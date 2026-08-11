/વધારાના પૈસાથી રોકાણ કરવું કે લોન પૂરી કરવી? જાણો લોન પ્રીપેમેન્ટના ફાયદા અને નુકસાન

હોમ લોન (Home Loan), કાર લોન (Car Loan) કે પર્સનલ લોન (Personal Loan) લેનાર વ્યક્તિ વધારાના પૈસા આવવા પર હંમેશા તે વિચારે છે કે આ રકમનું રોકાણ કરવામાં આવે કે લોનનો કેટલોક હિસ્સો ચુકવવામાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. લોનનો સમયગાળો ખતમ થતાં પહેલા સંપૂર્ણ કે કેટલીક રકમ ચુકવી દેવાને લોન પ્રીપેમેન્ટ (Loan Prepayment) કહેવામાં આવે છે. તેનાથી બાકી મૂળધન ઓછું થાય છે અને તેના પર લાગનાર વ્યાજ પણ ઘટી શકે છે. આવો જાણીએ લોન-પ્રીપેમેન્ટ કઈ રીતે કામ કરે છે.
Loan Prepayment કઈ રીતે કામ કરે છે?
દરેક EMI માં બે હિસ્સા હોય છે. એક હિસ્સો લોનના વ્યાજને ચુકવવામાં જાય છે, જ્યારે બીજો હિસ્સો મૂળધન એટલે કે Principal ને ઘટાડે છે. જો તમે EMI સિવાય, એક સાથે રકમને લોનમાં જમા કરો છો તો આ રકમ સીધી બાકી મૂળધનને ઘટાડે છે. ત્યારબાદ બેંક ઓછી બાકી રકમ પર વ્યાજ વસૂલ કરે છે.
ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ વ્યક્તિએ 60 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન 9 ટકાના વ્યાજદર પર 20 વર્ષ માટે લીધી છે અને તે શરૂઆતી વર્ષોમાં 10 લાખ રૂપિયાની વધારાની રકમનું પાર્ટ-પ્રીમેન્ટ કરે છે તો મૂળધન ઘટી 50 લાખ રૂપિયા રહી જશે. તેની આગળના વર્ષોમાં વ્યાજનું ભારણ ઓછું થઈ શકે છે અને લોનનો સમયગાળો પણ ઘટી શકે છે.
દરેક લોનમાં Prepayment કરવું ફાયદાકારક નહીં
પરંતુ લોનને સમય પહેલા ચુકવવાનો નિર્ણય માત્ર વ્યાજ બચાવવાના આધાર પર ન કરવો જોઈએ. સૌથી પહેલા તે જોવું જરૂરી છે કે તમારી લોન પર પ્રીપેમેન્ટ સાથે જોડાયેલી કોઈ પેનલ્ટી કે ફી તો નથીને.
પર્સનલ લોન જેમ કે અનસિક્યોર્ડ લોન કે ફિક્સ્ડ રેટવાળી લોનમાં પ્રીપેમેન્ટ પેનલ્ટી લાગી શકે છે. આ રકમ સામાન્ય રીતે પ્રીપેમેન્ટની રકમના 2થી 5 ટકા સુધી હોઈ શકે છે અને તેના પર ટેક્સ પણ લાગી શકે છે. તો ફ્લોટિંગ રેટવાળી હોમ લોન પર સામાન્ય રીતે પાર્ટ-પ્રીપેમેન્ટ કે ફોરક્લોઝર પેનલ્ટી લાગતી નથી.
Lock-in Period પણ જરૂર જુઓ
કેટલીક પર્સનલ અને ઓટો લોનમાં શરૂઆતી સમયગાળા દરમિયાન પ્રીપેમેન્ટની મંજૂરી હોતી નથી. તેવામાં લોનમાં 6થી 12 મહિના સુધીનો લોક-ઇન પીરિયડ હોઈ શકે છે. તેથી પ્રીપેમેન્ટ કરતા પહેલા લોન એગ્રીમેન્ટ શરતોને જરૂર વાંચવી જોઈએ.
લોનના શરૂઆતી વર્ષોમાં વધુ ફાયદો
પ્રીપેમેન્ટનો ફાયદો સામાન્ય રીતે લોનના શરૂઆતી સમયગાળામાં વધુ હોય છે. તેનું કારણ છે કે શરૂઆતી વર્ષોમાં EMI નો મોટો હિસ્સો વ્યાજ ચુકવવામાં જાય છે. જો તમે આ દરમિયાન મૂળધનનો એક મોટો હિસ્સો ઘટાડો છો, તો તેના પર લાગતા વ્યાજને પણ ઓછું કરી શકાય છે.
તેનાથી ઉલટ, જો તમે 20 વર્ષની લોન ખતમ થવાના માત્ર બે-ત્રણ વર્ષ પહેલા મોટી રકમ જમા કરો છો તો વ્યાજ બચતનો ફાયદો તુલનાત્મક રૂપથી ઓછો હોઈ શકે છે, કારણ કે ત્યાં સુધી લોનનો એક મોટો હિસ્સો પહેલાથી ચુકવી દેવામાં આવ્યો હોય છે.