શું મોંઘો છે લેન્સકાર્ટનો IPO? વેલ્યૂએશનને લઈને ઉભા થયા સવાલ ? 2-2 એક્સપર્ટે કહી આ વાત
Lenskart IPO: લેન્સકાર્ટ એવી કંપનીઓમાંની એક છે જેના IPO રોકાણકારો આ વર્ષે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કંપનીનો IPO આજે, 31 ઓક્ટોબરે ખુલ્યો છે. રોકાણકારો પાસે 4 નવેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક છે.
Trending Photos
Lenskart IPO: લેન્સકાર્ટનો IPO જે મૂલ્યાંકન પર આવ્યો છે, તેનાથી રોકાણકારોના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. કંપનીનો અપર બેન્ડ ભાવ 402 રૂપિયા છે. નાણાકીય વર્ષ 2025ની કમાણીના આધારે, લેન્સકાર્ટનો ભાવ-થી-કમાણી ગુણોત્તર 235થી 238 ગણો છે, જે ચર્ચાનો વિષય છે.
કંપનીની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી
આ ચશ્મા ઉત્પાદક કંપનીની શરૂઆત 2008માં થઈ હતી. લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સ વિશ્વભરમાં 2,800 સ્ટોર્સ ચલાવે છે, જેમાં ફક્ત ભારતમાં 2,137 છે. કંપની ચશ્મા, સનગ્લાસ અને કોન્ટેક્ટ લેન્સ વેચે છે. લેન્સકાર્ટ હાઇબ્રિડ મોડેલનો ઉપયોગ કરીને તેના ઉત્પાદનો વેચી રહ્યું છે.
ગયા નાણાકીય વર્ષમાં નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો
નાણાકીય વર્ષ 2025માં લેન્સકાર્ટની આવક ₹6,652 કરોડ હતી. EBITDA વૃદ્ધિ 6.9% થી વધીને 14.70% થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2023 દરમિયાન, લેન્સકાર્ટને ₹64 કરોડનું નુકસાન થયું છે.
ખાનીગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, બ્રોકરેજ SBI સિક્યોરિટીઝે કંપનીના મૂલ્યાંકન પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. બ્રોકરેજ જણાવે છે કે સ્પર્ધકોની તુલનામાં હાલમાં 10.1x EV/વેચાણ અને 68.7x EV/EBITDA ઊંચા છે. બ્રોકરેજ માને છે કે કંપનીનું લિસ્ટિંગ ધીમું હોઈ શકે છે. બ્રોકરેજ નિર્મલ બાંગે મૂલ્યાંકન અંગે સમાન લાગણી વ્યક્ત કરી છે.
કંપની માટે શું હોઈ શકે છે ગેમ-ચેન્જર ?
હાલમાં, ભારતમાં ચશ્માનું બજાર 74,000 કરોડ રૂપિયાનું છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2030 સુધીમાં 1.48 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. લેન્સકાર્ટ આ વધતા બજારને કબજે કરવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. તેનો ટેકનોલોજી-પ્રથમ અભિગમ તેમના માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે.
કંપની આગામી ત્રણ વર્ષમાં 620 નવા સ્ટોર ખોલવાની યોજના ધરાવે છે. કંપની નાના શહેરોને લક્ષ્ય બનાવી રહી છે. કંપનીની યોજના ઉત્તમ છે. જો કે, જો આ યોજનાને અમલમાં મૂકવામાં કોઈ મુશ્કેલીઓ આવશે, તો લેન્સકાર્ટની સમસ્યાઓ વધશે. કંપની શેરબજારમાં સંઘર્ષ કરી શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે રોકાણકારોએ આ IPO પર રોકાણ કરતા પહેલા લાંબા ગાળાના રોકાણનો વિચાર કરવો જોઈએ.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે