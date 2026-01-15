Prev
Is Bank Open Today: આજે બેંકો ખુલ્લી છે કે બંધ? RBI એ અનેક શહેરોમાં જાહેર કરી રજા

Today Bank Holiday: આજે 15 જાન્યુઆરીએ અનેક શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. તેથી, જો તમે આજે બેંક જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો પહેલા બેંક રજાઓ વિશે ચોક્કસ જાણી લો. ચાલો જાણીએ કે 15 જાન્યુઆરીએ કઈ જગ્યાએ અને શા માટે બેંકો બંધ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:36 AM IST

Is Bank Open Today: આજે બેંકો ખુલ્લી છે કે બંધ? RBI એ અનેક શહેરોમાં જાહેર કરી રજા

Today Bank Holiday: આજે ઘણી જગ્યાએ મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે અનેક રાજ્યોમાં બેંકોમાં રજા આપવામાં આવી છે. જોકે, અલગ-અલગ શહેરોમાં અલગ-અલગ કારણોસર બેંક રજાઓ હશે. તેથી, જો તમે આ મહિનામાં ક્યારેય પણ બેંક જવાનું પ્લાન કરી રહ્યા હોવ, તો તમારે તમારા શહેરની બેંક રજાઓની યાદી તપાસી લેવી જોઈએ.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક અગાઉથી જ બેંક રજાઓની યાદી જાહેર કરે છે, જેમાં કયા દિવસે અને કયા શહેરોમાં કયા કારણોસર બેંકો બંધ રહેશે તેની માહિતી હોય છે. તેથી, કોઈપણ દિવસે બેંક જતાં પહેલાં RBI ની લિસ્ટ તપાસવી જરૂરી છે. આજે 15 જાન્યુઆરીની વાત કરીએ તો, અનેક શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ચાલો જાણીએ કે 15 જાન્યુઆરીએ બેંકો ક્યાં અને શા માટે બંધ રહે છે. 

આ રાજ્યોમાં આજે બેંકો બંધ છે...

  • ઉત્તર પ્રદેશ: મકર સંક્રાંતિના અવસરે (લખનૌ અને કાનપુર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં).
  • મહારાષ્ટ્ર: મુંબઈ (BMC), પુણે, નાગપુર અને અન્ય શહેરોમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓને કારણે જાહેર રજા છે.
  • તમિલનાડુ: પોંગલના મુખ્ય ઉત્સવને કારણે.
  • કર્ણાટક: ઉત્તરાયણ પુણ્યકાલ/મકર સંક્રાંતિના કારણે.
  • આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા: સંક્રાંતિ અને કનુમા ઉત્સવોના કારણે.
  • સિક્કિમ: માઘે સંક્રાંતિના અવસર પર.

આ મુખ્ય શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે..
મુંબઈ, લખનૌ, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, નાગપુર, બેલાપુર, ગંગટોક અને વિજયવાડા.

દિલ્હી, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં આજે બેંકો ખુલ્લી રહેશે. અહીં 14 જાન્યુઆરીએ મુખ્ય ઉત્સવ ઉજવાઈ ગયો છે અથવા આજે સામાન્ય કામકાજનો દિવસ છે.

ડિજિટલ સેવાઓ
ભલે આજે કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકની શાખાઓ બંધ હોય, પરંતુ તેમ છતાં UPI, ATM, મોબાઈલ બેંકિંગ અને નેટ બેંકિંગ સેવાઓ 24×7 ચાલુ રહેશે. તમે આજે ઓનલાઈન બેંકિંગની મદદથી તમારા વ્યવહારો પતાવી શકો છો.

