂપિયાની નોટને માર્ચ 2026થી બંધ કરી દેશે. એટીએમમાંથી 500 રૂપિયાની નોટ નીકળવાની બંધ થઈ જશે.

શું ATM માંથી નહીં નીકળે 500 રૂપિયાની નોટ
આ વાયરલ પોસ્ટ બાદ લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠવા લાગ્યો છે કે શું હકીકતમાં માર્ચ 2026થી 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ જશે? શું એટીએમમાંથી 500 રૂપિયાની નોટ નીકળશે નહીં? લોકો આ દાવાથી પરેશાન થઈ રહ્યાં છે. લોકોને લાગે છે કે સરકાર ફરી 500 રૂપિયાની નોટ બંધ કરી શકે છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે માર્ચ 2026થી એટીએમમાંથી 500 રૂપિયાની નોટ નીકળવાની બંધ થઈ જશે અને પછી સરકાર ધીમે-ધીમે તેનેસર્કુલેશનમાંથી બહાર કરી દેશે.

Some social media posts claim that the Reserve Bank of India will discontinue the circulation of ₹500 notes by March 2026.#PIBFactCheck:

❌This claim is #fake!

@RBI has made NO such announcement.

✅ ₹500 notes have… pic.twitter.com/F0Y3t0wHSf

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 2, 2026

શું છે હકીકત, સરકારે કરી સ્પષ્ટતા?
સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવી રહેલો આ દાવો બિલકુલ ખોટો છે. સરકાર આવી કોઈ તૈયારીમાં નથી. રિઝર્વ બેંકે પહેલાં જ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે 500 રૂપિયાની નોટ પહેલાની જેમ સર્કુલેશનમાં રહેશે. તેને બંધ કરવાનો કોઈ પ્લાન નથી. સરકારની સત્તાવાર ફેક્ટ ચેક એજન્સી પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યુરો (PIB) એ આ દાવાને ખોટો ગણાવ્યો છે. એટલે કે 500 રૂપિયાની નોટ કાયદેસર છે અને લીગલ ટેન્ડર છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે નોટ બંધ કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી.

કેમ ઉઠી રહ્યાં છે સવાલ
સવાલની આખરે કેમ ચર્ચા થઈ રહી છે કે 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ જશે. આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે આ અંગે ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા પણ નોટ બંધ થવાની અફવા ઉડી હતી. જૂન 2025મા ેવી અફવા ફેલાઈ હતી કે સરકાર 500 રૂપિયાની નોટ બંધ કરી શકે છે. ત્યારબાદ નાણામંત્રાલયમાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સંસદમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે 500 રૂપિયાની નોટ સુરક્ષિત છે અને ચલણમાં યથાવત રહેશે.

