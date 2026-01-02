Prev
Gold Rate Today: ચીનનો એક નિર્ણય અને ચાંદી જોરદાર ઉછળી! સોનાના ભાવમાં પણ ભડકો, જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વળી પાછો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચીનના એક નિર્ણયના કારણે ચાંદી ફરીથી ઉછાળા મારી રહી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીની શું સ્થિતિ છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 02, 2026, 01:32 PM IST

બે દિવસના કડાકા બાદ શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં એકવાર ફરીથી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદી 7000 રૂપિયાથી વધુ ચડેલી જોવા મળી અને સોનાના ભાવમાં પણ તેજી જોવા મળી છે. જ્યારે 3 દિવસ દરમિયાન ચાંદીના ભાવમાં 22000 રૂપિયા ઘટી ગયા હતા. આ સ્થિતિ જોઈને સવાલ ઉઠે કે આખરે સોના અને ચાંદીના ભામાં આટલો ઉતાર ચડાવ કેમ જોવા મળી રહ્યો છે. 

વાયદા બજારમાં શું રહ્યો ભાવ?
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 11.25 કલાકે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદીનો ભાવ 7468 રૂપિયા ચડીને 2,43,341 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગયો. એ જ રીતે સોનાના ભાવમાં પણ તેજી જોવા મળી અને 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1011 રૂપિયા ચડીને 1,36,815 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું. 

રિટેલ બજારમાં આજના ભાવ (જીએસટી વગર)
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં આજે 954 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 134415 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 133461 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 5656 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 234906 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 229250 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

કેમ આવી રહ્યા છે આટલો ઝડપી વધારો-ઘટાડો?
કોમોડિટી માર્કેટના જાણકારોનું કહેવું છે કે ચાંદી વર્ષ 2025માં 150 ટકા સુધી ચડી ચૂકી છે અને સોનાના ભાવ પણ લગભગ 70 ટકા સુધી ચડ્યા. હવે સોના અને ચાંદીના  ભાવ રેકોર્ડ હાઈની નજીક જોવા મળી રહ્યા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવ ઉચા લેવલ પર રહેવાને કારણો રોકાણકારો હાલ સતર્ક મોડમાં છે. જેના કારણે એક દિવસ જ્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી આવે તો વેચાવલી થાય છે. પરંતુ જ્યારે એક જ દિવસમાં વધુ ભાવ તૂટે તો કમાણીની ઈચ્છાથી રોકાણકારો ખરીદી કરે છે. જેથી કરીને તેમને ઘટાડાના પગલે ઓછા ભાવે ખરીદીનો લાભ મળે. 

સોના ચાંદીના ભાવમાં તેજીના કારણો
- પ્રોફિટ બુકિંગ બાદ સોના અને ચાંદીમાં ખરીદી વધી છે. ડિલિવરી સિલ્વર-ગોલ્ડથી લઈને ફિઝિકલ અને ETFs સુધીમાં ખરીદી થવાથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી આવી છે. 

- ફેડરલ રિઝર્વ બેંક દ્વારા ફેડ રેટ કાપની આશા વધી છે જેના કારણે રોકાણકારો સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ અમેરિકી આર્થિક આંકડામાં પણ સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 

- ગ્રીન એનર્જી, સોલર પેનલ, ઈલેક્ટ્રિક  વ્હીકલ્સ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં ચાંદીની ડિમાન્ડ ઝડપથી વધી છે. જેના કારણે ચાંદીની ડિલિવરી વધી રહી છે અને વધુ ડિમાન્ડ થવાથી ભાવ ઉપર જઈ રહ્યા છે. 

ચીનના કારણે પણ વધી રહ્યા છે ચાંદીના ભાવ
ચીને 1 જાન્યુઆરી 2026થી સિલ્વર એક્સપોર્ટ પર નિયમ લાગૂ કર્યા છે. જે મુજબ હવે ફક્ત સરકારી લાયસન્સ બાદ જ ચાંદીને અન્ય દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરી શકાશે. તેના વગર કોઈ પણ કંપની ચાંદીની નિકાસ અન્ય દેશમાં કરી શકશે નહીં. ચીન ડાયરેક્ટ અને ઈનડાયરેક્ટ રીતે ગ્લોબલ સિલ્વરના 60થી 70 ટકા ભાગને કંટ્રોલ કરે છે. આવામાં ચીનના આ નિર્ણયની અસર ગ્લોબલ સ્તર પર ચાંદીની ડિમાન્ડ વધારશે અને ભાવ પણ ચડશે. 

રેકોર્ડ હાઈની કેટલા નજીક ભાવ
સોનાનો રેકોર્ડ હાઈ ભાવ 1,40,465 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જે ઘટીને 1,36,815 રૂપિયા પર છે એટલે કે ગોલ્ડ રેટમાં લગભગ 3,500 રૂપિયાની કમી આવી છે. એ જ રીતે ચાંદીની રેકોર્ડ હાઈ પ્રાઈસ 2,54,174 રૂપિયા છે જે ઘટીને 2,43,341 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર છે. આવામાં જોઈએ તો ચાંદીના ભાવમાં લગભગ 11000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયેલો છે. 

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.  

