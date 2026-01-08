Prev
Crorepati Stock Crash: શું રોકાણકારો ફસાઈ ગયા? આ સ્ટોકે રાતોરાત કરોડપતિ બનાવ્યા... હવે કરી રહ્યો છે કંગાળ

Crorepati Stock Crash From High: રોકાણકારોને રાતોરાત કરોડપતિ બનાવનાર શેરની સ્થિતિ ખરાબ છે. 3 રૂપિયાથી અચાનક 3.30 લાખ રૂપિયા પર પહોંચનાર આ મલ્ટીબેગર સ્ટોકની કિંમતમાં હવે 2 લાખથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:21 PM IST

Crorepati Stock Crash: શું રોકાણકારો ફસાઈ ગયા? આ સ્ટોકે રાતોરાત કરોડપતિ બનાવ્યા... હવે કરી રહ્યો છે કંગાળ

શેર બજારમાં ક્યારે કયો શેર કમાલ કરતા રોકાણકારોને માલામાલ કરી દે અને ક્યારે કયો શેર બરબાદ કરી દે તે કહી શકાય નહીં. પરંતુ એક સસ્તો શેર એવો છે જેણે એક ઝટકામાં રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા અને પછી એવો તૂટ્યો કે પૈસા લગાવનાર કંગાળ બની રહ્યાં છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ એલ્સિડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના શેરની, જે 3 રૂપિયાથી 3.30 લાખ પહોંચ્યા બાદ હવે બે લાખથી પણ વધુ સસ્તો થઈ ગયો છે અને રોકાણકારો ખુદને ફસાયેલા અનુભવી રહ્યાં છે.

એક ઝટકામાં રોકાણકારો કરોડપતિ
Elcid Investment Stock ના રોકાણકારો સમજી શકતા નથી કે આ શેરને વેચે કે પછી તેની સાથે રહો. આ અસમંજસ એટલા માટે છે કારણ કે શેરની ચાલ એવી રહી છે. પહેલા રોકાણકારોને માલામાલ કરનાર એલ્સિડ શેર હવે સતત તેને કંગાળ બનાવી રહ્યો છે. ક્યારેક અચાનક રાતોરાક રોકાણકારોને ચોંકાવતા તે MRF Stock ને પાછળ છોડી દેશનો સૌથી મોંઘો સ્ટોક (Most Expensive Stock of India) બની ગયો અને હવે તેની કિંમત સતત તૂટી રહી છે.

તેના પરફોર્મંસ પર નજર કરીએ તો 21 જૂન 2024ના Elcid Investment Share Price માત્ર 3.53 રૂપિયા પર હતો અને નવેમ્બર 2024ના મહિના સુધી તે 3.30 લાખને પાર પહોંચી ગયો હતો. તેવામાં રોકાણકારોને આ સમયગાળામાં અવિશ્વસનીય 93,61,751% નું જબરદસ્ત રિટર્ન મળ્યું હતું અને પૈસા લગાવનાર કરોડપતિ બની ગયા હતા.

આ રીતે થઈ ઘટાડાની શરૂઆત
માત્ર 3 રૂપિયાથી 3 લાખ રૂપિયાને પાર પહોંચી રેકોર્ડ બનાવનાર આ શેરમાં નવેમ્બર 2024થી એવો ઘટાડો શરૂ થયો કે તે કાબુમાં ન રહ્યો. 8 નવેમ્બરે પોતાના હાઈ લેવલ પર પહોંચી આગામી કારોબારી દિવસ 9 ડિસેમ્બર 2024ના તે ઘટીને 2.15 લાખ પર આવી ગયો હતો. ત્યારબાદ પણ તેમાં ઘટાડો યથાવત છે અને તે 1 જાન્યુઆરી 2025ના તેનો ભાવ આશરે 1.82 લાખ રહ્યો. હવે નવા વર્ષ 2026મા 7 જાન્યુઆરીએ આ શેરનો ભાવ 1,25,600 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.

રોકાણકારો ફસાયા, શું કરવું શું ન કરવું?
Elcid Share ત્રણ લાખ રૂપિયાની પાર પહોંચ્યો અને તેનો ફૂગ્ગો ફૂટી ગયો. ત્યારથી આ શેરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યાં છે અને રોકાણકારો વિચારમાં પડી ગયા છે કે શું કરવું? તેને વેચી દેવો કે હોલ્ડ કરવો. રોકાણકારોનો ડર વ્યાજબી છે, કારણકે 8 નવેમ્બર 2024 બાદ તેણે 70 ટકાનું નેગેટિવ રિટર્ન આવ્યું છે અને શેરનો ભાવમાં 2 લાખ જેટલો ઘટાટો થયો છે.

લાંબા સમયથી દેશના સૌથી મોંઘા સ્ટોકનો ટેગ મેળવનાર એમઆરએફનો શેર પણ એલ્સિડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની આગળ ફીકો પડી ગયો હતો, પરંતુ હવે સ્થિતિ પલટાઈ છે. બુધવારે કારોબાર દરમિયાન જ્યાં એલ્સિડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટનો શેર 1,25,252 રૂપિયા પર હતો તો MRF સ્ટોક ગ્રીન ઝોનમાં કારોબાર કરતા 1,50,550 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ હિસાબથી જુઓ તો એલ્સિડનો શેર 25298 રૂપિયા સસ્તો ચાલી રહ્યો છે.
 

