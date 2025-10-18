ગોલ્ડ નથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ? ધનતેરસ પર ZOHOના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુએ સોના પર આપ્યું એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન
ZOHO Founder on Gold: છેલ્લા એક વર્ષમાં સોનાએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. સોનાના ભાવ હાલમાં આસમાને છે, જેના કારણે ઘણા રોકાણકારો ખૂબ ઉત્સાહિત છે. સોનાનો ભાવ ગયા વર્ષની ધનતેરસથી આ વર્ષની ધનતેરસ સુધીમાં 63000 રૂપિયા વધી ગયું છે.
Trending Photos
ZOHO Founder on Gold: સોનાના ભાવમાં વધારાને કારણે લોકોની પહોચની બહાર જતુ રહ્યું છે, જ્યારે કેટલાક આ ઉછાળા અંગે સાવધાન છે, ત્યારે ઝોહોના સ્થાપક અને મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક શ્રીધર વેમ્બુએ ધનતેરસ પર સોના પર ટિપ્પણી કરી છે. શનિવારે, તેમણે કહ્યું કે સોનું ફક્ત પરંપરાગત રોકાણ નથી, પરંતુ વ્યવસ્થિત નાણાકીય જોખમ સામે વીમો છે.
શ્રીધર વેમ્બુનું નિવેદન એવા દિવસે આવ્યું છે, જ્યારે મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો ધનતેરસ પર સોનું ખરીદે છે. ભારતીય પરિવારોમાં સોનું ખરીદવું શુભ માનવામાં આવે છે. બજારમાં તેજી વચ્ચે તેમનું નિવેદન આવ્યું છે.
ઝોહોના સ્થાપકે શું લખ્યું?
શ્રીધર વેમ્બુએ X પર પોસ્ટ કર્યું કે, મને નથી લાગતું કે સોનું રોકાણ છે. મને લાગે છે કે તે પ્રણાલીગત નાણાકીય જોખમ સામે વીમો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે વૈશ્વિક દેવું વધવાથી નાણાકીય પ્રણાલીઓમાં વિશ્વાસ પર અસર પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, સોનું એક સલામત વિકલ્પ હશે.
વેમ્બુએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય વ્યવસ્થા વિશ્વાસ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. વૈશ્વિક દેવું સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચવું તે વિશ્વાસ માટે સારું નથી.
12 મહિનામાં સોનામાં 63%નો વધારો
છેલ્લા 12 મહિનામાં સોનાના ભાવમાં 63 ટકાનો વધારો થયો છે. ગયા ધનતેરસ પર 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 78,840 રૂપિયા હતો. હવે, તે 1.30 લાખ રૂપિયાની નજીક છે. ગયા વર્ષે ધનતેરસ પર સોનામાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરનાર રોકાણકારને આજે 63,000 રૂપિયાનો નફો થયો હોત.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે