/EMIના પૈસા ખાતામાંથી ઓટોમેટિક કપાય છે? એક ભૂલથી ખાલી થઈ શકે છે આખું એકાઉન્ટ!

હોમ લોન EMIથી લઈને વીજળી અને પાણીના બિલ, વીમા પ્રિમીયમ અને OTT પ્લેટફોર્મ સબ્સ્ક્રિપ્શન સુધીની દરેક વસ્તુ માટે સમયસર ચુકવણી કરવી એ એક મોટો પડકાર છે. લેટ ફી અને બિલ સબમિટ કરવાની ઝંઝટ ટાળવા માટે, ઘણા લોકો AutoPay અથવા સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પસંદ કરે છે. આ સુવિધા આપમેળે તમારા બેંક ખાતામાંથી ચોક્કસ તારીખે પૈસા કાપી લે છે, તમારા બિલ ચૂકવે છે. જ્યારે આ પ્રક્રિયા તમારા જીવનને સરળ બનાવી શકે છે, જો તમે કેટલીક મૂળભૂત બાબતો પર ધ્યાન ન આપો, તો તે નાણાકીય નુકસાન પણ કરી શકે છે.
આ નિયમોને અવગણવાથી પડી શકે છે મોંઘી
જ્યારે પણ તમે નવા બિલ અથવા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સેટ કરો છો, ત્યારે તમે ઘણીવાર નિયમો અને શરતો વાંચ્યા વિના સંમત થાઓ છો. આ એક મોટી ભૂલ હોઈ શકે છે. કોઈપણ ચુકવણીને ઓટો પે કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમે કપાત કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યા છો તે રકમ અને આવર્તન (કેટલી વાર). ખાસ કરીને વીજળીના બિલ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણી સાથે, તમારે વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે આ રકમ દર મહિને બદલાય છે. તેથી, તમારા ખાતામાંથી કાપવામાં આવનારી અંદાજિત રકમ જાણવી મહત્વપૂર્ણ છે. થોડી મિનિટોનું ધ્યાન તમને ભવિષ્યમાં મોટી સમસ્યાઓથી બચાવી શકે છે.
સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ પર વિશ્વાસ કરો
સુવિધાના નામે, આજે ઓનલાઈન ઘણી બધી એપ્લિકેશનો અને વેબસાઇટ્સ ઉપલબ્ધ છે જે દાવો કરે છે કે તમે એક જ જગ્યાએથી તમારા બિલ ચૂકવી શકો છો. જો કે, તમારા મહેનતથી કમાયેલા પૈસાને સુરક્ષિત રાખવા માટે, તમારે હંમેશા સત્તાવાર અને વિશ્વસનીય ચેનલો પસંદ કરવી જોઈએ.
ઓટો પે ચુકવણી સેટ કરવા માટે, ફક્ત તમારી બેંકની સત્તાવાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન, નેટ બેંકિંગ અથવા સેવા પ્રદાતાની વિશ્વસનીય વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરો. કોઈપણ અજાણ્યા અથવા ચકાસાયેલ ન હોય તેવા પ્લેટફોર્મ પર તમારી બેંક ખાતાની માહિતી શેર કરવાથી નોંધપાત્ર જોખમ રહે છે.
"તેને સેટ કરો અને ભૂલી જાઓ" ની આદત પડી શકે છે મોંઘી
સ્વચાલિત ચુકવણીનો અર્થ એ નથી કે તમે તમારા બેંક ખાતાને ચેક કરવાનું બંધ કરો. કેટલીકવાર, તકનીકી ખામીઓ અથવા અન્ય કારણોસર ખોટી રકમ કાપવામાં આવી શકે છે. તેથી, મહિનામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત તમારા બેંક સ્ટેટમેન્ટ નિયમિતપણે તપાસવા અને તમારા બધા વ્યવહારોનું કાળજીપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણીવાર, ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરનારાઓ શરૂઆતમાં ગ્રાહકોનું ધ્યાન ન ખેંચવા માટે ખાતામાંથી ખૂબ જ ઓછી રકમ ઉપાડી લે છે. આવી નાની અને અજાણી કપાતને હળવાશથી ન લો.
જો તમને કોઈ શંકાસ્પદ વ્યવહાર દેખાય, તો વિલંબ કર્યા વિના આ પગલાં લો
બધી સાવચેતીઓ હોવા છતાં, જો તમને તમારા બેંક સ્ટેટમેન્ટ પર કોઈ એવો વ્યવહાર દેખાય જે તમે કર્યો નથી, તો તરત જ કાર્યવાહી કરો. આવી સ્થિતિમાં, પહેલા તમારી બેંકની ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક કરો અને સ્ટેન્ડિંગ સૂચના રદ કરો. આ બાબતમાં સહેજ પણ વિલંબ થવાથી નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.
બેંકો સામાન્ય રીતે આવી પરિસ્થિતિઓમાં ગ્રાહકોને સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડે છે, પરંતુ તેમની કાર્યવાહી ફક્ત ત્યારે જ અસરકારક રહેશે જો તમે તેમને સમયસર જાણ કરો. ડિજિટલ બેંકિંગના યુગમાં તમારી મૂડીનું રક્ષણ કરવા માટે તકેદારી એ સૌથી અસરકારક સાધન છે.