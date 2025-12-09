શું ભારતીય રૂપિયામાં ઘટાડો પણ સારા સમાચાર છે? જાણો કોને થશે ફાયદો
Indian Rupee Fall: રૂપિયાનો ઘટાડો નિકાસ માટે બેવડો ફાયદો છે. ભારતમાં કિંમતો ઓછી છે અને તેનું ચલણ નબળું પડ્યું છે. પરિણામે, અમેરિકન ખરીદનાર માટે ભારતીય માલ સસ્તો થયો છે. જોકે, ભારતીયો માટે અમેરિકન માલ ખરીદવો વધુ મોંઘો બન્યો છે.
Indian Rupee Fall: મંગળવારે શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 90.15 પ્રતિ ડોલર થયો. ફોરેક્સ ડીલરો કહે છે કે મજબૂત અમેરિકન ડોલર માંગથી રોકાણકારોના ભાવના પર અસર પડી છે, અને તેઓ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે. ઇન્ટરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 90.15 પર ખુલ્યો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 10 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
2025ની શરૂઆતથી રૂપિયામાં 5%થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. આ વર્ષે વિનિમય દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, પરંતુ છેલ્લો ફટકો ઓક્ટોબરમાં નિકાસમાં 12% ઘટાડો હતો. આ ઘટાડો મુખ્યત્વે યુએસમાં નિકાસમાં ઘટાડાને કારણે છે. બજારો ચિંતિત છે કે ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ ભારતના સૌથી મોટા નિકાસ બજારને નુકસાન પહોંચાડવા લાગ્યા છે.
શું રૂપિયાનો ઘટાડો સારા સમાચાર?
સારા સમાચાર એ છે કે રૂપિયાની નબળાઈ ભારતીય નિકાસને ડોલર સામે સસ્તી બનાવે છે, જે યુએસ ટેરિફથી થયેલા કેટલાક નુકસાનને સરભર કરે છે. આ વખતે, નોમિનલ વિનિમય દરમાં ઘટાડાથી ભારત અને યુએસ વચ્ચે ફુગાવાના અંતરમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ભારતમાં ગ્રાહક ભાવ ફુગાવો 1%થી નીચે આવી ગયો છે, જ્યારે યુએસમાં તે 2-3% પર સ્થિર દેખાય છે.
નિકાસ માટે આ બેવડો ફાયદો છે. ભારતમાં કિંમતો ઓછી છે અને તેનું ચલણ નબળું પડ્યું છે. પરિણામે, અમેરિકન ખરીદનાર માટે ભારતીય માલ સસ્તો થયો છે. જોકે, ભારતીયો માટે અમેરિકન માલ ખરીદવો વધુ મોંઘો બન્યો છે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ડોલર સામે રૂપિયો ખરેખર ઓછો મૂલ્ય ધરાવે છે, એટલે કે તેનું અવમૂલ્યન થયું છે. "વાસ્તવિક અવમૂલ્યન" નો અર્થ એ છે કે રૂપિયાના મૂલ્યમાં ઘટાડો નોમિનલ અવમૂલ્યન અને સંબંધિત કિંમતો બંનેનું પરિણામ છે.
નિકાસ અને આયાત સાથેનો સંબંધ
નિકાસ અને આયાત બંને પર વાસ્તવિક વિનિમય દરમાં થતા ફેરફારોની અસરને ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે, અને તેના બે કારણો છે. પ્રથમ, નિકાસ અને આયાત વૈશ્વિક વેપારમાં ઊંડે સુધી સંકળાયેલા છે. એવો અંદાજ છે કે આશરે 70% આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓમાંથી પસાર થાય છે, જ્યાં માલ અને સેવાઓ અંતિમ ઉત્પાદન ગ્રાહક સુધી પહોંચતા પહેલા મૂલ્યવર્ધન માટે વારંવાર સરહદો પાર કરે છે.
ભારત કેટલીક નિકાસ-લક્ષી અર્થવ્યવસ્થાઓ જેટલી આ શૃંખલાઓમાં ઊંડાણપૂર્વક જડિત નથી, પરંતુ તે આયાતી કાચા માલ અને મધ્યવર્તી માલ પર ભારે નિર્ભર રહે છે.
એક્ઝિમ બેંક દ્વારા તાજેતરના અભ્યાસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે 2022-23માં, એકંદર ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે કાચા માલની આયાત તીવ્રતા 33.4% હતી, અને રત્નો અને ઝવેરાત (68.4%), ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (64%) અને રસાયણો (63%) જેવા ટોચના નિકાસ-લક્ષી ઉદ્યોગો માટે ઘણી વધારે હતી. આ ક્ષેત્રો માટે, નજીવા અવમૂલ્યનથી મેળવેલી વધારાની સ્પર્ધાત્મકતા આયાતી ઇનપુટ્સની ઊંચી કિંમત દ્વારા નબળી પડે છે.
