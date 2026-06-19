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EMIના પૈસા ખાતામાંથી ઓટોમેટિક કપાય છે? એક ભૂલથી ખાલી થઈ શકે છે આખું એકાઉન્ટ!


જો તમે માસિક EMI, વીજળી બિલ અથવા સબ્સ્ક્રિપ્શન ચૂકવવા માટે AutoPayનો ઉપયોગ કરો છો, તો સાવચેત રહો. આ સુવિધા અનુકૂળ હોઈ શકે છે, પરંતુ એક નાની ભૂલ પણ તમારા ખાતાને ખાલી કરી શકે છે. સ્ટેટમેન્ટ તપાસવાથી લઈને યોગ્ય એપ્લિકેશન પસંદ કરવા સુધી, અજાણતાં કપાત અને છેતરપિંડી ટાળવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ નિયમો શીખો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:40 PM IST
EMIના પૈસા ખાતામાંથી ઓટોમેટિક કપાય છે? એક ભૂલથી ખાલી થઈ શકે છે આખું એકાઉન્ટ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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