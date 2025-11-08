Silver Loan: હવે ફક્ત સોનું નહીં પરંતુ ચાંદી ઉપર પણ તમને મળશે લોન, જાણો ક્યારથી મળી શકશે અને કેટલી લઈ શકો લોન
અત્યાર સુધી તમે ગોલ્ડ લોનનું નામ જ સાંભળ્યું હશે જેમાં સોનાને ગિરવે મૂકીને તમે જરૂરિયાત પ્રમાણે લોન લઈ શકો છે. પરંતુ હવે સિલ્વર લોનનો રસ્તો પણ ખુલ્યો છે. એટલે કે સિલ્વર પણ તમે ગિરવે મૂકીને લોન લઈ શકો છો. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે શુક્રવારે એક નવો સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો છે જેમાં સોનાની સાથે સાથે હવે ચાંદી દ્વારા પણ લોન લેવાની સુવિધાને મંજૂર કરવામાં આવી છે.
જો તમારી પાસે ચાંદીના સિક્કા કે ઘરેણા હોય તો હવે તમને પણ સોનાની જેમ આ ચાંદીની વસ્તુઓ પર લોન મળી શકે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે પહેલીવાર Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025 નામનો એક નવો દિશા નિર્દેશ બહાર પાડ્યો છે. જે મુજબ હવે ચાંદી ઉપર પણ લોન લેવાનું શક્ય બનશે. આ નિયમ 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થશે.
હવે સિલ્વર ઉપર પણ મળી શકશે લોન
અત્યાર સુધી બેંક કે ધિરાણ સંસ્થા ફક્ત સોનાના દાગીના કે સિક્કા ઉપર લોન આપતી હતી પરંતુ હવે RBIએ નિયમોમાં ફેરફાર ક રતા સિલ્વર (ચાંદી)ને પણ તેમાં સામેલ કરી છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ કોમર્શિયલ બેંક, સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેંક, રીઝીઓનલ રૂરલ બેંક, કોઓપરેટીવ બેંક, NBFCs અને હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કંપનીઓ હવે સોનાની સાથે સાથે ચાંદીના ઘરેણા અને સિક્કાઓ ઉપર પણ લોન આપી શકશે.
કઈ વસ્તુઓ પર નહીં મળે લોન
RBI એ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે સોના કે ચાંદીના બ્રિક્સ (બુલિયન) પર લોન મળશે નહીં. એ જ રીતે ગોલ્ડ કે સિલ્વર સંલગ્ન રોકાણ (જેમ કે ETF કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ) ઉપર પણ તમે લોન મેળવી શકશો નહીં.
કેટલા પ્રમાણમાં ગિરવે મૂકી શકો?
નવા નિયમ મુજબ
- સોનાના દાગીના પર મહત્તમ એક કિલો સામે લોન લઈ શકાય છે.
- ચાંદીના દાગીના પર મહત્તમ 10 કિલો સામે લોન મળશે.
- સોનાના સિક્કા પર 50 ગ્રામ સુધી અને ચાંદીના સિક્કા પર 500 ગ્રામ સુધી ગિરવે મૂકીને લોન લઈ શકાશે.
લોન ટુ વેલ્યુ(LTV) રેશિયો
આરબીઆઈએ આ સ્કીમ માટે લોનની મર્યાદા નક્કી કરી છે...
- 2.5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન પર 85% સુધીની રકમ મળશે.
- 2.5 લાખથી 5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન પર 80% સુધીની લોન મળશે.
- 5 લાખ રૂપિયાથી ઉપરની લોન ઉપર 75% સુધીની રકમ જ મંજૂર થશે.
લોન ચૂકવણી અને ઘરેણા પાછા મેળવવા માટે નિયમ
લોન પૂરેપૂરી ચૂકવ્યા બાદ બેંક કે સંસ્થાએ 7 વર્કિંગ ડેની અંદર ઘરેણા કે ચાંદી પરત કરવાના રહેશે. વિલંબ થાય તો બેંકે ગ્રાહકને 5000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ ચૂકવવાના રહેશે.
જો લોન ન ચૂકવી શકે તો
જો કોઈ વ્યક્તિ લોન ન ચૂકવી શકે તો બેંક કે NBFC સિલ્વર કે ગોલ્ડની હરાજી કરી શકે છે. પરંતુ તે પહેલા ગ્રાહકને નોટિસ આપવી જરૂરી રહેશે. હરાજી સમયે રિઝર્વ પ્રાઈઝ ઓછામાં ઓછી 90% નક્કી કરાશે.