ચીન પર નિર્ભરતા
બીજું, ભારત મુખ્ય ઔદ્યોગિક સામગ્રીની આયાત માટે ચીન પર ભારે નિર્ભર છે. કોમોડિટી શ્રેણીઓ દ્વારા આયાતનું મેપિંગ આ નિર્ભરતા દર્શાવે છે, જેમાં ટોચની 15 શ્રેણીઓમાંથી 10માં ચીન પ્રભુત્વ ધરાવે છે અથવા નોંધપાત્ર સપ્લાયર છે. ભારતીય આયાતકારો માટે સદભાગ્યે, ચીન લાંબા ગાળાના ભાવ ઘટાડાનો અનુભવ કરી રહ્યું છે, અને ચીની માલના નીચા ભાવ રૂપિયાની નબળાઈની અસરને કંઈક અંશે ઓછી કરે છે.
સસ્તી આયાતનો ભય
જોકે, આ ઘટના ભારતીય સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે વિપરીત કાર્ય કરે છે, જેઓ વિદેશી ઓછા ખર્ચવાળા ઉત્પાદકોની તુલનામાં ગેરલાભ અનુભવે છે, ખાસ કરીને જો તેમની નીચી કિંમતો નબળા રૂપિયાની અસર કરતાં વધુ હોય. ઉદાહરણ તરીકે, જાન્યુઆરી 2024 અને ઓક્ટોબર 2025 વચ્ચે, ચીનમાં સરેરાશ ફુગાવો લગભગ 0.04% હતો, જ્યારે ભારતનો ફુગાવો સરેરાશ 4% હતો. આમ, યુઆન સામે રૂપિયો નજીવો નબળો પડ્યો હોવા છતાં, ચીનમાંથી આયાત સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદન કરતા સસ્તી હોત.
વધુમાં, મોટી વધારાની ક્ષમતાઓ અને નબળી સ્થાનિક માંગને કારણે, ચીની ઉત્પાદકો બજાર દરથી ઓછા ભાવે માલ ડમ્પ કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. ચીની સ્ટીલ ઉત્પાદનો પર "રક્ષણાત્મક ડ્યુટી" લગાવવાનો તાજેતરનો સૂચન આ વિકાસનું આડપેદાશ છે.
ચલણ મર્યાદાઓ
વાસ્તવિક વિનિમય દર અને નિકાસ વચ્ચેનો સંબંધ જટિલ છે. વિશ્વ બેંકના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે કોઈ પેઢી તેના મધ્યવર્તી ઇનપુટ્સના 30 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે ત્યારે નિકાસ પર અવમૂલ્યન થયેલા વાસ્તવિક વિનિમય દરની સકારાત્મક અસર ખોવાઈ જાય છે. ઉપરોક્ત એક્ઝિમ બેંકના અભ્યાસમાં ભારતના આયાત-સઘન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્ર માટે સમાન પરિણામ જોવા મળ્યું છે.
સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરવાની જરૂરિયાત
1970ના દાયકામાં, એશિયન ટાઇગર્સ નિકાસ-આગેવાની હેઠળની વૃદ્ધિ વ્યૂહરચના અપનાવવા માટે સંચાલિત વિનિમય દરો પર આધાર રાખતા હતા, સ્પષ્ટપણે, આ આજે કામ કરશે નહીં. ચોક્કસપણે, ઓછો મૂલ્ય ધરાવતો વાસ્તવિક વિનિમય દર, ખાસ કરીને જો તે મોટા નજીવા અવમૂલ્યન દ્વારા સંચાલિત હોય, તો તે એક વખતની નિકાસને વેગ આપી શકે છે. પરંતુ સતત ધોરણે, નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા વિશ્વ વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદકતા પર ભારે આધાર રાખે છે. જ્યારે વૈશ્વિક વૃદ્ધિ મજબૂત હોય અને સ્થાનિક ઉત્પાદકો વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક હોય ત્યારે જ નિકાસ ઝડપથી વધવાની શક્યતા છે.
આપણે હજુ પણ લાંબી મજલ કાપવાની
ભારતે તાજેતરમાં વ્યાપાર કરવાની સરળતામાં સુધારો કરવા માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. આમાં મોટા શ્રમ સુધારાઓને સૂચિત કરવા, નાણાકીય ક્ષેત્રના ભાગોને વિદેશી મૂડી માટે ખોલવા અને કરના બોજ ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, આપણે હજુ પણ લાંબી મજલ કાપવાની બાકી છે. વ્યાપકપણે ટ્રેક કરાયેલ સ્પર્ધાત્મકતા સૂચકાંકમાં ભારત 69 દેશોમાંથી 41મા ક્રમે છે, જે ઉત્પાદકતામાં મુખ્ય અવરોધો તરીકે અપૂરતી માળખાગત સુવિધાઓ અને સરકારી બિનકાર્યક્ષમતાઓને પ્રકાશિત કરે છે.
