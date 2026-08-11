Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /વધારાના પૈસાથી રોકાણ કરવું કે લોન પૂરી કરવી? જાણો લોન પ્રીપેમેન્ટના ફાયદા અને નુકસાન

વધારાના પૈસાથી રોકાણ કરવું કે લોન પૂરી કરવી? જાણો લોન પ્રીપેમેન્ટના ફાયદા અને નુકસાન

લોન લેનાર લોકોના મનમાં સરપ્લસ મની આવવા પર હંમેશા એક સવાલ આવે છે, સવાલ તે છે કે પૈસાનું રોકાણ કરવામાં આવે કે લોનનો કેટલોક હિસ્સો ચુકવવામાં લગાવવામાં આવે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:47 PM IST
વધારાના પૈસાથી રોકાણ કરવું કે લોન પૂરી કરવી? જાણો લોન પ્રીપેમેન્ટના ફાયદા અને નુકસાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવે 'મધ્ય'માં જામ્યો 'માહોલ'! સામાન્ય વરસાદમાં જ ફરી ગુજરાત પાણી-પાણી! 76 તાલુકામાં
2
3
4
5